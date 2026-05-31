Châu Âu tiết kiệm 60 tỷ USD nhờ năng lượng tái tạo

Euronews đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) tiết kiệm 51,4 tỷ euro (60 tỷ USD) trong năm 2025 nhờ cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định việc mở rộng điện gió và điện mặt trời đã giúp châu Âu giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá. Khoản tiết kiệm này diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu liên tục biến động do căng thẳng Trung Đông.

Đồng quan điểm, tổ chức nghiên cứu khí hậu và năng lượng Ember cho biết quá trình chuyển đổi năng lượng đang giúp châu Âu tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc về nguồn cung và giá cả.

"Khoản tiết kiệm từ nhiên liệu hóa thạch trong năm 2025 nhiều khả năng sẽ còn tăng trong năm nay khi giá dầu, khí đốt và than đá tiếp tục leo thang" , đại diện Ember cho hay.

EU tiết kiệm được số tiền lớn nhờ đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo. (Ảnh: Euronews)

Dữ liệu của tổ chức hành động vì khí hậu Strategic Perspectives cho thấy EU đã nhập khẩu 723,3 triệu tấn sản phẩm năng lượng trong năm 2025, trị giá 336,7 tỷ euro (392,7 tỷ USD). So với năm 2024, giá trị nhập khẩu giảm 11,1%, trong khi khối lượng giảm 0,6%.

Trong khi đó, khu vực này đã đầu tư khoảng 105 tỷ USD vào năng lượng tái tạo.

Điện mặt trời là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất. Với sản lượng vượt 340 TWh trong năm 2025, nguồn điện này chiếm 12,5% tổng sản lượng điện của EU.

Sản lượng điện mặt trời tăng hơn 60 TWh so với năm trước, tương đương tổng nhu cầu điện hằng năm của Bồ Đào Nha.

Marin Gillot, chuyên gia phân tích năng lượng tại tổ chức hành động vì khí hậu Strategic Perspectives, cho rằng năng lượng sạch ngày nay không chỉ là công cụ ứng phó biến đổi khí hậu mà còn trở thành một chiến lược kinh tế và địa chính trị.

"Châu Âu càng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, người dân và doanh nghiệp càng ít chịu tác động từ biến động giá năng lượng và những bất ổn trên thế giới" , ông Gillot nói.

Đà phát triển của năng lượng tái tạo không chỉ diễn ra tại châu Âu.

Theo dữ liệu phân tích của Ember, tháng 4/2026 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử điện gió và điện mặt trời tạo ra nhiều điện năng hơn khí đốt trên phạm vi toàn cầu.

Hai nguồn năng lượng này chiếm 22% sản lượng điện toàn cầu trong tháng 4, cao hơn mức 20% của điện khí.

Ember cho biết cột mốc này xuất hiện ngay trong tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng năng lượng mới liên quan đến xung đột Trung Đông, cho thấy vai trò ngày càng lớn của năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện toàn cầu.

Sản lượng điện từ gió và mặt trời trên thế giới được ước tính tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều thị trường lớn ghi nhận mức tăng trưởng hai con số như Trung Quốc tăng 14%, EU tăng 13%, Anh tăng 35%, Australia tăng 17% và Chile tăng 24%.

Tuy nhiên, Ember lưu ý điện gió và điện mặt trời mới chỉ vượt điện khí trong một tháng riêng lẻ, chưa phải trên quy mô cả năm.

Tháng 4 được xem là thời điểm thuận lợi nhất để thiết lập cột mốc này do điều kiện mùa xuân tại Bắc bán cầu - nơi tập trung phần lớn công suất điện mặt trời toàn cầu - thường tạo ra sản lượng điện gió và điện mặt trời cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ điện thường giảm trong giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa sưởi ấm và mùa làm mát, khiến sản lượng điện từ khí đốt thấp hơn so với phần lớn thời gian còn lại trong năm.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng kết quả này tiếp tục phản ánh xu hướng mở rộng nhanh chóng của năng lượng tái tạo và vai trò ngày càng lớn của điện gió, điện mặt trời trong hệ thống năng lượng toàn cầu.