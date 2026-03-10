Cháu gái Trần Tiến nói thẳng về NSND Thanh Lam

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Hà Trần (cháu gái nhạc sĩ Trần Tiến) đã chia sẻ về mẫu người cô muốn làm bạn.

Cô nói: "Để làm bạn với phụ nữ, tôi thích những người bạn gái tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc, biết lắng nghe. Ở họ có rất nhiều sức sống, không chỉ tỏa sáng trong công việc họ làm mà còn ở tất cả mọi nơi họ hiện diện, họ luôn tạo được không gian của họ.

Hà Trần và Thanh Lam

Điển hình nhất là chị Thanh Lam. Chị Thanh Lam có vẻ hơi đỏng đảnh, đanh đá nhưng thực ra lại là người rất ấm áp. Ở gần những người như thế, tôi cảm thấy họ như người chị, người mẹ của mình. Ngắn gọn lại là tôi thích chơi với người phụ nữ có vai mẹ.

Còn đàn ông thì tôi thích quen những người đàn ông có vai bố, người chở che, thông minh, có thể đối đáp được với tôi về mọi vấn đề. Tôi thích mẫu đàn ông trầm mặc nhưng thông thái, lại rất bình tĩnh và hơi hài hước một chút".

Tiếp đó, Hà Trần nói về người song ca ăn ý với mình: "Ca sĩ tôi song ca ăn ý, hợp nhất là chị Thanh Lam. Hai chị em tôi vô cùng hợp với nhau. Ca sĩ nam thì là Tùng Dương và Bằng Kiều.

Ở Tùng Dương thì rất nhiều lửa, hát lúc nào cũng phừng phừng lên, có tung hứng theo kiểu những người chơi bài khó với nhau.

Hà Trần và Tùng Dương

Còn anh Bằng Kiều thì theo đuổi dòng nhạc Pop hơn, đại chúng hơn nên chúng tôi thường song ca tình ca với nhau. Tôi và anh Bằng Kiều hát rất ít khi phải tập trước với nhau.

Kể cả đi thu âm hay hát trên sân khấu chúng tôi đều không cần tập trước, cứ vào nghe là biết ai sẽ hát đoạn nào, hát ra sao để mình biết đường hát theo cho phù hợp, cứ nhảy lên nhảy xuống hoài mà không cần bàn với nhau trước xem ai sẽ hát câu nào.

Ngay cả gần đây nhất tôi hát cùng anh Bằng Kiều một show ở Mỹ, hai suất quay hình trong một ngày nhưng hoàn toàn là tung hứng với nhau. Tôi rất thích hát với những người có đủ nhạc cảm, trình độ âm nhạc để tung hứng được với họ vì tôi không phải người thích tập dợt trước theo khung bài cố định. Tính ngẫu hứng của tôi rất cao".