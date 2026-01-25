Chế Linh U90 đi tới điểm đầu đất nước: "Quá tuyệt vời, quê hương tôi!"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh ông đi du thuyền trên sông Nho Quế ở Hà Giang (cũ).

Được biết, Chế Linh đang trong hành trình đi tham quan Hà Giang và các tỉnh miền núi Bắc Bộ. Trước khi tới sông Nho Quế, ông đã đi một số điểm ở Hà Giang và tới cả phố cổ Đồng Văn.

Chế Linh

Trước khi tới Hà Giang, Chế Linh đã đi suốt một dọc đất nước từ Nam ra Bắc, từ Phú Quốc, mũi Cà Mau tới các tỉnh miền Tây, rồi ra tới Phan Rang, ra Hà Nội, Ninh Bình.

Chế Linh khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục vì ở tuổi U90 vẫn khỏe mạnh, có sức lực, năng lượng tràn đầy để đi suốt cả tháng trời không nghỉ.

Ông tâm niệm trong lần về nước này không biểu diễn hay đi hát ở bất cứ đâu, mà đi khắp một dọc đất nước, tới cả những nơi chưa từng đến trong cuộc đời để tham quan và ghi lại vào hồi ký cho khán giả, con cháu lưu lại làm kỷ niệm.

Đặc biệt, Chế Linh tỏ ra vui vẻ, hào hứng liên tục khi tới tham quan các địa danh, thích thú và trẻ ra nhiều tuổi.

Tại sông Nho Quế, Chế Linh tâm sự: "Thưa các bạn, chiếc thuyền này đã đưa tôi đi thăm sông Nho Quế rất nổi tiếng. Đất nước ta ở tại đây là điểm đầu. Tôi đã đi tới Cà Mau ở điểm cuối đất nước, giờ tới điểm đầu.

Dù sức khỏe của tôi không còn như lúc trẻ, nhưng vẫn đủ sức và cố gắng đi thăm hết đất nước. Tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi mong mỏi còn sức khỏe đi thăm những địa danh khác, để có nhiều thước phim gửi đến cho khán giả. Trên mảnh đất hình chữ S này có rất nhiều địa danh, di tích lịch sử giá trị mà tôi muốn đi xem.

Nước ở sông này đẹp quá, lúc nào cũng có màu xanh ngọc. Các ngọn núi ở đây thì hùng vĩ thực sự. Quá đẹp! Tuyệt vời quê hương tôi!

Tôi cảm ơn khán giả đã theo dõi các chuyến đi của tôi".

Từ sông Nho Quế, Chế Linh tiếp tục đi tới Làng Văn hóa Du lịch của cộng đồng dân tộc H'Mong để tham quan. Nam danh ca còn đeo cả máy ảnh to để chụp ảnh. Ông tỏ ra hào hứng khi đứng nhìn ra đèo Mã Pí Lèng, thốt lên: "Đẹp quá, vô cùng hùng vĩ!".

Từ Hà Giang, Chế Linh đi tới Phú Thọ để thăm đền Hùng. Ông nói: "Trên đường từ Hà Giang về Hà Nội, tôi có ghé thăm đền các vua Hùng. Tôi cố gắng đi tham quan các di tích lịch sử ở Việt Nam".