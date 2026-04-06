HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tờ vé số rách đổi được 30 triệu, người đàn ông may mắn ở TP.HCM

Hương Trà (T/H) |

Người này sở hữu 4 tờ vé số trúng thưởng, nhưng không may có 1 tờ bị rách không rõ nguyên nhân.

Câu chuyện về người đàn ông may mắn ở TP.HCM được đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM  (Bình Dương cũ) chia sẻ trên tờ Thanh Niên sau khi vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam, trong đó có 1 tờ vé số bị rách.

Theo đó, vị khách nam khoảng 40 tuổi sở hữu 4 tờ vé số có dãy số cuối may mắn 54338, trúng giải nhất xổ số TP.HCM ngày 28/3 với trị giá 30 triệu đồng. Cả 4 tờ vé số khách đến đại lý vé số đổi thưởng đều không còn mới, thậm chí có tờ còn bị rách mà không rõ lý do. Tuy nhiên, tờ vé bị rách dãy số trúng thưởng còn nguyên vẹn, còn nguyên seri, nên đại lý  hỗ trợ đổi thưởng cho khách.

Bên cạnh đó, phía đại lý cũng khuyến khích khách mua vé số nên giữ cẩn thận vé, tránh bị rách, hư hại xảy ra tình huống không mong muốn.

Ngoài câu chuyện về người đàn ông may mắn trên, thì trường hợp trúng số 2 lần trong gần 10 năm của chàng trai miền Tây cũng gây chú ý đặc biệt.  Cụ thể, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2/4, chàng trai này trúng 16 tờ giải an ủi đài Bình Thuận, tổng trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). Cọc vé có dãy số may mắn 504476, trong khi giải độc đắc của đài này là 404476.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn.

Sau khi trúng số, anh chàng lập tức chuyển 15 triệu đồng cho chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long), ghi rõ nhờ đại lý dùng 10 triệu đồng phát quà cho người khó khăn trong bệnh viện, 1 triệu đồng nhờ mua trái cây, bông cúng Thần tài, Thổ địa và 4 triệu còn lại anh chàng tặng đại lý.

Theo chia sẻ của anh Duy trên Thanh Niên, vị khách nam này trước đó đã trúng 5 tờ vé số giải nhất xổ số Bạc Liêu ngày 24/3. Những tờ vé may mắn có dãy số cuối là 10985, tổng trị giá 150 triệu đồng. Sau khi nhận thưởng, anh chàng liền chuyển cho đại lý 1 triệu đồng nhờ "mua đồ cúng ông Thần tài, Thổ địa giúp".

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại