Chery bất ngờ đưa xe máy điện "sao chép" ngoại hình Yamaha Vino vào hồ sơ, dùng sản phẩm giá rẻ mở đường cho tham vọng xe hai bánh EREV

Một mẫu xe máy điện có kiểu dáng tương đồng Yamaha Vino vừa xuất hiện trong hồ sơ của MIIT, được xem là bước đi đầu tiên để Chery làm quen với lĩnh vực xe hai bánh trước khi tiến tới những sản phẩm EREV cao cấp hơn.

Từ xe điện giá rẻ đến tham vọng xe hai bánh

Chery đang cho thấy dấu hiệu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xe hai bánh khi một mẫu xe máy điện giá rẻ của hãng xuất hiện trong danh mục sản phẩm mới nhất do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc công bố.

Đây là một mẫu xe dạng step-through với thiết kế tối giản, sử dụng một động cơ điện đặt tại moay-ơ bánh sau. Đáng chú ý, ngoại hình của xe có nhiều nét tương đồng với dòng Yamaha Vino, vốn thường được trang bị động cơ 150cc thay vì hệ thống truyền động điện.

Tuy nhiên, mẫu xe này dường như không phải một sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường Trung Quốc. Những mẫu xe có thiết kế tương tự đã tồn tại gần hai thập kỷ, trong khi việc dùng chung linh kiện và bộ vỏ cũng khá phổ biến giữa các nhà sản xuất xe máy điện.

Để giảm chi phí, các mẫu xe điện giá rẻ thường sử dụng động cơ tích hợp trong moay-ơ bánh xe cùng pin axit-chì. Những sản phẩm tương tự hiện được bán trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc với giá khoảng 2.000 nhân dân tệ, tương đương 7,76 triệu đồng.

Đổi lại mức giá thấp, người mua chỉ nhận được một chiếc xe có dung lượng pin dưới 2 kWh và phạm vi hoạt động từ 50 km trở xuống. Đây là cấu hình cho thấy sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng đề cao giá bán và nhu cầu di chuyển cơ bản.

Thị trường giá rẻ từng rất sôi động

Xe máy điện sao chép từng giữ vị trí đáng kể trên thị trường xe hai bánh Trung Quốc. Không chỉ Yamaha Vino, nhiều mẫu xe còn được tạo hình theo Honda Zoomer, Yamaha Jog hay Vespa.

Tuy nhiên, sự xuất hiện và phát triển của những thương hiệu cao cấp hơn đã khiến phân khúc này phải thay đổi. Niu, Segway-Ninebot với sự hậu thuẫn của Xiaomi và Zeeho thuộc CFMOTO là những cái tên góp phần thúc đẩy thị trường xe hai bánh Trung Quốc theo hướng hiện đại hơn.

Khi người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn với công nghệ và chất lượng cao hơn, những mẫu xe sao chép giá rẻ ngày càng tập trung vào phân khúc ngân sách thấp.

Trong bối cảnh đó, việc Chery xuất hiện với một mẫu xe tương tự có thể được xem là một bước đi mang tính thăm dò. Hãng chưa công bố giá bán hay thông số kỹ thuật chính thức, nhưng các nguồn tin Trung Quốc cho rằng sản phẩm này có thể giúp Chery làm quen với hoạt động sản xuất xe hai bánh.

Một sản phẩm giá thấp cũng có thể đóng vai trò giúp dây chuyền lắp ráp từng bước đạt trạng thái vận hành ổn định trước khi Chery triển khai những mẫu xe phức tạp hơn.

Xe máy điện Chery có ngoại hình cực kỳ giống mẫu xe tay ga Vino của Yamaha.

EREV mới là mục tiêu đáng chú ý

Đằng sau mẫu xe máy điện giá rẻ có thể là một kế hoạch rộng hơn của Chery. Bộ phận xe thương mại của hãng đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt hoạt động sản xuất xe máy vào cuối tháng 9.

Chery cũng đã giới thiệu hai mẫu xe máy NEV dự kiến phát triển tại một sự kiện công nghệ được tổ chức ở trụ sở Wuhu.

Một trong hai sản phẩm được giới thiệu dưới thương hiệu Cinnox và được phân loại là scooter adventure thuần điện. Mẫu xe này có phạm vi hoạt động được công bố từ 150 đến 200 km.

Chery cho biết xe có thể được sạc bằng một "bộ sạc ô tô", dù hãng chưa nêu rõ hệ thống này hỗ trợ sạc AC hay DC.

Mẫu xe còn lại đáng chú ý hơn khi sử dụng công nghệ EREV. Mang tên Grow C3, mẫu cruiser này được Chery gọi là "cruiser thông minh AI mở rộng phạm vi đầu tiên trên thế giới".

Khác với mẫu xe điện giá rẻ xuất hiện trong hồ sơ MIIT, Grow C3 cho thấy Chery đang hướng tới một phân khúc hoàn toàn khác. Hãng định vị chiếc xe như một phương tiện đồng hành trong những chuyến cắm trại và trang bị khả năng V2L.

Theo định hướng được Chery công bố, Grow C3 có thể cung cấp nguồn điện bên ngoài và được kỳ vọng thay thế máy phát điện trong những tình huống phù hợp. Đây là một cách tiếp cận mở rộng vai trò của xe máy điện, biến phương tiện không chỉ phục vụ việc di chuyển mà còn trở thành nguồn cung cấp điện.

Xe tay ga điện ADV của Chery.

Cửa ngách mới cho Chery

Động thái của Chery diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Những lo ngại về tình trạng bão hòa và dư thừa công suất khiến các nhà sản xuất phải tìm kiếm thêm hướng đi để duy trì tăng trưởng.

Trong khi đó, thị trường xe hai bánh vẫn còn dư địa phát triển. Việc chuyển trọng tâm sang công nghệ NEV có thể mang đến cho các hãng ô tô một thị trường mới, đồng thời mở ra cơ hội tận dụng năng lực công nghệ và sản xuất hiện có.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, bước đi của Chery cũng đáng chú ý bởi xe máy điện đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của thị trường xe hai bánh. Tuy nhiên, khác với những mẫu xe điện giá rẻ chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển cơ bản, hướng đi mà Chery đang hé lộ còn bao gồm scooter adventure thuần điện và xe EREV có khả năng cung cấp điện bên ngoài.

Điều này cho thấy tham vọng của hãng không chỉ dừng ở việc tạo ra một mẫu xe hai bánh giá thấp. Mẫu xe kiểu Yamaha Vino có thể đóng vai trò bước khởi đầu, giúp Chery tích lũy kinh nghiệm sản xuất, trong khi những sản phẩm như Cinnox và Grow C3 mới phản ánh rõ hơn hướng phát triển công nghệ mà hãng đang theo đuổi.

Nếu thị trường xe hơi Trung Quốc ngày càng cạnh tranh gay gắt, xe hai bánh có thể trở thành một sân chơi mới để các nhà sản xuất tìm kiếm dư địa tăng trưởng. Với Chery, hành trình này dường như bắt đầu từ một mẫu xe máy điện đơn giản, giá khoảng 2.000 nhân dân tệ, trước khi tiến tới những chiếc xe EREV mang tham vọng công nghệ lớn hơn.