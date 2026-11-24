Các nhà nghiên cứu tại Đại học Arkansas (Mỹ) đã chế tạo thành công gạch từ vật liệu mô phỏng bụi Mặt trăng bằng công nghệ in 3D kết hợp kỹ thuật nung kết bột bằng laser. Kết quả này mở ra triển vọng tận dụng tài nguyên tại chỗ để sản xuất vật liệu xây dựng, phục vụ kế hoạch xây dựng các căn cứ trên Mặt trăng.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Arkansas (Mỹ) đã chế tạo thành công gạch từ vật liệu mô phỏng bụi Mặt trăng bằng công nghệ in 3D kết hợp kỹ thuật nung kết bột bằng laser.

Kết quả này mở ra triển vọng tận dụng tài nguyên tại chỗ để sản xuất vật liệu xây dựng, phục vụ kế hoạch xây dựng các căn cứ trên Mặt trăng.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí NPJ Advanced Manufacturing (Anh), nhóm nghiên cứu đã sử dụng đất đá Mặt trăng mô phỏng để tạo ra các khối xây dựng có thể ghép nối tương tự những viên gạch LEGO.

Nhóm đã sử dụng kỹ thuật nung kết bột bằng laser, không cần bổ sung chất kết dính hoặc vật liệu khác. Theo đó, các lớp bột mỏng được trải lần lượt trên bề mặt in. Nguồn sáng làm nóng những khu vực được lựa chọn, khiến các hạt vật liệu liên kết với nhau và dần tạo thành vật thể ba chiều theo hình dạng mong muốn.

Phương pháp mới có thể giúp giảm lượng vật tư cần đưa lên Mặt trăng, góp phần tiết kiệm chi phí cho các sứ mệnh không gian và kế hoạch xây dựng nơi cư trú lâu dài của con người.