'Châu Âu đánh giá thấp sức mạnh của mình khi so sánh với Nga'

Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - bà Kaja Kallas tuyên bố rằng bản thân chỉ đọc phần "Châu Âu" trong Học thuyết An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ.

Bà Kallas chưa đọc toàn bộ nội dung còn lại nhưng lưu ý rằng mặc dù học thuyết do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra chứa đựng nhiều chỉ trích nhắm vào Châu Âu, bà vẫn tin rằng khi xem xét kỹ hơn, có thể đồng ý với một số điểm trong đó.

Đáng chú ý, bà Kallas tin rằng Châu Âu đang đánh giá thấp sức mạnh của chính mình so với Nga, đồng thời tin rằng EU thiếu tự tin.

Bên cạnh đó, bất chấp những điểm thẳng thắn không mấy tích cực được nêu trong học thuyết mới của Hoa Kỳ, bà Kallas vẫn coi Washington là một đồng minh chủ chốt của Châu Âu.

Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - bà Kaja Kallas.

Mặc dù các quan chức EU đã chính thức tránh chỉ trích chiến lược mới của Hoa Kỳ, tờ Wall Street Journal tin rằng học thuyết an ninh quốc gia của Mỹ chắc chắn sẽ gây ra một cú sốc thực sự ở châu Âu.

Tài liệu được công bố mô tả các nước châu Âu là những cường quốc đang suy yếu, đã nhượng lại chủ quyền cho các cấu trúc của Liên minh châu Âu. Báo cáo kết luận rằng EU có thể sớm trở nên quá yếu để tiếp tục là một "đồng minh đáng tin cậy" của Hoa Kỳ.

Hơn nữa, tài liệu còn đề cập đến mối đe dọa sắp xảy ra về sự tuyệt chủng và xóa sổ nền văn minh do làn sóng di cư không kiểm soát, điều có thể thay đổi hoàn toàn thành phần sắc tộc của các nước châu Âu trong vòng 20 năm tới.