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Châu Bùi: “Chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi"

Minh Ngọc
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Động thái này của Châu Bùi khiến nhiều người đặt nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại giữa cô và rapper Binz.

Châu Bùi mới đây gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Giờ đây chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi nữa...". Chỉ với một câu viết ngắn, nữ fashionista đã khiến người hâm mộ tò mò về ẩn ý phía sau. Nhiều người đặt nghi vấn mối quan hệ giữa cô và rapper Binz đang gặp trục trặc, nhất là khi cả hai từng không ít lần vướng tin đồn rạn nứt.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít netizen lại cho rằng đây có thể là cách Châu Bùi úp mở về một cột mốc mới trong chuyện tình cảm. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng liên tục để lại những lời nhắn như: "Cưới hả bé, mong lắm đó", "Mà thành cặp vợ chồng son hả" hay "Không còn là một cặp đôi nữa mà là 2 cặp đôi, có bầu sinh đôi".

Những phản ứng này cho thấy một bộ phận khán giả đang nghĩ rằng dòng trạng thái của Châu Bùi nhắc đến chuyện kết hôn, thậm chí là đón thêm thành viên mới. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán của cư dân mạng, bởi nữ fashionista chưa giải thích rõ ý nghĩa câu nói.

Châu Bùi mới đây gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: "Giờ đây chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi nữa...". Ảnh: FBNV

Nhiều người đặt nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại giữa cô và rapper Binz. Ảnh: FBNV

Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu xuất hiện từ giữa năm 2020. Sau khoảng 2 năm vướng nghi vấn, đến tháng 12/2022, Binz mới chính thức công khai tình cảm với Châu Bùi trước khán giả trong một buổi biểu diễn. Từ đó, cặp đôi dần thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Sau khi công khai, Châu Bùi và Binz dần thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Cả hai thường xuất hiện tại các sự kiện, đồng hành trong những dấu mốc công việc và dành cho đối phương những lời nhắn ngọt ngào. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, họ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bởi những tương tác tự nhiên, gần gũi.

Sau khoảng 2 năm vướng nghi vấn, đến tháng 12/2022, Binz mới chính thức công khai tình cảm với Châu Bùi. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi cũng không ít lần trở thành đề tài đồn đoán. Những giai đoạn cả hai ít đăng ảnh chung, hạn chế tương tác trên mạng xã hội thường kéo theo nghi vấn rạn nứt. Đầu năm 2026, Châu Bùi và Binz tiếp tục bị đặt câu hỏi về tình trạng mối quan hệ. Dẫu vậy, cả hai vẫn có những lần xuất hiện cùng nhau, trong đó có dịp đón Tết và sự kiện ra mắt MV của Châu Bùi vào tháng 3/2026.

Đến tháng 8/2026, Châu Bùi giới thiệu tình trạng hôn nhân là độc thân khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Chi tiết này một lần nữa khiến công chúng chú ý đến mối quan hệ giữa cô và Binz.  

Trong thời gian yêu, Châu Bùi và Binz thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: FBNV

Vào khoảng tháng 2/2026, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt khi cả 2 không còn xuất hiện cùng nhau. Ảnh: FBNV

Tags

Châu Bùi

Binz

mối quan hệ

Người hâm mộ

fashionista

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