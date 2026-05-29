HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy ký túc xá nữ ở Kenya khiến 16 học sinh thiệt mạng, 73 em bị thương

Phạm Trang
|

Ít nhất 16 học sinh thiệt mạng và 73 em khác bị thương sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một trường nội trú nữ sinh ở Kenya rạng sáng 28/5.

Vụ cháy xảy ra tại trường nữ sinh Utumishi ở thị trấn Gilgil, cách thủ đô Nairobi khoảng 120km về phía tây. Theo Hội Chữ thập đỏ Kenya, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h sáng theo giờ địa phương, thời điểm hơn 220 học sinh đang ngủ trong ký túc xá. Tuy nhiên, vụ việc chỉ được báo cáo khoảng 2 tiếng sau đó.

Nhiều học sinh được cho là đã phải nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân trong lúc lửa lan nhanh.

Wambui Nderitu, người có em họ theo học tại trường, kể lại với BBC Africa: “Khi chúng tôi đến nơi, mọi người được yêu cầu xếp hàng chờ thông tin. Ai cũng rất lo lắng vì nghe tin có học sinh thiệt mạng và nhiều em đang được cấp cứu trong bệnh viện”.

Ảnh: Reuters

Người này cho biết thêm: “Một số em ở tầng trên phải nhảy xuống để thoát ra ngoài nên bị thương”. Em họ của cô may mắn sống sót nhưng bị gãy chân.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kipchumba Murkomen đã có mặt tại hiện trường cùng các quan chức địa phương để chia buồn với gia đình các nạn nhân.

“Đây là thời khắc vô cùng đau buồn. Khi đã xác nhận 16 người thiệt mạng, tôi mong người dân Kenya cùng sát cánh với các gia đình trong lời cầu nguyện và sự hỗ trợ”, ông nói, đồng thời kêu gọi công chúng kiên nhẫn chờ kết quả điều tra và tránh suy đoán.

Ảnh: Reuters

Quan chức cảnh sát địa phương Masoud Mwinyi cho biết khu vực trường học đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra, chỉ phụ huynh học sinh mới được phép vào bên trong. Nhà chức trách xác nhận đám cháy đã được khống chế nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Các vụ cháy tại trường nội trú xảy ra khá phổ biến ở Kenya. Theo báo cáo gần đây của Bộ Giáo dục nước này, nguyên nhân thường liên quan đến phóng hỏa, tình trạng quá tải ký túc xá và các vấn đề liên quan đến ma túy.

Trong hơn 20 năm qua, Kenya đã ghi nhận hơn 100 trẻ em thiệt mạng trong các vụ cháy trường học. Báo cáo của cơ quan kiểm toán quốc gia cũng cho thấy nhiều trường thiếu thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết và không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xây dựng.

Năm 2024, một vụ cháy tại trường nội trú tư nhân ở Kenya từng khiến ít nhất 21 trẻ em từ 10 đến 14 tuổi thiệt mạng.

Vụ cháy trường học nghiêm trọng nhất tại Kenya trong những năm gần đây xảy ra vào năm 2001 tại hạt Machakos, khiến 67 học sinh tử vong trong một vụ cháy ký túc xá.

Nguồn: Daily Mail

Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại