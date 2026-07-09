Bão Bavi, hiện có chiều rộng khoảng 1.000 km tại điểm rộng nhất, tương đương với chiều rộng của nước Pháp.

Siêu bão Ba Vì (Bavi) đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không tại khu vực châu Á, buộc nhiều hãng hàng không phải hủy hoặc hoãn hàng chục chuyến bay khi cơn bão tiến gần Đài Loan (Trung Quốc) và dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), hàng chục chuyến bay khởi hành đến Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Nhật Bản đã bị hủy bỏ hoặc hoãn sang ngày Chủ nhật. Các hãng hàng không bao gồm Cathay Pacific, HK Express, Hong Kong Airlines và Greater Bay Airlines đều đã thông báo miễn phí thay đổi vé hoặc hoàn tiền cho hành khách bị ảnh hưởng. Các đường bay chịu tác động chính kết nối Hồng Kông với các điểm đến như Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung, Chu Sơn cùng Okinawa và Ishigaki.

Ảnh: Straits Times

Tại Đài Loan, các hãng hàng không nội địa cũng thực hiện nhiều điều chỉnh khẩn cấp. Tigerair Đài Loan đã phải thay đổi lịch khởi hành sớm hoặc hoãn các chuyến bay đến Nhật Bản. China Southern Airlines hủy nhiều chuyến bay kết nối Đài Bắc với các thành phố Vũ Hán, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Trịnh Châu trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

Tương tự, China Airlines cũng thông báo hủy hàng loạt chuyến bay kết nối Đài Loan với Okinawa và điều chỉnh lịch trình các chặng bay đường dài quốc tế khởi hành từ Đào Viên vào chiều tối ngày thứ Sáu. Hành khách của hãng này được phép đổi vé không thu phí đến hết tháng 7.

Ở Singapore, hãng hàng không quốc gia Singapore Airlines và hãng giá rẻ Scoot cũng ghi nhận ít nhất 18 chuyến bay bị ảnh hưởng. Các đường bay kết nối Singapore với Đài Bắc, Tokyo, Sapporo và Seoul đã buộc phải hủy bỏ hoặc thay đổi lịch trình để đảm bảo an toàn.

Hãng hàng không SIA cho biết: “Do tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp, các chuyến bay khác của SIA có thể bị ảnh hưởng. Khách hàng có thể truy cập trang trạng thái chuyến bay của chúng tôi để biết thông tin mới nhất về chuyến bay của mình.”

Hãng Scoot cho biết: “Sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình bão Bavi và điều chỉnh lịch bay khi cần thiết.”

Các hãng hàng không nhấn mạnh rằng họ đang theo dõi sát sao diễn biến của siêu bão Bavi và sẽ tiếp tục điều chỉnh lịch bay khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ hành khách phương án đổi vé hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Bão Bavi, hiện có chiều rộng khoảng 1.000 km tại điểm rộng nhất, tương đương với chiều rộng của nước Pháp, được dự báo sẽ đi qua phía bắc Đài Loan trước khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến phía đông Trung Quốc vào tối ngày 11 tháng 7, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc.

Người dân đứng xem những con sóng vỗ vào bờ ở huyện Đài Đông, Đài Loan, Trung Quốc trước khi bão Bavi đổ bộ. Ảnh: Taipei Times

Tính đến 8 giờ sáng thứ Năm (9/7), tốc độ gió duy trì tối đa gần tâm siêu bão đã đạt 195 km/h (121 mph), dự báo tốc độ tối đa sẽ tăng lên 205 km/h vào 8 giờ sáng ngày hôm sau.

Tình trạng gián đoạn giao thông hàng không dự kiến sẽ còn tiếp diễn khi cơn bão tiếp tục di chuyển phức tạp trong những ngày tới.

Nguồn: SCMP, Straits Times, Taipei Times