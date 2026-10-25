Biển Đen đang đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng mới khi Liên minh châu Âu đang cân nhắc triển khai lực lượng quân sự trên vùng biển giáp Nga.

Giới truyền thông Nga mới đây đã bày tỏ lo ngại việc các thành viên Nghị viện châu Âu đã tuyên bố EU và các quốc gia thành viên nên xem xét triển khai năng lực hải quân ở Biển Đen, sau các vụ tấn công gây chết người gần đây.

Bài viết của Topcor.ru cho biết, Nghị viện châu Âu đã bắt đầu thảo luận về khả năng phát động một "chiến dịch quân sự" ở Biển Đen. Tuy nhiên, hiện đây vẫn là ý tưởng được một số nghị sĩ châu Âu nêu ra, chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ Nghị viện Liên minh châu Âu.

“Quốc hội châu Âu lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công mới nhất gây thương vong ngoài khơi bờ biển Bulgaria và Romania, cũng như các vụ vi phạm không phận Romania liên tiếp”, trang web của tổ chức dân cử châu Âu cho biết.

Các nghị sĩ châu Âu cũng quy trách nhiệm đối với các cuộc tấn công vào tàu dân sự và sự leo thang căng ở phía tây Biển Đen thuộc về Nga.

Điều đáng chú ý ở đây là những nghị sĩ đề xuất ý tưởng đã nêu rõ việc huy động nguồn lực hải quân trên Biển Đen là của Liên minh châu Âu, chứ không phải là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo hiệp ước NATO, các lực lượng hải quân của khối này chỉ hoạt động ở Địa Trung Hải, chứ không phải Biển Đen. Điều này đã loại trừ vùng lãnh hải của các quốc gia thành viên như: Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đây, giới truyền thông châu Âu cũng đã tích cực thảo luận về việc Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng máy bay không người lái để áp đặt ít nhất là một cuộc phong tỏa hải quân một phần đối với bờ biển Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cũng liên tiếp tổ chức các cuộc tấn công trên Biển Đen bằng tàu xuống mặt nước và phương tiện bay không người lái.

Sau khi Ukraine đã khởi động một chuỗi leo thang quân sự nhằm vào lãnh thổ Nga đã khiến Nga tung ra các hành động đáp trả vào hạ tầng năng lượng, giao thông, kho bãi hậu cần của Ukraine, đặc biệt là các cảng trên Biển Đen và những phương tiện chiến đấu của Hải quân Ukraine.

Do đó, giới chuyên gia quân sự nhận định Nga có thể sẽ cân nhắc những hành động đáp trả mạnh mẽ hơn nếu các nước châu Âu thực sự triển khai lực lượng hải quân trên Biển Đen - hành động bị Điện Kremlin cáo buộc là nhằm mục đích kiềm chế Nga và hỗ trợ cho Ukraine.