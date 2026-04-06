Chi 10,7 tỷ đồng mua nhà online, người phụ nữ tưởng vớ được “món hời” nhưng bật ngửa khi phát hiện vệt đen sau lớp sơn tường: Phán quyết của tòa gây bất ngờ

Thương vụ “giá hời” và cái bẫy phía sau lớp sơn tường

Trong giao dịch bất động sản, mức giá thấp hơn mặt bằng chung thường thu hút sự quan tâm lớn của người mua. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tài sản tồn tại nhiều vấn đề và rủi ro.

Vụ việc được ghi nhận tại Bắc Kinh (TQ), liên quan đến một người phụ nữ trung niên, được gọi là bà Trương. Người này đã sử dụng toàn bộ số tiền tích lũy, khoảng 2,8 triệu NDT (hơn 10,7 tỷ đồng), để mua một căn hộ cho con trai.

Trước đó, bà Trương đã bán cửa hàng kinh doanh nhỏ tại quê và chuyển lên thành phố để tìm mua nhà. Trong quá trình tìm kiếm, nhiều căn hộ không đáp ứng yêu cầu do giá cao hoặc vị trí không phù hợp.

Sau khoảng hai tuần, một môi giới bất động sản online đã giới thiệu một căn hộ diện tích khoảng 120m², được chào bán với giá 2,8 triệu NDT, trong khi giá thị trường được cho là khoảng 5,6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng). Lý do được đưa ra là chủ nhà cần tiền nên bán gấp.

Giao dịch được thực hiện trong thời gian ngắn. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu, người mua tiến hành sửa chữa căn hộ.

Trong quá trình thi công, khi lớp vữa và sơn tường được bóc ra, đội thợ phát hiện các mảng tường có màu đen bất thường kèm theo mùi khét. Kiểm tra sâu hơn cho thấy phần kết cấu bên trong có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, vật liệu trở nên giòn và dễ vỡ.

Thông tin từ các cư dân lâu năm trong khu cho thấy căn hộ này từng xảy ra hỏa hoạn vào năm 2013 do sự cố điện, gây thiệt hại nghiêm trọng và có người tử vong. Sau vụ việc, căn hộ chỉ được sửa chữa sơ bộ rồi rao bán lại với mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường. Đáng chú ý, sự cố này không được bên bán đề cập trong quá trình giao dịch.

Phán quyết của tòa án

Sau khi phát hiện sự việc, bà Trương đã liên hệ với bên bán để yêu cầu hủy giao dịch và hoàn tiền. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận với lý do hợp đồng đã hoàn tất. Đơn vị môi giới cũng cho biết không nắm được thông tin liên quan đến lịch sử căn hộ.