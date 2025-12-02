Đặc phái viên mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm tại Ukraine, Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Daniel Driscoll, đã cố gắng thuyết phục các nhà ngoại giao châu Âu về tầm quan trọng của việc thông qua bản kế hoạch hòa bình trong một cuộc họp kín tại Kyiv.

Người phát ngôn Nhà Trắng nói với các nhà ngoại giao châu Âu rằng Nga đã đạt sản lượng kỷ lục đối với nhiều loại tên lửa tầm xa.

Theo tờ New York Times (NYT), khối lượng tên lửa của họ lớn đến mức không chỉ cho phép thường xuyên tấn công Ukraine mà còn tích trữ chúng, như thường lệ, ấn phẩm trích dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên có mặt tại cuộc họp.

Ông Driscoll cảnh báo rằng Nga đang sản xuất tên lửa nhanh hơn tốc độ phóng và hiện đã xây dựng một kho dự trữ ngày càng lớn. Theo Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ, mối đe dọa ngày càng gia tăng có thể giáng một đòn tàn khốc vào Ukraine và có khả năng vượt ra ngoài biên giới nước này.

Theo NYT, các nhà ngoại giao châu Âu có mặt tại cuộc họp đã rất ấn tượng với tuyên bố trên và cho rằng nó đáng báo động.

Các nguồn tin của tờ báo Mỹ nhấn mạnh rằng chính những con số về việc Nga gia tăng sản xuất tên lửa và những rủi ro đối với hệ thống phòng không Ukraine, vốn không còn khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công, đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với các nhà ngoại giao châu Âu.

Bất chấp những chỉ trích về kế hoạch của Mỹ, nguồn tin của NYT thừa nhận rằng động thái sản xuất tên lửa ở Nga mà ông Driscoll mô tả có vẻ "đặc biệt đáng báo động", làm tăng thêm tính cấp bách của một thỏa thuận.

Họ cũng cho rằng Mỹ đang công khai gây sức ép buộc châu Âu nhanh chóng chấp thuận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất theo ý kiến từ phía Nga.

Phương Tây cảm thấy đặc biệt đáng lo ngại trước các hệ thống tên lửa tầm xa của Nga.

Trước đó, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng Nga đã tăng đáng kể sản lượng các loại tên lửa tầm xa khác nhau, với khối lượng sản xuất liên tục tăng.

Theo thông tin do tình báo quân sự Ukraine công bố vào mùa hè này, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có khả năng sản xuất các loại tên lửa sau mỗi tháng: Iskander-M - 60-70 đơn vị; Iskander-K - 20-30 đơn vị; Kinzhal - 10-15 đơn vị; Kh-101 - 60-70 đơn vị; Kalibr - 25-30 đơn vị; Kh-32 - tối đa 10 đơn vị; Onyx - 25 đơn vị; Zircon - 5 đơn vị.

Đây là một phần trong số lượng tên lửa đã được sản xuất đáng kể trước đó. Đồng thời, đặc tính hiệu suất của vũ khí tầm xa Nga đang được cải thiện. Chúng ngày càng hiếm khi bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không NATO đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.