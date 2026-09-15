Chỉ 1 ngày nữa, công trình gần 700 tỷ đồng có sự góp sức của Sun Group chính thức hoạt động: Thi công thần tốc trong 20 tháng

Công trình được khánh thành đúng dịp địa phương này trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo điện tử tỉnh Bắc Ninh, sau 20 tháng thi công, công trình Công viên Văn Miếu tại phường Kinh Bắc và phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành toàn bộ khối lượng. Công trình dự kiến khánh thành vào ngày 16/9, chào mừng sự kiện tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh công viên Văn Miếu tại Bắc Ninh. Ảnh: Đức Anh/Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Công viên Văn Miếu được triển khai trên diện tích khoảng 4,7 ha. Dự án được chia thành 3 khu chức năng với hệ thống công trình cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Cụ thể, khu số 1 rộng khoảng 1,1 ha, gồm quảng trường, 2 nhà phụ trợ, sân chơi, đồi cỏ cùng một số hạng mục phụ trợ khác.

Khu số 2 rộng khoảng 3,16 ha, là khu có diện tích lớn nhất, gồm hạ tầng kỹ thuật, nhà phụ trợ, nhà kỹ thuật, kios sách, quảng trường, cây xanh, bãi đỗ xe, đường gốm và các hạng mục phụ trợ.

Khu số 3 rộng khoảng 0,44 ha, tập trung vào không gian mang tính biểu tượng của toàn dự án, gồm Đền thờ Bác Hồ, hồ sen, sân xung quanh hồ sen và sân Kết đoàn.

Khu vực trung tâm dự án gồm: Đền thờ Bác Hồ, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức phù điêu, sân kết đoàn... Ảnh: Đức Anh/Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Trong cơ cấu vốn, dự án hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ có tổng mức đầu tư được xác định ở mức hơn 691 tỷ đồng. Riêng khu Đền thờ Bác Hồ và hồ sen, Bức phù điêu; Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Cụ thể, phần nội thất Đền thờ Bác Hồ và bệ tượng Bác Hồ do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ. Hạng mục Bức Phù điêu và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tập đoàn Sun Group tài trợ.

Điểm nhấn của Công viên Văn Miếu

Điểm nhấn của Công viên Văn Miếu là công trình Đền thờ được đặt trong khu vực trung tâm của dự án.

Công trình có quy mô 2 tầng, 8 mái, sử dụng cấu trúc gỗ truyền thống, diện tích khoảng 182m². Sân đền được đặt trên hồ sen rộng khoảng 1.100 m², tạo thành một quần thể kiến trúc gắn với mặt nước và cảnh quan cây xanh.

Bên cạnh đó, dự án bố trí sân Kết đoàn, gắn với dấu mốc Bác Hồ về thăm Bắc Ninh. Không gian này cùng quảng trường được thiết kế để kết nối các công trình trong khu vực, trong đó có Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Công viên có 2 bức phù điêu bố trí đối xứng tại sân Kết đoàn, mỗi bức dài khoảng 34,3m, cao trung bình 3,2m, được chế tác bằng đá tự nhiên. Nội dung nghệ thuật khắc họa lịch sử dựng nước, giữ nước, truyền thống văn hiến của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc; tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng khát vọng phát triển tỉnh Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Bức phù điêu khắc họa nét truyền thống văn hoá quê hương Kinh Bắc. Ảnh: Đức Anh/Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Không chỉ là một dự án xây dựng hạ tầng, Công viên Văn Miếu được tỉnh Bắc Ninh xác định là một công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và điểm nhấn cảnh quan đô thị đặc biệt quan trọng của phường Kinh Bắc cũng như toàn tỉnh Bắc Ninh

Với diện tích khoảng 4,7 ha, dự án dành một phần đáng kể cho quảng trường, cây xanh, sân chơi, đồi cỏ, hồ sen, sân dạo và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống này góp phần bổ sung không gian mở trong khu vực đô thị, đồng thời kết nối các công trình văn hóa, lịch sử hiện hữu thành một quần thể tương đối liền mạch.

Khi đưa vào hoạt động, Công viên Văn Miếu được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới trong không gian đô thị Bắc Ninh, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống và các sự kiện của địa phương.