Phát hiện nhà bị bong tróc nhiều chỗ

Năm 2023, gia đình bà Triệu đã mua 1 căn biệt thự trong khu đô thị Greentown Phượng Khê Đào Nguyên, huyện Đức Thanh, thành phố Hồ Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, đến tháng 4 năm nay, khi chuẩn bị tiến hành sửa chữa, bà phát hiện căn nhà xuất hiện tình trạng nứt tường và thấm dột nghiêm trọng.

Bà Triệu cho biết: “Nhà tôi có 2 con gái, nên mỗi cháu đều có một căn. Vì tin tưởng thương hiệu Greentown nên chúng tôi mới chọn mua. Căn thứ 2 cũng ở gần đây, cách 2 phút lái xe. Riêng căn này thì giá hơn 10 triệu NDT (khoảng 36,9 tỷ đồng), có 6 tầng, diện tích khoảng 400m2.”

Theo bà Triệu, căn nhà tại Greentown Phượng Khê Đào Nguyên được bàn giao từ tháng 5/2023. Do gia đình vẫn còn nơi ở khác nên mãi đến tháng 4 năm nay, bà mới tính đến việc sửa sang lại căn nhà này. Thế nhưng, khi đến kiểm tra, bà bất ngờ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Trong đoạn video bà Triệu cung cấp, tường nhà xuất hiện vết nứt lớn. Bà nói: “Ở đây không phải chỉ bong tróc lớp sơn, mà là bên trong đã bị nứt gãy. Dán lưới che bên ngoài cũng không có tác dụng. Cách làm như vậy chẳng khác nào lừa dối người mua.”

Phía bên trong bức tường

Vị trí được chỉ ra là một bức tường ở tầng hầm âm hai của căn nhà. Bà Triệu cho biết, hôm đó bà đã lần theo lớp lưới bảo vệ, cạo bỏ lớp sơn bên ngoài trên một dải dài của bức tường, để lộ phần tường màu xám, trên đó xuất hiện các lỗ nhỏ và khe nứt, một số khe nứt được chèn bằng vật liệu nào đó.

Sau đó, bà đã phản ánh sự việc với ban quản lý và thợ kỹ thuật đã đến sửa chữa. Bà cũng đến kiểm tra tình hình sửa chữa.

Bà Triệu nói: “Khi tôi đến xem, họ bảo đã dùng loại vật liệu này, nói là dùng đến bốn, năm chục bao để chèn vào. Tôi liền bảo đưa bao bì cho tôi xem, nhưng họ nói đã vứt hết, chỉ để lại một cái cho tôi. Như thế thì tôi chắc chắn phải nghi ngờ rồi, vì vật liệu dùng để thi công chỉ có từng này, làm sao có thể lấp đầy cả bức tường được, đúng không? Thế là tôi yêu cầu họ cạo bỏ, nhưng họ bảo đã khô, không cạo được nữa. Tối hôm đó tôi tự cầm xẻng sắt chọc thử, lập tức xuất hiện một lỗ, bên trong toàn là rác thải xây dựng họ nhét vào. Anh thử nghĩ xem, với tư cách là một chủ nhà, tôi phải có cảm giác thế nào?”

Bà Triệu cho biết, bản thân không chuyên về sửa chữa, nhưng hiện bà rất lo lắng về vấn đề an toàn và chất lượng của căn nhà.

Sau đó, phía chủ đầu tư phản hồi rằng: cơ quan quản lý chất lượng của địa phương đã khảo sát thực địa, bức tường bị nứt không phải tường chịu lực, sẽ không ảnh hưởng kết cấu chính. Việc sửa chữa chỉ cần trám kín khe hở là được. Ngoài ra, để đảm bảo tăng khả năng chống nứt, họ hứa sẽ bổ sung thêm 1 lưới chống nứt vào.

Tầng hầm bị thấm nước nghiêm trọng

Ngoài bức tường nứt ở tầng hầm âm hai, vấn đề thấm nước ở tầng hầm cũng khiến bà Triệu vô cùng bức xúc.

Bà cho biết: “Tầng hầm còn đáng bực hơn. Ngay từ khi bàn giao nhà, chúng tôi đã phát hiện diện tích lớn bị thấm, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ. Khi phản ánh với ban quản lý, họ nói thấm nước sẽ được bảo hành 8 năm. Tôi chỉ mong họ sửa xong, nhưng đến năm thứ ba rồi tình trạng vẫn vậy.”

Những vết thấm nước ở tầng hầm chủ yếu xuất hiện ở nửa dưới của tường. Ngoài ra, còn có 1 máy hút ẩm công suất lớn đang hoạt động trong tầng hầm, liên tục nhiều ngày liền.

Bà Triệu nói thêm, căn nhà này không phải bị ẩm mà là thấm nước. Hong khô nhiều ngày nhưng tường chỉ khô 1 chút, vết thấm còn y nguyên. Dù ban quản lí nói đã cử người đến sửa chữa rồi nhưng tình trạng vẫn như vậy.

Về vấn đề này, phía chủ đầu tư giải thích: 2 năm trước, khi bàn giao nhà, chủ nhà từng báo hiện tượng thấm ở tầng hầm, nguyên nhân do rãnh thoát nước phía bắc tường bị ứ đọng. Sau khi xử lý lại rãnh thoát, việc sửa chữa đã hoàn tất. Trong thời gian đó, ban quản lý cũng thường xuyên kiểm tra và thông báo với chủ nhà rằng không còn thấm.

Lần này, khi chủ nhà tiếp tục phản ánh, kết quả kiểm tra sơ bộ tại hiện trường cho thấy nguyên nhân là do ngưng tụ hơi nước và ẩm trở lại trong tầng hầm. Sau khi trao đổi với bà Triệu, phía dự án sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra phương án khắc phục. Bà Triệu cho biết bà sẽ thống nhất thời gian cụ thể với chủ đầu tư, dự kiến đầu tháng 9 họ sẽ vào nhà kiểm tra và sửa chữa.

Theo Baidu