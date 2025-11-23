Chi 120 triệu đồng mua 26 chỉ vàng tiết kiệm, 10 năm sau người phụ nữ đến rút thì nhận thông báo: “Không thể lấy lại vì tiệm vàng đã đổi chủ”

Năm 2011, bà Nhan - cư dân tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - cùng gia đình đến trung tâm thương mại Ngân Thái để mua sắm. Tại gian hàng của thương hiệu vàng “Hoàng Kim Trung Quốc”, bà Nhan mua một vòng tay vàng trị giá khoảng 4.000 NDT (hơn 14 triệu đồng). Sau khi được nhân viên giới thiệu về chính sách đầu tư và dịch vụ lưu trữ vàng, bà tiếp tục mua thêm một thỏi vàng nặng 100 gram (hơn 26 chỉ), trị giá 33.350 NDT (hơn 120 triệu đồng).

Nhiều cửa hàng vàng lớn trong trung tâm thương mại tại Trung Quốc cung cấp dịch vụ gửi giữ vàng nhằm bảo quản cho khách. Khách có thể đến rút khi cần, tương tự như gửi tiết kiệm trong ngân hàng nhưng sẽ phải trả một khoản phí nhất định. Tin tưởng vào uy tín của thương hiệu và trung tâm thương mại, bà Nhan đồng ý gửi thỏi vàng tại kho lưu trữ của tiệm.

Bà Nhan chia sẻ, bà mua thỏi vàng với mục đích để dành làm của hồi môn cho con, nên suốt nhiều năm không quay lại để rút. Đến năm 2021, tức 10 năm sau, bà Nhan quay lại cửa hàng để rút vàng. Tuy nhiên, nhân viên quầy thông báo hệ thống đang gặp sự cố nên không thể hỗ trợ, bà Nhan đành tạm quay về.

Không ngờ rằng khi trở lại lần tiếp theo, bà nhận được câu trả lời hoàn toàn khác: hệ thống không còn dịch vụ lưu trữ vàng cho khách. Nghi ngờ có điều bất thường, bà yêu cầu gặp quản lý và xuất trình chứng từ giao dịch năm 2011.

(Ảnh minh họa)

Lúc này, quản lý cho biết thương hiệu “Hoàng Kim Trung Quốc” đã đổi chủ, đơn vị vận hành trước đó không còn hoạt động và cửa hàng hiện tại không có trách nhiệm về giao dịch cũ. Quầy chỉ khuyến nghị bà liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của trung tâm thương mại Ngân Thái.

Theo bà Nhan, phía trung tâm thương mại sau đó đã liên hệ với chủ sở hữu trước đây của thương hiệu vàng. Tuy nhiên, người này liên tục quanh co, đưa ra nhiều lý do để né tránh. Ban đầu, ông nói thỏi vàng đã bị rút. Sau đó lại nói rằng không tìm thấy dữ liệu hay biên lai liên quan đến giao dịch năm 2011.

Không chấp nhận việc bị từ chối trách nhiệm, bà Nhan đành trình báo sự việc lên cơ quan chức năng tại Ôn Châu để được giải quyết. Lúc này, chủ tiệm vàng cũ đề nghị “hòa giải” bằng cách hoàn trả lại đúng số tiền mà bà Nhan đã bỏ ra năm 2011 là 33.350 NDT. Bà Nhan kiên quyết từ chối, bởi theo giá vàng niêm yết tại Sàn giao dịch vàng Thượng Hải năm 2021, thỏi vàng 100 gram lúc này có giá trị hơn 45.000 NDT (khoảng 166 triệu đồng).

Bà Nhan yêu cầu cửa hàng phải hoàn trả đúng thỏi vàng 100 gram, hoặc nếu hoàn tiền thì phải tính theo giá vàng hiện hành, bởi đây là trách nhiệm lưu giữ tài sản theo thỏa thuận.

Luật sư Trác, Phó giám đốc Công ty Luật Lục Hòa Chiết Giang cho rằng bà Nhan nắm đầy đủ chứng từ giao dịch, bao gồm giấy chứng nhận và thông tin lưu trữ vàng. Việc cửa hàng từ chối cho khách rút vàng là vi phạm hợp đồng, dù chủ sở hữu có thay đổi. Theo luật sư, chủ thương hiệu, dù cũ hay mới, đều phải chịu trách nhiệm đối với các hợp đồng mà thương hiệu đã ký trước đó.

Ngoài ra, căn cứ Điều 43 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc, nếu khách hàng mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ tại quầy hàng trong trung tâm thương mại mà không được đảm bảo quyền lợi, người tiêu dùng có quyền khiếu nại cả người bán lẫn đơn vị quản lý trung tâm thương mại.

Trong trường hợp này, cửa hàng vàng hoạt động bên trong trung tâm thương mại Ngân Thái, vì vậy trung tâm thương mại cũng có trách nhiệm liên đới nếu cửa hàng không thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc và hai bên làm việc lại với nhau, cửa hàng vàng cuối cùng đã chấp nhận thực hiện đúng trách nhiệm theo hợp đồng. Họ đồng ý trả lại đúng 100 gram vàng (tương đương 26 chỉ vàng) mà bà Nhan đã gửi từ năm 2011.