Cháy lớn ở nhà máy giày Bata, cả tòa nhà lịch sử cùng 178 tỷ đồng tài sản đổ sập trong tích tắc

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhà máy giày Bata lịch sử tại Cộng hòa Séc, thiêu rụi khoảng 70.000 đôi giày và quần áo trị giá khoảng 178 tỷ đồng.

Nhà kho này được công ty giày dép Vasky của Séc sử dụng, công ty cho biết họ đã mất gần như toàn bộ sản phẩm được lưu trữ tại đây.

Một vụ hỏa hoạn lớn đã phá hủy một nhà kho chứa giày tại địa điểm nhà máy Bata cũ ở Zlin, Cộng hòa Séc vào thứ Năm (9/7), thiêu rụi khoảng 70.000 đôi giày và quần áo trị giá khoảng 178 tỷ đồng.

Đám cháy bùng phát trên tầng chín của tòa nhà 11 tầng trước 6 giờ 30. Lực lượng cứu hỏa cho biết không có ai bị thương, nhưng đám cháy vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát trong vài giờ và các phần của tòa nhà tiếp tục đổ sập.

Hiện trường vụ việc

Nhà kho này được công ty giày dép Vasky của Séc sử dụng, công ty cho biết họ đã mất gần như toàn bộ sản phẩm được lưu trữ tại đây.

Người sáng lập Vasky, Vaclav Stanek, cho biết công ty đã phải chịu tổn thất lớn nhất kể từ khi ra mắt vào năm 2016.

"Chúng tôi đã mất gần như mọi thứ và chúng tôi đang phải đối mặt với bài kiểm tra khó khăn nhất trong lịch sử của Vasky. Điều đó thật đau xót," Stanek viết trên Facebook.

Ông ước tính giá trị số giày và quần áo bị phá hủy vào khoảng 178 tỷ đồng.

Cục cứu hỏa Cộng hòa Séc cho biết đám cháy đã lan rộng qua ba tầng của tòa nhà. Các quan chức nói thêm rằng cấu trúc này có thể phải bị phá bỏ nếu nó không tự sụp đổ.

Bất chấp những tổn thất nặng nề, Stanek cho biết công ty sẽ tiếp tục sản xuất giày tại các cơ sở sản xuất gần Zlin và nước láng giềng Slovakia.

Hỏa hoạn gây ra thiệt hại lớn về tài sản

"Chúng tôi đã mất những gì chúng tôi đã làm ra, không phải lý do tại sao chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi vẫn còn con người, kỹ năng và quyết tâm để bắt đầu lại," ông nói.

Tòa nhà bị hỏa hoạn là một phần của khu phức hợp nhà máy Bata lịch sử ở Zlin, nơi doanh nhân Tomas Bata thành lập công ty giày nổi tiếng vào năm 1894.

Sau khi Tomas Bata qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 1932, công việc kinh doanh được mở rộng bởi người anh em cùng cha khác mẹ của ông là Jan Antonin Bata, người sau đó đã chuyển đến Brazil trong Thế chiến II.

Nhà máy đã bị quốc hữu hóa sau năm 1948 và đổi tên thành Svit. Nhà máy đóng cửa sau năm 1989, và địa điểm này sau đó đã được tái phát triển thành các văn phòng công cộng, doanh nghiệp và một bảo tàng.

Tòa nhà bị hư hại ban đầu được xây dựng làm kho chứa giày vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950.

Nguồn: News18