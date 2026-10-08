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Cháy lớn tại cửa hàng đồ thể thao trong đêm, cảnh sát điều 3 xe dập lửa

Huỳnh Thủy
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Một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ thể thao tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Tối 7/10, tại một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thể thao K.C. Sports trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra cháy lớn.

Cháy cửa hàng đồ thể thao tại Buôn Ma Thuột , Cảnh sát huy động dập lửa kịp thời - Ảnh 1.

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ thể thao K.C.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 20h30, người dân phát hiện lửa bốc lên kèm cột khói từ cửa hàng. Do bên trong cửa hàng có nhiều quần áo, giày dép và dụng cụ thể dục, thể thao, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều động Đội CC&CNCH khu vực 1 phối hợp Đội Công tác Chữa cháy, xuất 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy cửa hàng đồ thể thao tại Buôn Ma Thuột , Cảnh sát huy động dập lửa kịp thời - Ảnh 2.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia chữa cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai chữa cháy, khoanh vùng, ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 21h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tổ chức thoát khói, xử lý các điểm cháy còn lại và làm mát hiện trường.

Cháy cửa hàng đồ thể thao tại Buôn Ma Thuột , Cảnh sát huy động dập lửa kịp thời - Ảnh 3.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đồ dùng và vật dụng sinh hoạt trong nhà bị cháy, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tags

Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

cháy lớn

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