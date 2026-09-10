Một chiếc phà chở 134 người bốc cháy ngoài khơi Philippines, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 80 người mất tích.

Một chiếc phà chở 134 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bất ngờ bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, trong khi số liệu thương vong tiếp tục được cập nhật.

Chiếc phà M/V June Aster chở 134 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trước khi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Yahoo)

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người vẫn mất tích sau khi chiếc phà M/V June Aster bốc cháy vào tối 9/9. Sự cố xảy ra khi con tàu đang ở cách bờ biển tỉnh Palawan khoảng 2,2 km. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát trên phà khi tàu đang di chuyển gần khu vực Coron, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Palawan. Video do PCG công bố trên mạng xã hội cho thấy chiếc phà chìm trong biển lửa, với những cột khói lớn bốc lên từ thân tàu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Một số người trên tàu đã được đưa vào bờ, trong đó có những người bị thương.

Chiếc phà M/V June Aster bốc cháy dữ dội ngoài khơi Philippines (Ảnh: NDTV)

Đại úy Noemi Cayabyab thuộc PCG cho biết danh sách hành khách và thủy thủ đoàn của M/V June Aster ghi nhận tổng cộng 134 người. Trong số những người được cứu, có 38 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Ban đầu, lực lượng chức năng xác định 42 người đã được cứu và còn 87 người mất tích. Tuy nhiên, vài giờ sau, PCG thông báo thêm một người được cứu sống, dù danh tính người này chưa được xác nhận. Vì vậy, số người mất tích được cập nhật xuống còn 86 người.

PCG nhấn mạnh đây là những con số được ghi nhận trong quá trình cứu hộ và có thể tiếp tục thay đổi. Lực lượng chức năng chưa thể thu thập đầy đủ thông tin từ những người được cứu do việc liên lạc với họ vẫn gặp khó khăn.

Theo bà Cayabyab, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và dập lửa vẫn đang được tiến hành. Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát danh sách hành khách, thủy thủ đoàn cũng như thông tin từ những người đã được đưa vào bờ để xác định chính xác số người còn mất tích.

Vụ việc khiến nhiều người tại thị trấn Coron lo lắng. Hàng trăm người đã tìm kiếm thông tin về người thân, bạn bè trên mạng xã hội, trong đó có cả trường hợp người dân tìm kiếm một con chó được cho là có mặt trên chuyến phà.

Hiện chưa có thông tin cho thấy có người nước ngoài nằm trong số hành khách và thủy thủ đoàn trên M/V June Aster.

Dữ liệu theo dõi tàu từ MarineTraffic cho thấy M/V June Aster đã rời cảng Manila trước khi xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân khiến con phà bốc cháy hiện chưa được công bố. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Philippines liên tiếp ghi nhận các sự cố nghiêm trọng liên quan đến phà.

Hồi tháng 1, một chiếc phà ba tầng chở hơn 340 người bị chìm ngoài khơi miền Nam Philippines, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng. Năm 2023, phà Lady Mary Joy 3 cũng xảy ra hỏa hoạn trên tuyến đường gần khu vực này, khiến 31 người thiệt mạng.

Những vụ việc trên một lần nữa cho thấy hoạt động cứu hộ trên các tuyến đường biển của Philippines luôn đặt ra nhiều thách thức. Trong khi đó, với vụ cháy M/V June Aster, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và điều tra nguyên nhân sự cố.

Nguồn: SCMP, Yahoo