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Chàng trai mà Quỳnh Kool cố che giấu

Liên Hoa
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Danh tính chàng trai giấu mặt chụp ảnh cùng Quỳnh Kool khiến nhiều người tò mò.

Là một trong những mỹ nhân VFC kín tiếng về đời tư, Quỳnh Kool hiếm khi chia sẻ những hình ảnh khiến dân tình đặt dấu hỏi về chuyện tình cảm. Chính vì vậy, bài đăng mới nhất của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên cạnh một chàng trai lạ với tương tác khá thân mật.

Ngày 23/7, trên trang cá nhân, Quỳnh Kool vừa đăng tải khoảnh khắc chụp cùng một người đàn ông giấu mặt. Trong bức ảnh, nữ diễn viên diện trang phục hai dây màu đen, nở nụ cười rạng rỡ và nghiêng người sát về phía đối phương. Đáng chú ý, gương mặt của chàng trai không được hé lộ, càng khiến cư dân mạng thêm tò mò về danh tính.

Chàng trai mà Quỳnh Kool cố che giấu- Ảnh 1.

Quỳnh Kool bất ngờ đăng tải bức ảnh rạng rỡ bên một chàng trai giấu mặt

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều người lập tức đặt nghi vấn Quỳnh Kool đã có bạn trai mới. Một số bình luận còn cho rằng đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc thân thiết với một người khác giới trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến "đẩy thuyền", cũng có không ít cư dân mạng cho rằng chỉ với một bức ảnh vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận đây là bạn trai của Quỳnh Kool. Nhiều người dự đoán nhân vật giấu mặt có thể chỉ là bạn bè thân thiết hoặc đồng nghiệp của nữ diễn viên. Hiện tại, Quỳnh Kool cũng chưa chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến danh tính của người xuất hiện trong bức ảnh.

Chàng trai mà Quỳnh Kool cố che giấu- Ảnh 2.

Danh tính chàng trai giấu mặt xuất hiện cùng Quỳnh Kool khiến nhiều người tò mò

Việc Quỳnh Kool bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên một chàng trai càng khiến cư dân mạng chú ý bởi nữ diễn viên vốn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước đó, cô nhiều lần vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với diễn viên B Trần sau khi cả hai hợp tác trong một dự án.

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Không chỉ sở hữu phản ứng hóa học ăn ý trên màn ảnh, Quỳnh Kool và B Trần còn liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau ngoài đời, từ những buổi tụ họp bạn bè, sự kiện cho đến các chuyến du lịch. Loạt khoảnh khắc này từng khiến không ít khán giả tin rằng cả hai đang bí mật hẹn hò.

Chàng trai mà Quỳnh Kool cố che giấu- Ảnh 3.
Chàng trai mà Quỳnh Kool cố che giấu- Ảnh 4.

Quỳnh Kool và B Trần vướng nghi vấn hẹn hò sau khi đóng chung phim

Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, những tương tác giữa Quỳnh Kool và B Trần cũng dần thưa thớt. Nếu trước kia cả hai thường xuyên bị bắt gặp đồng hành tại các sự kiện hay xuất hiện cùng nhóm bạn, thì thời gian gần đây mỗi người đều có lịch trình và định hướng riêng.

Quỳnh Kool cũng nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc "thả thính", hé lộ cuộc sống độc thân. Trong khi đó, B Trần cũng hiếm khi nhắc đến bạn diễn, thay vào đó dành nhiều thời gian cho công việc và chia sẻ về niềm đam mê mới với bộ môn pickleball.

Chia sẻ về mối quan hệ với B Trần trong một cuộc phỏng vấn, Quỳnh Kool cho biết cả hai vẫn là bạn bè và cùng sinh hoạt trong một nhóm bạn thân. Tuy nhiên, sau khi dự án chung khép lại, cả hai không còn có nhiều dịp gặp gỡ như trước. Nữ diễn viên cũng một lần nữa khẳng định bản thân vẫn độc thân và chưa có bạn trai.

Chàng trai mà Quỳnh Kool cố che giấu- Ảnh 5.

Quỳnh Kool xác nhận bản thân vẫn độc thân

Về phía B Trần, trong một lần phỏng vấn với chúng tôi, nam diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ về chuyện "phim giả tình thật": "Chuyện bị đồn phim giả tình thật với B khá bình thường. Thật ra khi làm việc với nhau nhiều thì thời gian của mình bên bạn diễn sẽ nhiều hơn gia đình. Mình không chỉ nhập vai trên phim mà ngoài lề đó mình còn ăn uống cùng nhau, tâm sự chia sẻ rất nhiều việc trong cuộc sống.

Vì thế B nghĩ việc các diễn viên thân thiết với nhau cũng phải thôi, thân thiết được là tốt, chứ lên phim không thân thiết thì mọi chuyện không phải khó hơn sao. Nên là cứ nghĩ sau khi đóng phim, mình có thêm một người bạn trong cuộc sống, chia sẻ ăn uống đi đâu gặp gỡ hay gì mình cũng có thể gọi nhau. Điều đó tốt chứ đâu mất mát gì đâu mà sợ bị phản ánh".

Chàng trai mà Quỳnh Kool cố che giấu- Ảnh 6.

Cả hai cho biết gắn bó hơn nhờ hợp tác chung

Ảnh: FBNV

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