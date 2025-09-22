Dùng tiền 10 năm tích cóp xây nhà ở quê

Tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), một người đàn ông 36 tuổi đã dành dụm 10 năm tiền công từ việc đi làm xa để trở về quê xây dựng căn biệt thự ba tầng. Thế nhưng, quyết định này lại khiến nhiều người trong làng ngạc nhiên, thậm chí buông lời châm chọc: “Thà vào thành phố mua nhà còn hơn”.

Với số tiền 600.000 NDT (khoảng hơn 2,2 tỷ đồng) bỏ ra để dựng cơ ngơi, liệu đây là một bước đi theo đuổi ước mơ, hay chỉ là việc dại dột như lời xì xào của hàng xóm?

Trong làng, ý kiến chia thành nhiều luồng. Có người cho rằng anh đã đem toàn bộ tiền tích cóp cả đời “chôn xuống đất”. Ngược lại, cũng có người ca ngợi anh là “tấm gương kiên định với lý tưởng”, sống khác biệt giữa thời buổi đô thị hóa.

Ngôi nhà hiện đã lắp xong cửa, chỉ còn chờ hoàn thiện nội thất để dọn vào ở. Theo dự tính, tổng chi phí xây dựng sẽ lên đến 600.000 tệ, trong đó riêng phần nội thất chiếm khoảng 200.000 tệ (khoảng 740 triệu đồng).

Tuy nhiên, với nhiều người dân nông thôn, số tiền này là cả một gia tài. Không ít người cười chê: “Giờ còn ai xây nhà ở quê nữa? Làng toàn người già. Thà mua một căn hộ ba phòng ở thành phố, vừa tiện cho con cái học hành, vừa dễ hòa nhập cuộc sống.” Bởi lẽ, ngay cả những căn biệt thự lộng lẫy ở thôn quê cũng rất khó có tính thanh khoản.

Lựa chọn an toàn hay khoản đầu tư kém thanh khoản?

Thế nhưng, bất chấp mọi lời bàn tán, người đàn ông này vẫn không từ bỏ kế hoạch xây nhà. Với anh, đây là giấc mơ bao năm nay, và nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Dù phải đổi lại bằng sự nghi ngờ, khó hiểu từ những người xung quanh.

Cần biết rằng, số tiền 2,2 tỷ đồng ấy gần như đã vét sạch mồ hôi nước mắt suốt hơn mười năm đi làm xa, trong khi trước mắt anh vẫn phải tiếp tục gánh vác việc nuôi sống gia đình và tích cóp cho tuổi già sau này.

Thực tế cho thấy, gánh nặng nhà ở tại các đô thị ngày càng lớn, trong khi nhà ở nông thôn dần trở thành một dạng “lối lui”. Anh chia sẻ: “Nhà ở thành phố là khoản nợ, còn nhà ở nông thôn mới là chỗ dựa.”

Không ít người mua nhà thành phố phải vay nợ hàng chục năm, mỗi tháng oằn lưng trả lãi và phí dịch vụ. Chỉ cần mất việc, họ đã đối diện nguy cơ vỡ nợ. So với điều đó, một căn nhà tự xây ở quê tuy không bóng bẩy, nhưng lại là lựa chọn ổn định và an toàn về lâu dài.

Theo thời gian, tỷ lệ nhà bỏ trống ở các thành phố ngày càng tăng. Nhiều người mua căn hộ nhưng cả năm chỉ ở chưa đầy 30 ngày, chủ yếu vào dịp Tết. Trái lại, những căn nhà tự xây ở nông thôn không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mà còn giúp gia chủ tự cung tự cấp, từ trồng rau đến nuôi gà, coi như một cách chống lạm phát.

Hơn nữa, nếu sau này không còn ở, căn nhà ấy vẫn có thể cải tạo thành homestay, tạo thêm nguồn thu nhập. Dù hiện tại căn biệt thự của anh bị hàng xóm cười chê, nhưng chí ít, nó đã giúp anh và gia đình giữ lại một “lối thoát”, để khi áp lực cuộc sống nơi thành phố trở nên quá nặng nề, họ vẫn còn một chốn quê hương để trở về, tìm lại cảm giác an toàn.

Khoảng cách thế hệ và góc nhìn tương lai

Chọn xây nhà ở nông thôn hay mua nhà nơi thành phố, thực chất phản ánh hai cách nghĩ và hai lối mưu sinh khác nhau. Bỏ ra hơn 2 tỷ đồng xây nhà ở quê thoạt nhìn có vẻ xa xỉ, nhưng thực chất là khoản đầu tư cho một cuộc sống ổn định về sau. Trong khi đó, 2 tỷ để đặt cọc mua nhà ở thành phố lại có lẽ chỉ mới là khởi đầu của một gánh nợ, và phía trước còn là những áp lực tài chính nặng nề hơn nhiều.

Những năm gần đây, khoảng cách trong quan niệm sống giữa thế hệ trẻ và thế hệ cha anh ngày càng rõ rệt. Cha mẹ thuộc thế hệ 6x thường quan niệm rằng “có mái nhà che là có gia đình”, trong khi lớp trẻ 9x lại chú trọng nhiều hơn đến tính thanh khoản của tài sản cũng như yếu tố trường học cho con cái trong tương lai. Khi quá trình đô thị hóa và chiến lược phục hưng nông thôn đan xen, thì mỗi 2 tỷ đồng mà một người bỏ ra cũng chính là đang trải đường cho những viễn cảnh khác nhau của cuộc đời.

Xây nhà ở quê hay mua nhà thành phố, rốt cuộc không có đáp án đúng - sai tuyệt đối. Đó là lựa chọn gắn liền với điều kiện, quan niệm và nhu cầu của từng gia đình. Với người đàn ông ở Thiểm Tây, căn biệt thự ba tầng không chỉ là chỗ ở, mà còn là giấc mơ được chắp vá từ mười năm lao động vất vả.