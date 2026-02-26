Chi 132,7 triệu đồng mua vàng, người đàn ông nhận về 2 bao cát

Anh Kong - Người đàn ông 44 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị lừa mất 35.000 NDT (khoảng 132,7 triệu đồng).

"Tôi đã nghĩ mình mua được vàng với giá rẻ hơn thị trường để tích trữ, nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận đươc chỉ là 2 bao cát, hoàn toàn không có vàng " - Anh Kong kể.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần, khi anh Kong đang đi dạo ở Tsim Sha Tsui – một trong những khu sầm uất nhất của Hồng Kông (Trung Quốc), có 2 người đàn ông chạy bộ cùng đó đã tiến lại gần và bắt chuyện. Họ tự nhận là người thích đầu tư và luôn theo sát thị trường vàng, anh Kong lúc đó cũng chỉ nghĩ họ đang bắt chuyện tâm sự, nên cũng không ngại bày tỏ rằng anh đang muốn mua vàng tích lũy, mà giá vàng đắt quá nên vẫn còn băn khoăn.

Ngay lập tức, 2 người đàn ông kia nói rằng họ đang cần bán vàng lấy tiền mặt. Ban đầu anh Kong còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi được xem ảnh chụp số vàng và giấy kiểm định, cộng thêm phong thái nói chuyện tự tin, gần gũi của họ, nên anh Kong lại nghĩ mình đang "lo lắng không cần thiết".

Sau 1 hồi nói chuyện, 2 người đàn ông yêu cầu anh Kong chuyển 7.000 NDT (khoảng 26,5 triệu đồng) làm tiền đặt cọc trước. Mặc dù biết đặt cọc trước luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng vì muốn mua vàng, anh đã đồng ý và chuyển tiền ngay tại chỗ.

Khu vực nơi anh Kong bị 2 người đàn ông lạ mặt bắt chuyện

Sau khi nhận được khoản đặt cọc, 1 trong 2 người đàn ông lấy điện thoại ra và trao đổi số liên lạc với anh Kong, hứa sẽ giao vàng trong vòng 1 giờ và còn nhấn mạnh rằng nhận vàng xong mới phải thanh toán nốt số tiền còn lại. Điều này khiến anh Kong càng thêm phần tin tưởng.

Khoảng 40 phút sau, anh Kong nhận được cuộc gọi thông báo "hàng đã tới". Nhân viên giao hàng giải thích rằng đây là hàng giá trị cao nên không thể mở ra trước khi thanh toán. Anh Kong cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thanh toán nốt số tiền còn lại 28.000 NDT (khoảng 106,2 triệu đồng) để hoàn tất giao dịch. Tổng cộng, anh đã bỏ ra 35.000 NDT (khoảng 132,7 triệu đồng) cho thương vụ mua vàng này.

Tuy nhiên khi mở gói hàng ra, thứ đập vào mắt anh Kong không phải là vàng thỏi, mà chỉ là 2 bao cát nhỏ.

"Tôi đã đổ cả hai bao ra nền nhà để tìm xem có sót lại chút vàng nào không, nhưng hoàn toàn không có gì ngoài cát" - Anh Kong kể.

Khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra mình đã bị lừa một cách quá dễ dàng. Những gì anh nhìn thấy trước đó chỉ là màn kịch được dàn dựng khéo léo nhằm khiến anh tin tưởng và thanh toán nốt số tiền còn lại.

Anh lập tức gọi vào số điện thoại đã trao đổi trước đó, nhưng đầu dây bên kia không còn liên lạc được. Tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Quay lại khu vực đã gặp hai người đàn ông, anh cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Ngay sau đó, anh Kong đến trình báo với cảnh sát địa phương. Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo có tính toán trước nhưng cũng phải tốn thời gian để truy vết. Hiện tại, anh Kong vẫn chưa lấy lại được số tiền bản thân đã bị lừa mất.

"Tôi đã trả giá quá đắt chỉ vì tin vào một món hời" - Anh nói.

Đến giờ, mỗi khi nhắc lại câu chuyện ấy, anh Kong vẫn chưa hết tiếc nuối. Anh thừa nhận sai lầm của mình, vì tham lam muốn mua vàng giá hời mà thành ra mất trắng.

Sau khi câu chuyện được anh Kong chia sẻ với bạn bè và người thân, thông tin nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn và mạng xã hội địa phương. Nhiều người không khỏi bàng hoàng tiếc nuối. Vụ việc này trở thành một bài học được chia sẻ rộng rãi, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người có xu hướng tìm mua vàng tích trữ khi giá vàng tăng cao. Các chuyên gia tài chính cũng lên tiếng cảnh báo rằng vàng là tài sản có giá trị cao, việc giao dịch phải được thực hiện tại cửa hàng uy tín, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Những giao dịch trao tay, đặt cọc qua lời hứa hẹn miệng hay nhận hàng mà không kiểm tra kỹ lưỡng đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Bản thân anh Kong sau sự việc cũng chủ động kể lại trải nghiệm của mình với mong muốn không ai phải lặp lại sai lầm tương tự. Anh cho biết ban đầu anh rất xấu hổ, thậm chí không dám nói với gia đình vì sợ bị trách móc. Nhưng rồi anh nhận ra, nếu im lặng, những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục giăng bẫy người khác bằng cùng một chiêu thức.

(Nguồn: Asia Times)