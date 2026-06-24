Cháy rừng bùng phát nhiều điểm ở Thanh Hóa, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ căng mình dập lửa

Rừng tại các phường Hải Bình, Trúc Lâm và Đào Duy Từ (Thanh Hóa) liên tiếp bốc cháy, lực lượng công an đang huy động nhân lực, phương tiện căng mình dập lửa.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc 13h38 ngày 24/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực Mai Lâm, (phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, khu vực 2, khu vực 8 và Đội công tác chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa để khống chế đám cháy rừng tại phường Hải Bình. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ngay khi có mặt, các lực lượng lập tức triển khai phương án chữa cháy, tổ chức tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, đồng thời phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn nguy cơ cháy lan, hạn chế tối đa thiệt hại và đảm bảo an toàn khu vực xung quanh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm khống chế đám cháy.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực lân cận và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Cùng thời điểm trên, tại khu vực rừng thuộc phường Trúc Lâm và phường Đào Duy Từ cũng xảy ra hai điểm cháy rừng .

Thời tiết nắng nóng, hanh khô làm ngọn lửa lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Được biết, nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, khu vực rừng tại các phường Hải Bình, Trúc Lâm và Đào Duy Từ (Thanh Hóa) được cảnh báo cháy rừng cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm.

Thời tiết khô hanh, nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức trên 40 độ C khiến thảm thực bì khô kiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao và làm cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.