Che kín mặt chống nắng suốt mùa hè, người phụ nữ nhập viện vì làn da "ngạt thở"

Trong nỗ lực bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mùa hè, một phụ nữ Trung Quốc đã áp dụng biện pháp che chắn gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, điều tưởng như giúp bảo vệ sức khỏe lại khiến cô phải nhập viện với tình trạng da mặt đỏ, ngứa và kích ứng nghiêm trọng.

Tại Trung Quốc, khát vọng sở hữu một làn da trắng ngần không tì vết từ lâu đã trở thành một chuẩn mực thẩm mỹ thâm căn cố đế. Để chống lại sự tàn phá của các tia cực tím và nguy cơ ung thư da, người dân nước này đang ráo riết săn lùng các biện pháp bảo vệ cơ thể một cách tối đa.

Tuy nhiên, ranh giới giữa việc bảo vệ khoa học và sự cực đoan trong lối sống vừa bị phá vỡ qua một trường hợp lâm sàng hy hữu tại thành phố Nam Thông. Một người phụ nữ đã phải khẩn cấp nhập viện với khuôn mặt bị biến dạng bởi các vết mẩn đỏ, ngứa ngáy dữ dội, sau một thời gian dài áp dụng phương pháp chống nắng “vũ trang toàn diện”.

Một người phụ nữ Trung Quốc tại Nam Thông bị mẩn đỏ và ngứa da mặt nghiêm trọng do phản ứng kích ứng da điển hình từ việc che chắn kín mít toàn bộ khuôn mặt để chống nắng. Bác sĩ giải thích nguyên nhân là do da mặt bị bao bọc quá lâu trong môi trường nóng ẩm, bí bách dưới lớp mặt nạ và không thể hít thở.

Theo chẩn đoán từ các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố Nam Thông, Trung Quốc, đây là một phản ứng kích ứng da điển hình và là hậu quả trực tiếp của việc lạm dụng các biện pháp che phủ vật lý.

Việc người bệnh vừa bôi một lớp kem chống nắng dày, vừa bọc kín khuôn mặt bằng chiếc mũ liền mặt nạ chuyên dụng đã vô tình tạo ra một hiệu ứng nhà kính thu nhỏ.

Làn da mặt của bệnh nhân bị giam hãm liên tục trong một môi trường nóng bức, tích tụ mồ hôi và độ ẩm cao, hoàn toàn bị cách ly với không khí bên ngoài và không thể hít thở. Sự bí bách này đã kích ngòi cho các ổ vi khuẩn phát triển, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và dị ứng diện rộng.

Đáng ngại hơn, trường hợp của người phụ nữ này không phải là cá biệt, mà là mặt trái của một cơn sốt tiêu dùng đang càn quét khắp thị trường Trung Quốc. Những chiếc mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt - chỉ chừa lại đôi mắt - được người tiêu dùng gọi bằng biệt danh “facekini”.

Từ một món đồ bảo hộ có phần lập dị của những phụ nữ trung niên tại các bãi biển cách đây một thập kỷ, facekini nay đã lột xác thành mặt hàng thời trang chống nắng bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử. Các tập đoàn sản xuất liên tục tung ra những lời quảng cáo đường mật về loại vải siêu làm mát, hay chất liệu có tẩm axit hyaluronic để vừa chống nắng vừa dưỡng da, đẩy quy mô của ngành công nghiệp quần áo chống nắng chạm mốc dự kiến 95,8 tỷ nhân dân tệ vào năm nay.

Việc che kín toàn bộ khuôn mặt bằng loại mũ liền khẩu trang (biệt danh là facekini) đang là xu hướng chống nắng bùng nổ, bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc với nhiều cải tiến công nghệ vải.

Sự bùng nổ của thị trường này bắt nguồn từ một nhận thức ngày càng gia tăng trong công chúng, cho rằng việc che chắn cơ học bằng vải vóc mang lại hiệu quả vượt trội so với việc thoa kem chống nắng thông thường. Thế nhưng, các chuyên gia y tế hàng đầu đã lên tiếng cảnh báo rằng việc lạm dụng facekini đang trở thành một hành vi bảo vệ quá mức và phản khoa học.

Việc từ chối để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở mức độ tối thiểu không chỉ tước đi cơ hội tự hít thở của tế bào biểu bì, gây ra các bệnh lý về da liễu, mà còn triệt tiêu khả năng tự tổng hợp vitamin D của cơ thể - một yếu tố cốt lõi để duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh.

Trước thực trạng đáng báo động trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo, thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên tia cực tím để lựa chọn những phương thức bảo vệ cơ thể điều độ và thông thái hơn.

Thay vì tự nhốt mình trong những chiếc mặt nạ ngột ngạt, người tiêu dùng nên ưu tiên các biện pháp chống nắng vật lý có độ thông thoáng cao như sử dụng ô che nắng, kết hợp mặc quần áo rộng rãi bằng chất liệu thấm hút mồ hôi.

Đặc biệt, biện pháp phòng ngừa hữu hiệu và an toàn nhất chính là chủ động thay đổi lịch trình sinh hoạt, hạn chế tối đa các hoạt động thể chất ngoài trời vào khung giờ cao điểm nắng nóng từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều hằng ngày.