Chế Linh vô cùng ngạc nhiên tại TP.HCM

"Tôi còn ngạc nhiên" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã về thăm lại một chốn xưa gắn với nhiều kỷ niệm thời thanh xuân của ông. Đó là một quán cà phê vợt nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại trung tâm TP.HCM.



Chế Linh

Nam danh ca chia sẻ: "Chào tất cả quý vị. Hôm nay tôi tìm đến một nơi có nhiều kỷ niệm nhất với tôi ở Sài Gòn năm xưa cho tới tận bây giờ vẫn còn tồn tại.

Tôi đang đứng ở ngã tư Phú Nhuận. Tôi tìm tới nơi này hết sức đặc biệt. Trong con hẻm này vẫn còn tồn tại quán cà phê vợt từ ngày xưa khi tôi còn trẻ, mới đặt chân đến Sài Gòn đã thấy họ bán, giờ họ vẫn bán.

Quán cà phê vợt này nằm trong hẻm thôi nhưng đông lắm, nếu đi vào ban đêm là không có chỗ ngồi nên tôi phải đi ban ngày".

Được biết, thời trẻ Chế Linh thường ngồi uống cà phê vợt ở đây cùng bạn bè. Bây giờ các bạn đồng nghiệp thân thiết của ông đều đã qua đời gần hết, chỉ còn mình Chế Linh nên ông muốn tìm về những nơi chốn năm xưa để ôn lại kỷ niệm.

Chế Linh tỏ ra vô cùng hào hứng khi tới lại quán cà phê vợt. Ông hồ hởi hỏi chuyện chủ quán và mọi người. Ông nói: "Tôi nhớ từ những năm 50 tôi đã hay tới đây để uống cà phê vợt và rất thích uống cà phê ở đây. Bây giờ tôi tìm lại để thưởng thức hương vị năm xưa.

Mấy chục năm qua tôi vẫn không quên hương vị món cà phê vợt này. Những lần trước về Sài Gòn tôi bận quá không tới đây được nên lần này về Sài Gòn quyết tâm tìm đến theo sự hướng dẫn của người bạn. Hôm qua tôi đã uống rồi nhưng là mua về nhà, đến hôm nay thì quyết tới tận nơi ngồi uống".

Nói rồi, Chế Linh gọi một ly cà phê nóng rồi tự đem ra ngoài ngồi nhâm nhi và thốt lên: "Ngon lắm! Quá ngon! Ở ngoài Hà Nội tôi cũng uống cà phê bệt kiểu này, cứ cầm cốc ra ngoài rồi tự tìm chỗ ngồi. Tôi còn ngạc nhiên khi thấy ở đây không chỉ người lớn tuổi mà giới trẻ cũng ngồi rất đông, đông hơn cả người lớn"..

Chủ quán chia sẻ, quán cà phê vợt này đã bán được 70 năm.