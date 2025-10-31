Chế Linh nói Thanh Tuyền: "Tuyền qua phòng Linh ngủ đi"

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã kể lại kỷ niệm lần đi tới Nga biểu diễn với danh ca Thanh Tuyền.

Chế Linh và Thanh Tuyền

Ông nói: "Đó là năm 1993, lần đầu tiên tôi và Thanh Tuyền được mời tới Nga biểu diễn. Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì chưa tới Nga bao giờ.

Nhưng không ngờ chúng tôi lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt đến thế, hát xong mọi người vỗ tay rào rào. Thậm chí, khán giả còn yêu cầu chúng tôi ở lại hát thêm tận hai suất nữa.

Ban đầu, ban tổ chức chỉ mời chúng tôi hát hai suất trong hai đêm. Vì khán giả hưởng ứng nhiệt liệt quá nên ban tổ chức yêu cầu hát thêm hai suất nữa, tổng là 4 suất. Tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi những giây phút vô cùng hạnh phúc tại Nga năm 1993.

Tôi còn nhớ, tôi và Thanh Tuyền bước xuống máy bay bước ra sân bay Moscow thì gặp một ông người Mỹ và được người này phiên dịch cho tôi khi nhập cảnh. Ra tới cửa sân bay, chúng tôi chờ mãi không thấy ban tổ chức đâu nên lo lắng quá, sợ bị bỏ rơi giữa nước Nga, không biết đường nào mà về.

Lúc đó, chỉ có mình tôi và Thanh Tuyền ngồi một góc ở sân bay. Hành khách về gần hết rồi, chẳng còn ai, chỉ còn mỗi hai chúng tôi. Chúng tôi lo lắng, bồn chồn vô cùng. Thanh Tuyền thì ngồi đội nón lụp xụp, tôi đi đi lại lại.

Một số nhân viên tới hỏi chúng tôi nhưng hỏi bằng tiếng Nga nên chúng tôi không hiểu gì. Phải mãi một lúc sau tôi mới nghe thấy người nói tiếng Việt, tưởng nhầm tôi là người Ấn Độ còn Thanh Tuyền người Trung Quốc. Tôi mừng quá, vội ra hỏi chuyện thì mới biết đó là người của ban tổ chức đi đón chúng tôi.

Từ sân bay, chúng tôi đi mất 2 tiếng đồng hồ mới vào được tới thành phố. Tới nơi, chúng tôi mệt quá nhưng mừng rỡ khi gặp được bầu show và được bầu show dẫn vào khách sạn làm thủ tục check in.

Vào trong khách sạn, tôi ở một phòng, Thanh Tuyền ở một phòng, cạnh hai khách nước ngoài khác. Tôi cảm giác không được an toàn nên bảo Thanh Tuyền: "Tuyền qua phòng Linh ngủ đi". Thanh Tuyền nghe vậy cũng đồng ý. Tôi để Thanh Tuyền ngủ trên giường còn tôi ngủ ghế sofa".