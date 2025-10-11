Người xưa có câu: "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", nhưng trong phong thủy, không chỉ chuyện dọn dẹp mà việc giữ – bỏ – đặt – gỡ trong nhà và ngoài sân đều ảnh hưởng lớn đến vận khí của gia chủ. Có những thứ tưởng vô hại, nhưng nếu để lâu sẽ cản lộc, hao tài. Ngược lại, chỉ cần biết gỡ bỏ đúng chỗ, thay đổi nhỏ cũng đủ khiến khí vượng, tài sinh.

Ngoài sân chặt bỏ 3 loại cây “trấn lộc”, cản tài

1. Cây dâu tằm – Mang ý nghĩa tang thương, sát khí nặng

Trong tiếng Hán, “dâu” (桑) đồng âm với “tang” (喪), nghĩa là tang tóc, buồn thương. Người xưa kiêng trồng cây dâu trước cửa hay giữa sân vì cho rằng cây này hút âm khí, khiến tài khí khó tụ, dương khí giảm sút. Đặc biệt, nếu cây dâu mọc um tùm, lá xanh rậm che kín cửa chính, gia đạo dễ gặp chuyện buồn, tiền bạc thất thoát.

Muốn giữ bình an, nên dời cây ra góc vườn xa nhà hoặc chặt bỏ hẳn, thay bằng loại cây mang tính dương như trúc, lộc vừng, hoặc mai.

2. Cây liễu – “Khóc rũ rượi”, tượng trưng cho chia ly

Cây liễu mềm mại, buông rủ nên thường được ví như hình ảnh sầu bi. Trong phong thủy, liễu tượng trưng cho sự rời xa, tiễn biệt, khiến tình cảm gia đình dễ nhạt phai, tiền bạc khó giữ. Nếu trước sân hoặc bên hông nhà có trồng liễu, nhất là nơi gần cửa chính, nên sớm chặt bỏ. Thay vào đó, có thể trồng cây cau, cây sung hoặc bưởi – những loại cây mang khí lành, tượng trưng cho phú quý và con đàn cháu đống.

3. Cây bách tán hoặc tùng gai – Cản khí lành, tạo âm sát

Tuy được xem là cây “sống dai”, nhưng tùng gai, bách tán lại không hợp để trồng trong khuôn viên nhà ở. Đây là loại cây hút âm mạnh, thường thấy ở nghĩa trang hoặc đền miếu. Trồng gần nhà khiến gia đạo u ám, sức khỏe yếu, tinh thần nặng nề. Nếu trồng để lấy bóng mát, hãy chọn cây có lá xanh tươi quanh năm như cau vua, thiết mộc lan hoặc lộc vừng – vừa đẹp vừa mang ý nghĩa thịnh vượng.

Vào nhà gỡ xuống 4 vật khiến tài lộc “đi không trở lại”

1. Gương nứt, gương cũ – Phản chiếu xui xẻo

Gương là vật hấp thụ và phản chiếu năng lượng. Khi gương bị nứt hoặc ố vàng, phong thủy cho rằng đó là dấu hiệu “phản khí” – nghĩa là xua đuổi phúc lộc, phản lại vận may. Đặc biệt, nếu gương đặt đối diện cửa chính hoặc giường ngủ, dễ khiến gia chủ mất ngủ, dễ gặp rối ren trong tài chính. Gỡ bỏ ngay gương hỏng, thay bằng gương mới có khung sáng màu để dẫn dương khí vào nhà.

2. Tranh, ảnh buồn hoặc vật mang hình thú dữ

Nhiều người thích treo tranh nghệ thuật có chủ đề buồn – như tranh đơn độc, sóng dữ, hoặc thú dữ (hổ, báo, rắn…) – mà không biết rằng đây là nguồn năng lượng âm, dễ khiến nhà cửa lạnh lẽo, con cái hay cãi vã, tiền tài hao tán. Phong thủy khuyên nên thay bằng tranh mang biểu tượng cát tường như: cá chép hóa rồng, hoa mẫu đơn, sơn thủy hữu tình hoặc chim én – đều là những hình ảnh tượng trưng cho sự hanh thông và hưng vượng.

3. Đồng hồ hỏng hoặc ngừng chạy – Thời vận đứng yên

Đồng hồ tượng trưng cho thời gian – vận trình – nhịp sống của mỗi gia đình. Nếu đồng hồ hỏng hoặc ngừng chạy, phong thủy cho rằng đó là dấu hiệu thời vận đình trệ, gia đình khó phát triển. Nên sửa chữa hoặc thay mới đồng hồ, đặt ở vị trí hợp lý để kích hoạt năng lượng tích cực.

4. Đồ vật hỏng, không sử dụng – Tạo năng lượng trì trệ

Những đồ vật hỏng, không sử dụng như đồ điện tử cũ, đồ gia dụng hỏng hóc… nếu để lâu trong nhà sẽ tạo ra năng lượng trì trệ, cản trở tài lộc và sự phát triển của gia đình. Nên dọn dẹp, loại bỏ những đồ vật không cần thiết, thay mới hoặc sửa chữa để tạo không gian sống thoáng đãng, năng động.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm