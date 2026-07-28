Châu Bùi cập nhật tình trạng mới sau khi rời khỏi tổ ấm chung với Binz

Châu Bùi đã hé lộ không gian bên trong căn hộ mới.

Mới đây, sau loạt chia sẻ về việc chuyển khỏi căn nhà cũ, Châu Bùi đã chính thức hé lộ không gian sống mới. Dù không nói rõ về vị trí, hay địa điểm của căn nhà nhưng qua một vài góc chia sẻ, nhiều người nhận ra Châu Bùi vẫn chọn sống ở căn hộ chung cư, ưu tiên mặt sàn rộng để thoải mái bày biện, thiết kế theo ý thích.

Trong những hình ảnh mà Châu Bùi chia sẻ, không gian nhà hiện vẫn chưa có nhiều nội thất. Ngoài một chiếc sofa, mọi đồ đạc gần như trống không, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. “Có nhà trước, nội thất mình tính sau..”, Châu Bùi viết trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Châu Bùi cũng bày tỏ rằng cô vẫn đang tập trung dọn, sửa nhà, đồng thời quay vlog về hành trình này để gửi đến những ai quan tâm.

Châu Bùi hé lộ không gian sống mới

Căn hộ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có nhiều đồ nội thất

Trước đó, Châu Bùi từng chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại hành trình đi chọn nội thất. Trên story cá nhân, cô viết: "Trước nay mình là đứa ở đâu quen đấy, không thích thay đổi. Nhưng giờ lại muốn trải nghiệm, mỗi thời gian sẽ ở 1 nơi xem sao. Hành trình lọ mọ mua nội thất lại bắt đầu".

Được biết, căn hộ cũ cũng là căn nhà đầu tiên Châu Bùi mua tại TP.HCM nay đã được cô sửa lại làm studio có phòng thu, phòng tập nhảy. Chính vì vậy, Châu Bùi muốn tách biệt giữa không gian làm việc và không gian sống nên đã lựa chọn tìm một tổ ấm mới.

Với những ai theo dõi Châu Bùi từ lâu đều biết, mỹ nhân sinh năm 1997 rất quan trọng không gian sống. Châu Bùi thường nhiều lần làm mới căn hộ để tạo nên nhiều nguồn cảm hứng, trở thành nơi “chữa lành” sau khi ra ngoài làm việc.

Bên cạnh đó, Châu Bùi cũng luôn mong muốn tạo được dấu ấn riêng cho căn hộ của mình. Căn hộ mà cô từng ở trong suốt 8 năm qua có diện tích khoảng 94 m2, tọa lạc tại TP.HCM, hoàn toàn do Châu Bùi tự lên ý tưởng, lựa chọn nội thất. Mọi không gian như phòng khách, phòng bếp hay ban công đều được cô chăm chút tỉ mỉ, đặt để từng món đồ, tạo nên sự thoải mái khi ở nhà.

Căn nhà cũ cũng là căn nhà đầu tiên Châu Bùi mua ở tuổi 22, tại TP.HCM

Hiện tại, Châu Bùi tiết lộ đã sử dụng căn hộ cũ làm studio, phòng thu, tập nhảy,...

Thời điểm chính thức công khai hẹn hò với Binz, Châu Bùi cũng nhiều lần khoe những khoảnh khắc sống chung thường ngày tại tổ ấm này. Đặc biệt trong show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Châu Bùi từng xuất hiện để “tiếp lửa” cho bạn trai và công khai tiết lộ chuyện cả hai sống chung.

Theo đó, khi ở nhà Binz rất yêu thương, chăm sóc Châu Bùi và 2 chú cún, luôn mang đồ ăn đến tận nơi cho bạn gái. Tuy nhiên khi Binz đi show thì cuộc sống cũng có chút đảo lộn, song Châu Bùi cũng mượn lời San - Dâu Tây dặn người yêu đừng lo cho mình và 2 chú cún: “Ở nhà mẹ vẫn dọn nhà sạch sẽ chờ bố về, mẹ hơi hay khóc vì nhớ bố nhưng các con vẫn được ăn no, sẽ tắm táp cho các con thơm tho,... Khi nào nhớ bố quá mẹ sẽ viết thư cho bố. Sến chưa này! Mẹ sẽ tự làm cho mình vui… Bố ơi cố lên! Cả nhà nhớ bố nhiều! Mau về nha!".

Châu Bùi và Binz công khai sống chung trong tổ ấm này

Trong hành trình chuyển nơi ở mới, Châu Bùi cũng thẳng thắn chia sẻ rằng có nhiều món đồ mang nhiều kỷ niệm chỉ khi dọn nhà mới nhìn lại. Do đó, cô vẫn giữ lại hầu hết đồ cũ, chỉ mua lại một số đồ nội thất cần thiết cho nhà mới.

“Xếp đồ ra mà xúc động, món nào cũng có kỷ niệm. Mình cất đi xong quên mất mình có luôn. Đến lúc thức dậy rồi các em ơi…Xếp xong đồ đạc thấy vui thật. Muốn đi làm lại luôn, mọi người có thời gian cuối tuần xếp lại đồ đạc nhé, chuẩn bị sẵn mấy look xinh treo lên mặc cho tuần mới luôn”, Châu Bùi chia sẻ về việc dọn đồ chuyển nhà.

Có thể nói với Châu Bùi, căn hộ cũ không chỉ là nơi sống mà còn gắn với nhiều cột mốc, bước ngoặt trong cuộc sống. Là nơi đầu tiên cô tự mua bằng tiền tích góp, chứng kiến nhiều thành tích từ hot girl chuyển hướng sang fashionista, nhà sáng tạo nội dung và giờ là đam mê ca hát.

Bên cạnh đó, Châu Bùi cũng chia sẻ một số góc trong căn nhà cũ và bày tỏ: “Nơi viết nhật ký, hít thở và tìm thấy mình”. Ngoài ra, cô cũng cho hay bản thân đã rất chăm chỉ vì mục tiêu được tự do làm, học không bận tâm, miễn tốt cho tâm hồn của mình.

Châu Bùi đang dọn dẹp, sắp xếp lại những món đồ cũ

Trước đó nhiều người từng "soi" ra Binz đồng hành, đi chọn nội thất cùng Châu Bùi cho nhà mới

Trước đó, việc Châu Bùi chuyển khỏi tổ ấm chung với Binz từng khiến nhiều người đặt nghi vấn cả hai gặp trục trặc tình cảm. Tuy nhiên, nữ fashionista đã lên tiếng khẳng định quyết định chuyển nhà xuất phát từ nhu cầu thay đổi không gian sống và tách biệt nơi ở với nơi làm việc.

Về những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ hiện tại, Châu Bùi và Binz đều không đưa ra thêm chia sẻ. Đáng chú ý, một số cư dân mạng phát hiện trong hành trình chuẩn bị nhà mới, Châu Bùi từng để lộ hình ảnh Binz cùng đi chọn nội thất. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang tốt đẹp.