Chi 30 USD mua món đồ cũ, phát hiện “kho báu” SSD trị giá 1.500 USD bên trong

Một món đồ tưởng như không mấy giá trị tại chợ đồ cũ lại che giấu phần thưởng lớn bên dưới tấm tản nhiệt, khiến chính người mua cũng phải bất ngờ.

Giữa lúc giá SSD tăng mạnh, một người săn đồ cũ tại Kuwait đã gặp may theo cách khó tin. Chỉ với 30 USD, anh mua được một chiếc card mở rộng PCIe cũ của Asus và sau đó phát hiện bên trong có tới ba ổ SSD Samsung 980 Pro dung lượng 2 TB.

Người mua có biệt danh Sunny, chủ tài khoản @whateversunnyfinds, thường xuyên tìm kiếm những món đồ thú vị tại các khu chợ trời. Lần này, thứ thu hút sự chú ý của anh là một chiếc Asus Hyper M.2 x16 Gen 4 có ngoại hình khá cũ, được bày bán với mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một phụ kiện dùng để bổ sung khe cắm SSD M.2 cho máy tính qua slot x16 của GPU. Tuy nhiên, khi tháo tấm tản nhiệt lớn phía trên, Sunny phát hiện ba trong tổng số bốn khe cắm đã được lắp sẵn SSD Samsung 980 Pro 2 TB. Tổng dung lượng lưu trữ mà anh nhận được lên tới 6 TB.

Chia sẻ khoảnh khắc mở tấm tản nhiệt, Sunny gọi đây là “The Ultimate Loot” - có thể hiểu vui là “pha loot đồ ngon nhất lịch sử” đối với một người chuyên săn đồ cũ.

Sunny gọi đây là “The Ultimate Loot” - pha “loot đồ” ngon nhất anh từng gặp khi phát hiện ba SSD Samsung 980 Pro 2 TB trong chiếc card mở rộng mua với giá 30 USD. Video: @whateversunnyfinds.

Món đồ 30 USD chứa số SSD trị giá gấp hàng chục lần

Theo mức giá ghi nhận tại thời điểm video được đăng tải, mỗi chiếc Samsung 980 Pro 2 TB đang được niêm yết khoảng 444 USD trên Amazon và 499 USD trên Newegg. Như vậy, tổng giá trị của ba ổ SSD có thể dao động từ 1.300 đến gần 1.500 USD.

Bản thân chiếc Asus Hyper M.2 x16 Gen 4 cũng có giá bán lẻ khoảng 79 USD. Điều này có nghĩa ngay cả khi bên trong hoàn toàn không có SSD, mức giá 30 USD mà Sunny bỏ ra vẫn được xem là một giao dịch khá hời.

Qua hình ảnh được chia sẻ, chiếc card mở rộng có dấu hiệu đã qua sử dụng nhưng không hư hỏng nghiêm trọng. Đáng chú ý hơn, ba ổ Samsung 980 Pro bên trong vẫn giữ được ngoại hình tương đối tốt và không có dấu hiệu bị va đập rõ ràng.

Ảnh cắt từ clip

Asus Hyper M.2 x16 Gen 4 hoạt động bằng cách cắm vào khe PCIe x16 trên bo mạch chủ, loại khe thường được dùng cho card đồ họa. Phụ kiện này cho phép người dùng lắp nhiều SSD M.2 trên cùng một card, phù hợp với những hệ thống cần dung lượng lưu trữ lớn hoặc bo mạch chủ không còn khe M.2 trống.

Thiết kế tản nhiệt che kín toàn bộ các ổ SSD có thể là nguyên nhân khiến người bán không nhận ra những linh kiện giá trị vẫn còn nằm bên trong. Một khả năng khác là chủ cũ đã tháo một trong bốn ổ trước khi bỏ lại chiếc card nhưng quên kiểm tra ba khe còn lại.

Vẫn chưa rõ tình trạng thực tế của ba ổ SSD

Sunny tìm thấy món đồ tại Souq-al-Juma, khu chợ trời lớn ở Kuwait City. Tên gọi này có nghĩa là “Chợ Thứ Sáu” trong tiếng Arab. Những khu chợ tương tự khá phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á và Trung Đông, nơi người mua có thể tìm thấy từ đồ gia dụng đến linh kiện điện tử đã qua sử dụng.

Dù vậy, giá trị thực sự của ba ổ Samsung 980 Pro vẫn phụ thuộc vào tình trạng hoạt động. Hiện chưa có thông tin về số giờ sử dụng, lượng dữ liệu đã ghi hoặc tuổi thọ còn lại của chúng. SSD có ngoại hình đẹp không đồng nghĩa những chip nhớ NAND bên trong vẫn còn ở trạng thái tốt.

Tuy nhiên, ngay cả khi cả ba ổ đã được sử dụng nhiều, việc nhận được 6 TB SSD NVMe với giá chỉ 30 USD vẫn là một thương vụ khó tin. Sunny thậm chí có thể chỉ cần một trong ba ổ hoạt động bình thường để số tiền bỏ ra trở nên xứng đáng.

Câu chuyện này cũng gợi nhớ trường hợp một người săn đồ cũ khác từng tìm thấy sáu ổ Samsung 850 Pro 1 TB khi lục thùng rác vào năm ngoái. Tổng dung lượng cũng là 6 TB, nhưng đó là những ổ SATA đời cũ, có tốc độ thấp hơn đáng kể so với Samsung 980 Pro sử dụng giao tiếp PCIe 4.0.

Trong bối cảnh giá NAND và SSD tăng cao, việc tìm thấy ba ổ lưu trữ cao cấp nằm trong một phụ kiện 30 USD chẳng khác nào "trúng số" đối với người mê phần cứng. Dẫu chất lượng thực tế vẫn cần được kiểm tra, số SSD được giấu dưới tấm tản nhiệt ấy rõ ràng là phần thưởng vượt xa giá trị của món đồ ban đầu.