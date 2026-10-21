Những mẫu xe hybrid ăn khách nhất tại Việt Nam

Thị trường xe hybrid ngày càng được mở rộng cả về thương hiệu lẫn mẫu mã, nhưng các hãng xe Nhật như Toyota và Honda vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong nước.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường xe hybrid tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Tổng doanh số phân khúc đạt 16.057 xe, tăng 64% so với mức 9.785 xe của cùng kỳ năm ngoái.

Xe hybrid hiện chiếm khoảng 8% tổng lượng ô tô do các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu phân phối trong 3 quý đầu năm. Tỷ trọng này đang có xu hướng gia tăng, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và các giải pháp giảm phát thải.

Phân khúc hybrid tại Việt Nam hiện chủ yếu do các thương hiệu Nhật Bản dẫn dắt, trong đó Toyotalà cái tên dẫn đầu. Sau 9 tháng, hãng xe này bán được 11.297 xe hybrid, gấp đôi cùng kỳ năm 2025 và chiếm khoảng 70% thị phần toàn phân khúc.

Toyota Corolla Cross HEV hiện là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Xét theo từng mẫu xe, Toyota Corolla Cross HEV dẫn đầu với 4.175 xe bán ra, tăng 112% so với mức 1.977 xe của cùng kỳ năm trước. Đầu năm 2026, Toyota điều chỉnh giá bán phiên bản hybrid xuống còn 865 triệu đồng, giảm 40 triệu đồng so với trước. Các chương trình ưu đãi gần đây cũng góp phần cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng của mẫu SUV này.

Đứng thứ hai là Toyota Innova Cross HEV với 3.877 xe, tăng 83,7% so với mức 2.111 xe cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm ngoái.

Bản hybrid đang chiếm gần 44% tổng doanh số của Innova Cross từ đầu năm 2026 đến nay. Ảnh: Đại lý

Đầu năm nay, phiên bản hybrid của Innova Cross được điều chỉnh giá, giảm 45 triệu xuống còn 960 triệu đồng. Trong tháng 10, mẫu MPV này tiếp tục được áp dụng ưu đãi với tổng giá trị lên tới 60 triệu đồng, giúp giá bán thực tế có thể giảm xuống ngưỡng 900 triệu đồng, tùy điều kiện áp dụng.

Honda CR-V e:HEV xếp thứ ba phân khúc với 2.417 xe bán ra trong 9 tháng, tăng 55,1% so với mức 1.558 xe của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe tại Việt Nam có phiên bản hybrid đạt doanh số cao hơn bản máy xăng thông thường, bên cạnh Toyota Corolla Cross.

Việc chuyển sang lắp ráp trong nước giúp nguồn cung CR-V hybrid ổn định hơn. Ảnh: Đại lý

Từ đầu năm 2026, Honda Việt Nam chuyển sang lắp ráp CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ. Bên cạnh bản e:HEV RS cao nhất có giá 1,25 tỷ đồng, hãng còn bổ sung bản e:HEV L mới có giá 1,17 tỷ đồng để thêm lựa chọn cho người dùng.

Hai vị trí còn lại trong top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất thuộc về Toyota Yaris Cross HEV với 1.977 xe và Suzuki XL7 Hybrid với 1.321 xe. Việc có hai mẫu xe 7 chỗ (Innova Cross HEV và Suzuki XL7) góp mặt trong nhóm dẫn đầu cho thấy nhu cầu thị trường đối với các mẫu xe hybrid dành cho gia đình đang là khá lớn.

Cả Yaris Cross và XL7 Hybrid đều được nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Corolla Cross HEV và Honda CR-V e:HEV cũng được đánh giá là những sự lựa chọn tốt cho nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm SUV có không gian sử dụng rộng rãi, tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài nhóm trên, hai mẫu xe hybrid khác có doanh số lũy kế khá tốt gồm Toyota Camry HEV (898 xe) và Honda HR-V e:HEV RS (817 xe).

Toyota Alphard HEV với doanh số 252 chiếc bán ra từ đầu năm cũng có thể coi là mức doanh số tốt. Bởi lẽ đây là một trong những mẫu xe hybrid có giá bán cao nhất trên thị trường hiện nay, khởi điểm từ 4,435 tỷ đồng.

Tương tự là mẫu Toyota Land Cruiser 300 HEV vừa ra mắt đã bán được 116 chiếc. Mẫu SUV hybrid này hiện có giá niêm yết từ 4,71 tỷ đồng.

Land Cruiser HEV là mẫu xe có giá đề xuất cao nhất trong số các xe được công bố doanh số hàng tháng tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Các mẫu xe hybrid có công bố doanh số hiện chủ yếu là xe hybrid tự sạc (HEV) đến từ các thương hiệu Nhật gồm Toyota, Honda, Suzuki. Ngoài nhóm này, trên thị trường còn có nhiều loại xe mild-hybrid và hybrid sạc ngoài (PHEV) đến từ các thương hiệu châu Âu và Trung Quốc.

Đà tăng trưởng của xe hybrid trong năm 2026 được thúc đẩy bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới dành cho dòng xe hybrid tự sạc. Việc được hưởng mức thuế ưu đãi tạo điều kiện để một số mẫu xe điều chỉnh giá xuống thấp hơn, qua đó tăng sức cạnh tranh và tiếp cận người dùng.

Bên cạnh yếu tố chính sách, tình hình giá nhiên liệu biến động kéo theo nhu cầu tiết kiệm chi phí vận hành và xu hướng giảm phát thải cũng góp phần thúc đẩy người tiêu dùng chọn xe hybrid HEV. Loại phương tiện này không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc, nhờ đó không yêu cầu sự thay đổi lớn trong thói quen sử dụng như chuyển sang xe thuần điện.