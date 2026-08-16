Cháy rừng lan rộng tại Hy Lạp, Croatia, Đức và Pháp, buộc hàng nghìn người sơ tán trong bối cảnh châu Âu đối mặt nắng nóng gay gắt và nguy cơ cháy rừng cao.

Hy Lạp: Lửa áp sát khu nghỉ dưỡng, hơn 480 du khách sơ tán bằng đường biển

Tại Hy Lạp, đám cháy bùng phát tại bán đảo Halkidiki, phía Nam thành phố Thessaloniki, nhanh chóng lan tới khu vực quanh hai khu nghỉ dưỡng Siviri và Fourka. Khu vực chủ yếu là rừng thông dễ bắt lửa. Gió mạnh khiến công tác khống chế gặp nhiều khó khăn, trong khi sức gió ngày 15/8 có thể lên tới 100 km/h. ERT đưa tin một bức tường lửa dài khoảng 3 km, cao tới 30m, đang tiến sát các khu nghỉ dưỡng.

Gần 500 du khách đã phải sơ tán (Ảnh: X)

Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng gần làng Siviri (Ảnh: AFP)

Các hành khách sơ tán bằng đường biển (Ảnh: Reuters)

Hơn 480 du khách, nhiều người chỉ mặc đồ bơi và bế trẻ nhỏ, được sơ tán bằng đường biển. Khoảng 200 người được đưa lên một con tàu đang chờ ngoài khơi, trong khi một số người khác được đưa tới các bãi biển gần đó. Các tuyến đường rời Fourka và Siviri xảy ra ùn tắc khi nhiều ô tô tìm cách thoát khỏi khu vực. Hai lính cứu hỏa bị thương và được đưa tới bệnh viện.

Trước tình hình trên, máy bay chữa cháy, trực thăng và hơn 200 lính cứu hỏa được huy động để ngăn lửa lan rộng. Cơ quan Bảo vệ dân sự Hy Lạp gửi cảnh báo sơ tán qua điện thoại tới người dân tại Siviri và Fourka. Do ngọn lửa tiến sát các bãi biển, lực lượng chức năng phải tổ chức sơ tán bằng đường biển.

Đám cháy sau đó được kiểm soát, song lực lượng chức năng vẫn cảnh giác đề phòng lửa bùng phát trở lại. Hy Lạp nâng cảnh báo nguy cơ cháy lên mức cao nhất, cấp 5, tại phần lớn khu vực đất liền và chính quyền Halkidiki cấm người dân đi vào các khu rừng thông.

Sophia, một chủ nhà trong khu vực, nói rằng cô đang ở trên bãi biển và tìm cách rời đi, đồng thời cho biết từ vị trí của mình có thể nhìn thấy lửa đã lan tới thị trấn và các ngôi nhà.

Croatia: Đám cháy lan vào khu dân cư, ít nhất 1.000 người phải sơ tán

Tại Croatia, đám cháy cũng bùng phát tại Lokva Rogoznica, một thị trấn du lịch nhỏ trên bờ biển Adriatic, trong bối cảnh Croatia trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Ngọn lửa nhanh chóng quét qua các khu rừng thông và thảm thực vật xung quanh trước khi lan vào khu dân cư. Gió mạnh khiến đám cháy tiếp tục lan rộng.

Giám đốc lực lượng cứu hỏa Croatia Slavko Tucakovic đánh giá tình hình là “cực kỳ đáng lo ngại” và cho biết các lính cứu hỏa được dự báo sẽ phải trải qua một đêm khó khăn.

Đám cháy lớn bùng lên tại Lokva Rogoznica ở Croatia (Ảnh: CROPIX)

Ít nhất 1.000 người phải sơ tán và được đưa tới một nhà thi đấu thể thao ở Omis. Lửa thiêu rụi nhà cửa và phương tiện. Một số người bị bỏng. Tuyến đường ven biển chạy qua Lokva Rogoznica bị đóng cửa, trong khi hàng dài phương tiện ùn tắc trên các tuyến đường hướng về Omis.

Hơn 150 lính cứu hỏa được triển khai tới Lokva Rogoznica. Các đội cứu hỏa từ những khu vực khác trong cả nước được điều động tới tăng viện. Bốn máy bay Canadair chuyên thả nước được bố trí sẵn sàng hỗ trợ chữa cháy vào rạng sáng do không thể hoạt động vào ban đêm. Trước đó, ngày 14/8, lực lượng cứu hỏa cùng máy bay Canadair đã kiểm soát một đám cháy rừng lớn khác trên đảo Brac.

Đức: Khoảng 1.800 người được yêu cầu sơ tán khỏi khu vực cháy rừng

Đám cháy rừng xảy ra gần Gey, thuộc khu vực Hürtgenwald, bang North Rhine-Westphalia (Đức), ảnh hưởng khoảng 25 ha đất rừng và lan về phía ngôi làng gần biên giới với Bỉ. Nhiều khu vực rộng lớn của Đức đang đối mặt với tình trạng khô hạn và nguy cơ cháy rừng cao.

Khoảng 1.800 người được yêu cầu rời khỏi nhà tại làng Gey vào rạng sáng ngày 14/8. Tuyến đường B399 chạy qua khu vực cũng bị đóng cửa.

Lính cứu hỏa và các lực lượng khẩn cấp triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn để khống chế ngọn lửa. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân lập tức rời khỏi làng Gey và đến trung tâm hỗ trợ được thiết lập tại một trường tiểu học ở làng Strass gần đó.

Pháp: Cháy rừng lan rộng trong thời tiết hơn 40°C

Đám cháy bùng phát tại khu rừng Landes, gần thị trấn Luglon, trong điều kiện thời tiết bất lợi. Gió đã đổi hướng và thổi về phía Luglon. Landes đang được đặt dưới cảnh báo nắng nóng màu cam, trong khi nhiệt độ tại Morcenx-la-Nouvelle và Mont-de-Marsan, gần khu vực xảy ra cháy, đã vượt 40°C. Thảm thực vật và rừng trong khu vực khô hạn suốt nhiều tuần do nắng nóng gay gắt.

Một vụ cháy khác xảy ra tại khu vực ven biển Pas-de-Calais, gần Neufchatel-Hardelot và Dannes. Khoảng 400 người được sơ tán sau khi đám cháy tại Landes thiêu rụi khoảng 600 ha rừng. Tại Pas-de-Calais, khoảng 180 ha bị thiêu rụi, trong đó một ngôi nhà bị phá hủy. Ba lính cứu hỏa bị thương khi nỗ lực dập lửa.

Đám cháy lớn tại Pháp (Ảnh: Reuters)

Trước đó, một đám cháy tại Biscarrosse hồi cuối tháng 7 đã thiêu rụi khoảng 3.700 ha rừng cùng 200 ngôi nhà và công trình.

Tại Landes, 280 lính cứu hỏa, 40 đơn vị chữa cháy rừng, 8 máy bay và 45 cảnh sát thuộc lực lượng hiến binh được triển khai. Đội máy bay gồm 2 Dash 8, 4 Canadair thả nước và 2 Air Tractor.

Tại Pas-de-Calais, một máy bay Dash chuyên thả nước và 2 trực thăng chở nước được huy động. Tối 14/8, chính quyền tỉnh cho biết các đám cháy đã được khống chế nhưng chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Nguồn: Daily Mail