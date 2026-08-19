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Chen chân xếp hàng mua vé Việt Nam vs Malaysia, ‘phe vé’ ế khách

Dương Triều
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Sáng 19/8, hàng trăm người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia. Trái ngược không khí nhộn nhịp tại điểm bán chính thức, vé chợ đen được rao giá từ 1,2 triệu đồng/cặp nhưng ít người hỏi mua.

VIDEO: Người hâm mộ xếp hàng từ sáng mua vé Việt Nam - Malaysia.

Từ sáng sớm 19/8, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại điểm bán vé trực tiếp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), xếp hàng chờ mua vé trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ giải ASEAN Cup 2026.

Không khí tại điểm bán vé khá nhộn nhịp. Người hâm mộ vừa xếp hàng vừa trao đổi về trận đấu, cơ hội của đội tuyển Việt Nam và những vị trí đẹp trên khán đài.

Trái ngược cảnh xếp hàng tại quầy vé chính thức, thị trường vé chợ đen bên ngoài khá trầm lắng. Một số vé được rao với giá thấp nhất khoảng 1,2 triệu đồng/cặp; các vị trí được giới thiệu có tầm nhìn đẹp được hét giá khoảng 3–5 triệu đồng/cặp.

Dù liên tục chào mời người qua đường, một số người bán vé chợ đen vẫn không tìm được khách hỏi mua.

Một cổ động viên cho biết anh có mặt từ sáng để chủ động thời gian, bởi lo ngại lượng người mua vé tăng nhanh khi trận bán kết đến gần.

"Tôi muốn trực tiếp vào sân cổ vũ đội tuyển. Dù phải chờ từ sáng, tôi vẫn thấy rất vui vì được hòa vào không khí bóng đá", CĐV tên Chiến cho hay.

Việc người hâm mộ đến điểm bán từ sớm cho thấy sức hút của cuộc đối đầu Việt Nam - Malaysia. Đây là trận đấu được chờ đợi khi đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Tại khu vực bán vé, lực lượng tổ chức hướng dẫn người hâm mộ xếp hàng và thực hiện các thủ tục theo quy định, nhằm hạn chế tình trạng chen lấn, mất trật tự.

Nhiều người sau khi mua được vé nhanh chóng rời điểm bán, trong khi những hàng người khác tiếp tục nối dài.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h tối nay (19/8) tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Với nhiều cổ động viên, tấm vé là cơ hội trực tiếp có mặt trên khán đài, tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng trên sân nhà.

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