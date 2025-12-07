HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

'Châu Âu đánh giá thấp sức mạnh của mình khi so sánh với Nga'

Bạch Dương |

Châu Âu được cho là hoàn toàn đủ sức mạnh và không phải lo ngại Nga, kể cả khi không có sự giúp đỡ từ Mỹ.

- Ảnh 1.

Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - bà Kaja Kallas tuyên bố rằng bản thân chỉ đọc phần "Châu Âu" trong Học thuyết An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ.

Bà Kallas chưa đọc toàn bộ nội dung còn lại nhưng lưu ý rằng mặc dù học thuyết do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra chứa đựng nhiều chỉ trích nhắm vào Châu Âu, bà vẫn tin rằng khi xem xét kỹ hơn, có thể đồng ý với một số điểm trong đó.

Đáng chú ý, bà Kallas tin rằng Châu Âu đang đánh giá thấp sức mạnh của chính mình so với Nga, đồng thời tin rằng EU thiếu tự tin.

Bên cạnh đó, bất chấp những điểm thẳng thắn không mấy tích cực được nêu trong học thuyết mới của Hoa Kỳ, bà Kallas vẫn coi Washington là một đồng minh chủ chốt của Châu Âu.

- Ảnh 2.

Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - bà Kaja Kallas.

Mặc dù các quan chức EU đã chính thức tránh chỉ trích chiến lược mới của Hoa Kỳ, tờ Wall Street Journal tin rằng học thuyết an ninh quốc gia của Mỹ chắc chắn sẽ gây ra một cú sốc thực sự ở châu Âu.

Tài liệu được công bố mô tả các nước châu Âu là những cường quốc đang suy yếu, đã nhượng lại chủ quyền cho các cấu trúc của Liên minh châu Âu. Báo cáo kết luận rằng EU có thể sớm trở nên quá yếu để tiếp tục là một "đồng minh đáng tin cậy" của Hoa Kỳ.

Hơn nữa, tài liệu còn đề cập đến mối đe dọa sắp xảy ra về sự tuyệt chủng và xóa sổ nền văn minh do làn sóng di cư không kiểm soát, điều có thể thay đổi hoàn toàn thành phần sắc tộc của các nước châu Âu trong vòng 20 năm tới.

Theo Reporter
TST: Diễn biến nóng bùng nổ! 70 vạn quân Nga tràn lên toàn tuyến - Lộ điều đáng sợ từ câu nói của TT Putin
Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

EU

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại