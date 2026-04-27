Chế Linh U90 đi hết cả nước: "Bạn bè sợ ở tuổi tôi đi không nổi"

Tùng Ninh |

"Tôi cố gắng bằng mọi cách đi tới được những điểm cao nhất như cột cờ Lũng Cú để ghi lại những hình ảnh đẹp", Chế Linh nói.

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã chia sẻ về chuyến về nước của mình.

Ông nói: "Vừa qua, tôi có thực hiện một chuyến đi về Việt Nam. Trong chuyến đi lần này, tôi không đi hát mà đi thăm từng vùng miền trên khắp dải đất quê hương Việt Nam, từ mũi Cà Mau tới vùng cao phía Bắc.

Chế Linh U90 đi hết cả nước: "Bạn bè sợ ở tuổi tôi đi không nổi"- Ảnh 1.

Chế Linh

Tôi có ghi lại nhiều hình ảnh trong chuyến đi của mình. Tôi đi thăm các di sản, di tích, địa danh của Việt Nam. Đó là những nơi lưu lại văn hóa tâm linh.

Tôi cũng không quên đi thăm thánh địa Mỹ Sơn của người Chăm. Ngoài ra, tôi còn tới cả động Thiên Đường ở Phong Nha. Tôi rất may mắn được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các anh em ở Việt Nam để tới được những địa danh tôi chưa am tường, chưa từng đến.

Tôi đã ghi lại những hình ảnh rất đẹp, giá trị để đem tới cho tất cả quý vị khán giả, những người đã cho tôi tình thương yêu. Đến giờ thì tôi đã về nhà mình ở Toronto (Canada). Phải mấy tháng rồi tôi mới về lại nhà sau khi đi khắp nơi.

Chế Linh U90 đi hết cả nước: "Bạn bè sợ ở tuổi tôi đi không nổi"- Ảnh 2.

Chế Linh ở Hà Giang

Ngồi ở đây, tôi cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn sức khỏe và được đi, được gặp gỡ các bạn bè thân thương ở Việt Nam. Tôi đã được tới những nơi mà tôi tưởng chừng không thể đi tới được.

Nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn của các anh em bạn bè mà tôi đã tới được những nơi vô cùng đẹp như Hà Giang. Tôi được thưởng thức các món ăn của người dân tộc trên đó và thấy rất ngon, có vị ngon riêng. Đến giờ tôi vẫn nhớ những hương vị đó.

Tôi cố gắng bằng mọi cách đi tới được những điểm cao nhất như cột cờ Lũng Cú để ghi lại những hình ảnh đẹp.

Một số bạn bè nói với tôi rằng, những nơi đó rất khó đi, sợ rằng ở tuổi của tôi thì đi không nổi. Nhưng cuối cùng thì tôi đã đi được hết tới những nơi đó và vô cùng sung sướng vì được nhìn thấy trên dải đất nước hình chữ S có nhiều nơi vô cùng đẹp.

Ai ở nước ngoài về thăm quê hương mà có dịp thì cố gắng đi tới những nơi đó để chứng kiến và ghi lại hình ảnh cho du khách, bạn bè trên thế giới biết được rồi tới du lịch".

