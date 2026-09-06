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Cháy căn hộ tầng 9 chung cư ở Hà Nội, 3 mẹ con thoát nạn

Viên Minh
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Rạng sáng 6/9, căn hộ tầng 9 chung cư HH1 trên đường Nguyễn Tuân, Hà Nội bốc cháy, rất may 3 mẹ con bên trong kịp thoát nạn.

Sáng 6/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, khoảng 2h cùng ngày, hoả hoạn xảy ra tại một căn hộ tại tầng 9 tòa HH1, khu chung cư số 90 Nguyễn Tuân. Thời điểm này, trong căn hộ có 3 mẹ con. Sau khi phát hiện cháy, cả 3 người đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn.

“Vụ cháy có thể do chập điện tại phòng khách. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cả 3 mẹ con đều thoát ra ngoài an toàn” , lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân thông tin.

- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: H.A.)

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội điều 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, kết hợp với các đơn vị liên quan triển khai dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt.

Theo chia sẻ của một số người có mặt tại hiện trường, lửa bùng lên tại khu vực ban công của căn hộ ở tầng 9. Người dân phát hiện vụ cháy đã hô hoán, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hôm qua (5/9), tại TP.HCM cũng xảy ra hoả hoạn tại dãy ki-ốt trên đường TTN 12, phường Đông Hưng Thuận khiến một người đàn ông tử vong. Vợ nạn nhân bị bỏng nặng, con gái bỏng nhẹ.

Gia đình nạn nhân thuê 3 ki-ốt liền kề để kinh doanh rau củ quả suốt nhiều năm qua. Ngọn lửa thiêu rụi, làm hư hỏng 2 trong số 3 ki-ốt này.

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