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Cháu trai cựu Chủ tịch nổi tiếng làng bóng đá Việt Nam nhập học lớp 1, đem theo hai chiếc áo full chữ ký cầu thủ tặng trường

S.A
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Nể quá!

Đó chính là Đỗ Duy Minh (6 tuổi, thường gọi là Ú) - con trai cầu thủ Đỗ Duy Mạnh.

Mới đây, Duy Minh đã được bố mẹ đưa đi nhận lớp để chuẩn bị bước vào lớp 1 tại trường Tiểu học Thăng Long (Hà Nội). Trong ngày đặc biệt của con trai, Duy Mạnh đại diện cho các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 tại trường lên chia sẻ.

Món quà tinh thần mà gia đình Duy Mạnh gửi tặng nhà trường

Cầu thủ Duy Mạnh cho biết mình cũng như các bậc phụ huynh khác, rất vui khi lần đầu tiên đưa con đến trường, chuyển từ mẫu giáo sang cấp 1. Anh cũng gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến BGH nhà trường cùng toàn thể thầy cô, các phụ huynh và các con.

Nhân dịp này, Duy Mạnh có một món quà tinh thần gửi đến các thầy cô và nhà trường là 2 chiếc áo đấu của CLB Hà Nội và ĐTQG Việt Nam.

“Chiếc áo đầu tiên là của bác Duy Minh - bác Nguyễn Văn Quyết. Bác Quyết cũng từng có con là anh Nguyễn Minh Quân học ở mái trường này, bây giờ anh Quân đã chuyển sang học ở trường bóng đá chuyên nghiệp. Ngày hôm nay được tựu trường thì em Minh cũng sẽ cố gắng để thể hiện, tự tin nhất trong năm học.

Còn chiếc áo thứ 2 là bố Mạnh lên đội tuyển xin chữ ký để gửi tặng các thầy cô và nhà trường. Mong rằng các bạn nhỏ, ngoài học tập cũng sẽ tiếp tục đam mê thể thao để biết đâu sau này các bạn sẽ mang lại những thành tích thể thao như chú Mạnh, cùng cống hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam”.

Đại diện nhà trường cũng gửi lời cảm ơn, nhận món quà và cho biết sẽ đặt 2 chiếc áo bên cạnh cách tấm huy chương của học sinh trường tại khu thể thao ở thư viện.

Cũng tại sự kiện Duy Minh gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô.

Duy Minh chuẩn bị vào lớp 1

Duy Minh là con trai đầu lòng của Duy Mạnh và Quỳnh Anh. Không chỉ có bố là tuyển thủ quốc gia, mẹ là chủ shop mỹ phẩm kiêm tay chơi hàng hiệu, Duy Minh còn được xem là một trong những em bé có profile xịn xò ở làng bóng đá.

Duy Minh có ông ngoại là ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn, đồng thời từng giữ vị trí Giám đốc đào tạo trẻ của CLB Hà Nội. Gia đình bên ngoại của Duy Minh cũng có những cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam: bác gái là Huyền Mi và bác trai là cầu thủ Nguyễn Văn Quyết - một trong những gương mặt kỳ cựu của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.

Duy Minh được nhận xét là giống ông ngoại y hệt

Được biết vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh bén duyên từ bóng đá khi Quỳnh Anh là ái nữ làng bóng đá của còn Duy Mạnh là cầu thủ CLB Hà Nội, tuyển thủ ĐT Việt Nam. Năm 2016, cả hai gặp gỡ lần đầu trong buổi tiệc giao lưu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man City (Anh), sau đó tình cảm nảy nở. Đầu năm 2020 cặp đôi về chung một nhà sau đám cưới cổ tích.

Cũng trong năm 2020, Duy Minh chào đời. Từ bé, Duy Minh đã được bố mẹ chăm chút về hình ảnh và phong cách. Cậu bé từng nhiều lần được bố mẹ đưa đi mua sắm tại các store đồ hiệu, xuất hiện với những set đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Gucci,...

Duy Minh được bố mẹ chăm chút từ bé

(Ảnh: FBNV)

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