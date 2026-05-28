Nền kinh tế người sáng tạo nội dung số dựa trên trí tuệ nhân tạo đang chứng kiến những bước phát triển bùng nổ và đầy kinh ngạc. Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông Nhật Bản 47 tuổi lập nghiệp thành công nhờ công nghệ AI tạo sinh đã làm chấn động cộng đồng mạng.

Chỉ với việc chi vỏn vẹn 20 USD (khoảng 500.000 VNĐ) mỗi tháng để đăng ký công cụ AI, người đàn ông này đã tạo ra một hot girl ảo, thu hút lượng người theo dõi khổng lồ và mang về mức doanh thu lên tới 13.450 USD (hơn 340 triệu VNĐ) chỉ trong vòng một tháng.

Mô hình vận hành "vốn ít lời nhiều" này một lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi về làn sóng kiếm tiền từ các KOL ảo (AI Influencer).

Công thức vận hành "nhà máy sản xuất nội dung" tự động hóa 100%

Theo chia sẻ từ chính chủ, công cụ cốt lõi được ông sử dụng là Claude – mô hình trí tuệ nhân tạo nổi tiếng của công ty Anthropic với gói dịch vụ trả phí 20 USD/tháng.

Thay vì mất nhiều thời gian tự mày mò, người đàn ông này đã giao phó toàn bộ quy trình cho Claude: từ việc xây dựng hình mẫu lý tưởng, định hình cá tính, phong cách hình ảnh, cho đến việc viết nội dung bài đăng cho cô gái AI. Thậm chí, chiến lược thuật toán của các nền tảng và khung giờ vàng để đăng bài cũng được AI phân tích và tự động xử lý.

Sau khi "nhân vật" hoàn thiện, ông bắt đầu lập tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Reddit để đăng tải hình ảnh và video ngắn của cô gái ảo nhằm thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên miễn phí.

Hiệu quả mang lại nhanh chóng đến mức không tưởng. Chỉ trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ khi thành lập, tài khoản TikTok của cô nàng AI này đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem và có được 4.678 người theo dõi.

Song song đó, các bài đăng trên mạng xã hội Reddit cũng tạo nên một cơn sốt nhỏ. Sau khi có được lượng khán giả nam giới trung thành, dòng lưu lượng này sẽ được điều hướng thẳng về các nền tảng nội dung trả phí như OnlyFans và Fanvue.

Doanh thu bùng nổ và sự trỗi dậy của xu hướng "KOL không người thật"

Chỉ trong tuần đầu tiên triển khai chiến dịch, "mỹ nữ ảo" này đã đạt được những thông số thương mại cực kỳ ấn tượng:

OnlyFans: Có 143 người đăng ký trả phí.

Fanvue: Thu hút 64 người đăng ký dịch vụ trả phí 64-bit.

Với mức giá đăng ký được thiết lập ở mức 9,99 USD/tháng, người đàn ông này đã bỏ túi khoảng 2.700 USD (khoảng 87.000 Đài tệ) chỉ tính riêng tiền phí bản quyền tuần đầu. Khi quả cầu tuyết lưu lượng tiếp tục lăn và lượng người hâm mộ tăng dần, tổng doanh thu một tháng sau đó đã nhanh chóng vượt mốc 13.450 USD (hơn 340 triệu VNĐ).

Điều khiến giới chuyên môn kinh ngạc nhất là toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối – bao gồm thiết lập vai trò, tạo nội dung, lên lịch, phân tích và tối ưu hóa thuật toán – gần như được vận hành hoàn toàn tự động bởi trí tuệ nhân tạo.

Nó tương đương với việc một người bình thường cũng có thể sở hữu một "nhà máy sản xuất nội dung tự động hóa" có thể hái ra tiền 24/7 mà không cần đến bất kỳ sự can thiệp nào của một ngôi sao hay người mẫu bằng xương bằng thịt.

Kỷ nguyên công nghiệp AI thực sự đã đến

Khi công nghệ AI tạo sinh ngày càng hoàn thiện, việc quản lý các mô hình AI, bạn gái ảo hay các KOL không người thật đang dần định hình lại hệ sinh thái của ngành sáng tạo nội dung. Thậm chí, các nền tảng như Fanvue đã chủ động mở ra các tính năng chuyên biệt hỗ trợ tối đa cho việc quản lý nhân vật AI và kiếm tiền từ việc đăng ký trả phí.

Trong bài chia sẻ gốc của người đàn ông Nhật Bản, ông còn đính kèm 10 thư mục chứa tài liệu hướng dẫn chi tiết, mô tả cụ thể từ bộ công cụ tạo nhân vật cho đến quy trình làm việc tự động để chuyển đổi lưu lượng thành tiền mặt.

Sự trơn tru và chuyên nghiệp của mô hình này khiến không ít cư dân mạng phải thốt lên: "Kỷ nguyên AI thực sự đã đến, ranh giới thật giả trên mạng xã hội giờ đây đã hoàn toàn biến mất."