Lý do được đưa ra khiến chủ xe bức xúc và đặt ra nhiều nghi vấn về tính minh bạch trong chính sách của hãng.

Bị thu hồi quyền lợi trọn đời

Chiếc xe nói trên là chiếc xe NIO ES8 bản Signature 6 chỗ ngồi được anh Cao mua vào tháng 8 năm 2020. Anh cho biết: “Khi đó hãng xe cam kết rõ với tôi là, chủ sở hữu đầu tiên của xe sẽ được bảo hành trọn đời mà không giới hạn số km, không giới hạn thời gian, bao gồm cả dịch vụ thay pin miễn phí trọn đời.”

Tuy nhiên, đến ngày 9/7/2025, anh Cao bất ngờ nhận được thông báo từ hãng về việc thu hồi các quyền lợi cốt lõi đi kèm theo xe, với lý do chiếc xe của anh đã chạy tới 170.000 km trong vòng một năm qua. Theo phía hãng xe, quãng đường này cho thấy xe có dấu hiệu bị sử dụng sai mục đích như cho thuê, vận hành thương mại..., vượt quá phạm vi sử dụng thông thường của người tiêu dùng và vượt xa tiêu chuẩn ngành.

Lý do thu hồi quyền lợi khiến anh Cao không khỏi bức xúc: “Cụ thể tôi đã vi phạm điều khoản nào trong phần Quyền lợi và điều khoản? Là cho thuê hay vận hành thương mại?”

Đồng thời, cơ sở mà NIO sử dụng để đánh giá việc xe “vượt quá phạm vi sử dụng thông thường” cũng khiến anh đặt ra nhiều nghi vấn.

Trước các câu hỏi của anh Cao, phía chăm sóc khách hàng của NIO chỉ trả lời rằng việc đánh giá sẽ dựa trên nhiều yếu tố, trong đó số km sử dụng là quan trọng nhất và tiêu chuẩn này “phù hợp với thông lệ ngành”. Phản hồi này càng khiến anh không hài lòng: “Nếu đã có thông lệ ngành, sao khi bán xe lại không nói trước với người tiêu dùng?”

Khi anh Cao yêu cầu hãng xe cung cấp căn cứ cụ thể cho việc thu hồi quyền lợi, phía tổng đài chỉ ghi nhận phản ánh và chưa đưa ra phản hồi rõ ràng.

Lý do lái xe 170.000 km trong năm

Trong văn bản “Thông báo quyền lợi cơ bản của chủ xe NIO” do anh Cao cung cấp, mục 6 nêu rõ: nếu xe được sử dụng vào các mục đích như cho thuê, vận hành thương mại, thi đấu, biểu diễn, thử nghiệm, phục vụ quân đội, bị trưng dụng... thì người dùng sẽ không còn được hưởng quyền lợi thay pin bằng cách quét mã QR*.

(Quyền lợi thay pin bằng cách quét mã là một chính sách ưu đãi của hãng xe điện NIO dành cho khách hàng, cho phép chủ xe sử dụng dịch vụ thay pin nhanh miễn phí hoặc theo mức giá ưu đãi bằng cách quét mã QR tại trạm đổi pin thông qua ứng dụng NIO.)

Nhưng về việc chạy xe 170.000 km trong một năm, anh giải thích: “Tôi sử dụng xe cho công việc cá nhân, bao gồm đi công tác và du lịch cùng gia đình. Khi đi công tác xa, các đồng nghiệp thay phiên nhau lái, mỗi người có thể chạy hơn 1.000 km một ngày.”

Anh cũng bày tỏ sự bất bình: “Chính vì có những quyền lợi trọn đời nên tôi mới chọn mua hãng xe này. Nếu không có thì tôi mua làm gì? Nếu nói tôi vi phạm điều khoản thì phải đưa ra bằng chứng cụ thể. Bây giờ chỉ dựa vào những lời mơ hồ như ‘vượt quá phạm vi sử dụng thông thường’ hay ‘sử dụng với mục đích đặc biệt’ để đơn phương hủy quyền lợi khách hàng, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Khi liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của NIO, nhân viên cho biết vụ việc không thuộc thẩm quyền của bộ phận này và không rõ tình hình cụ thể. Người này cho hay công ty có bộ phận chuyên trách xử lý, nếu muốn tìm hiểu thêm phải liên hệ với bộ phận truyền thông nội bộ. Đến ngày 23/5, phía NIO vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Theo Baidu