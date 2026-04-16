Châu Nhuận Phát có 8 biệt thự và một mảnh đất

Hà Trang |

Châu Nhuận Phát lái xe về biệt thự và bất ngờ bị khán giả bắt gặp. Tài tử nổi tiếng với việc đầu tư bất động sản “mát tay”, tài sản ước tính vượt một tỷ HKD.

Khối bất động sản của Châu Nhuận Phát

Một đoạn video do cư dân mạng đăng tải ghi lại khoảnh khắc Châu Nhuận Phát tự lái xe trở về căn biệt thự của mình, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cơ ngơi là nơi tài tử cùng vợ là Trần Hội Liên sinh sống nhiều năm qua, tọa lạc trên đường Kimberley (Kowloon Tong, Hong Kong, Trung Quốc).

Căn biệt thự được Châu Nhuận Phát mua từ năm 1990 với giá 14,7 triệu HKD. Ước tính thị trường, giá trị bất động sản này từng đạt tới 200 triệu HKD (25,5 triệu USD), tăng khoảng 15 lần so với giá mua ban đầu.

- Ảnh 1.

Khán giả ghi lại cảnh Châu Nhuận Phát lái xe vào biệt thự. Ảnh: HK01.

Ngoài bất động sản tại Kowloon Tong, Châu Nhuận Phát còn sở hữu biệt thự tại khu Sunlight Villa với giá khoảng 128 triệu HKD.

Bất động sản có diện tích sử dụng khoảng 236,6 m2, đi kèm khu vườn rộng khoảng 185,8 m2 và sân thượng, tầm nhìn hướng biển khu Nam. Ngôi nhà được hoàn thiện với đầy đủ nội thất mới, chưa từng có người ở hay cho thuê.

Đến tháng 10/2022, Châu Nhuận Phát rao bán căn nhà với giá 220 triệu HKD giữa lúc thị trường nguội lạnh. Năm 2024, ông tiếp tục giảm giá 25 triệu HKD (tương đương 11,4%), đưa mức chào bán xuống còn 195 triệu HKD nhưng vẫn còn bỏ ngỏ cho đến nay.

Nguồn tin từ HK01 cho biết hiện Châu Nhuận Phát sở hữu tổng cộng 8 bất động sản cùng một khu đất, phân bổ tại nhiều khu vực như The Peak, Kowloon Tong, Prince Edward và Sai Kung. Tổng giá trị danh mục này được ước tính vượt một tỷ HKD (128 triệu USD).

Lối sống lành mạnh, tiết kiệm sau khi về hưu

Ở tuổi 70, Châu Nhuận Phát ít tham gia sự kiện giải trí và theo đuổi sở thích cá nhân. Tài tử leo núi, chạy bộ, sống bình dị cùng vợ. Vợ chồng ông không con cái, quyết định từ thiện hết số tiền 700 triệu USD sau khi qua đời.

"Chúng tôi cảm thấy tiền bạc đều không phải của mình. Khi đến với thế giới, chúng tôi chẳng có gì thì khi đi cũng vậy", Châu Nhuận Phát cho hay.

Có thời gian làm việc cùng Châu Nhuận Phát, đạo diễn Ngô Vũ Sâm ấn tượng vì lối sống tiết kiệm của tài tử.

- Ảnh 2.

Cuộc sống về hưu của Châu Nhuận Phát. Ảnh: HK01.

Nhắc đến hậu trường, vị đạo diễn cho biết đoàn phim đặt cơm hộp cho toàn bộ ê-kíp. Do món ăn không hợp khẩu vị, nhiều người chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở. Thấy vậy, Châu Nhuận Phát không ngần ngại lấy lại phần thừa của người khác và ăn hết.

Nam diễn viên sau đó còn nhắc nhở mọi người không nên lãng phí thực phẩm. Hành động khiến những người đã bỏ đồ ăn cảm thấy xấu hổ, từ đó không còn ai dám phung phí thức ăn trên phim trường.

Tờ ifeng viết Châu Nhuận Phát thường đi tàu điện, tự đi chợ mua đồ và ăn mặc kín đáo, không phô trương khi xuất hiện nơi công cộng. Khác với nhiều ngôi sao giữ khoảng cách, ông luôn để ý đến cảm xúc của người khác. Trong chuyến đi đến Đài Loan (Trung Quốc), ông đều chủ động chào hỏi với phóng viên, thậm chí rủ họ cùng chạy bộ.

- Ảnh 3.

Tài tử vẫn phong độ ở tuổi 70. Ảnh: AFP.

Ông thừa nhận từng rất vui khi nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, nhưng càng về sau, cuộc sống giản dị lại càng đáng quý.

“Điều khó nhất không phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là giữ được tâm thái bình yên, sống đơn giản và không lo âu", ông nói.

Sinh năm 1955, Châu Nhuận Phát là huyền thoại của màn ảnh Hong Kong với nhiều bộ phim nổi tiếng khắp châu Á như Điệp huyết song hùng, Thần bài, Ngọa hổ tàng long, Bản sắc anh hùng, Bến Thượng Hải ... Tác phẩm gần nhất của ông là Phi vụ tiền giả (2018) đóng cùng Quách Phú Thành.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
00:45
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
01:15
