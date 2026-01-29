Chàng trai lấy được hơn 5 cây vàng từ thứ nhiều người bỏ đi

Một blogger công nghệ tại Quảng Đông (Trung Quốc) gây chú ý khi công bố đã thu được 191,73 gram vàng, tương đương hơn 5 cây vàng, từ SIM rác và linh kiện điện tử cũ. Video ghi lại quá trình “luyện vàng” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận tò mò và tranh luận.

Theo nội dung được chia sẻ, blogger này áp dụng quy trình luyện kim gồm hòa tan linh kiện điện tử trong axit mạnh, sau đó khử bằng phương pháp điện phân để tách kim loại quý. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc, thậm chí ví von “làm lụng 10 năm không bằng một năm nhặt đồng nát”, khi lần đầu nghe tới việc chip SIM có thể tạo ra vàng.

Tuy nhiên, giới chuyên môn chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý. Video cho rằng mỗi thẻ SIM chứa khoảng 0,02 gram vàng, trong khi hàm lượng thực tế chỉ vào khoảng 0,47 miligam. Với con số này, để thu được gần 192 gram vàng, cần tới khoảng 400.000 thẻ SIM, khiến tính khả thi của câu chuyện bị đặt dấu hỏi.

Video ghi lại quá trình tách vàng từ SIM rác và linh kiện điện tử cũ của blogger Trung Quốc lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Quy trình tách kim loại quý từ bảng mạch điện tử đòi hỏi công nghệ và điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt.

Trước làn sóng tranh cãi, blogger lên tiếng giải thích rằng nguyên liệu sử dụng không phải SIM thông thường mà là các loại chip phế liệu mạ vàng chuyên dụng trong ngành viễn thông. “Tôi không chỉ nấu vàng từ SIM rác. Đây là quy trình tái chế rác thải điện tử chuyên nghiệp nhằm thu hồi kim loại quý, qua đó cho thấy giá trị kinh tế và môi trường của việc tái chế”, người này khẳng định, đồng thời phủ nhận việc tạo chiêu trò câu view.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo cộng đồng không nên tự ý làm theo các video tương tự. Quy trình chiết xuất vàng đòi hỏi sử dụng hóa chất ăn mòn mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ở góc độ nghiên cứu, mới đây các nhà khoa học từ Viện Chuyển đổi Năng lượng Quảng Châu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) và Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc đã công bố một phương pháp tách kim mới. Công nghệ này cho phép thu hồi tới 98% vàng từ điện thoại cũ, với chi phí chỉ bằng khoảng một phần ba giá vàng trên thị trường.

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, 10kg bảng mạch thải bỏ có thể thu được khoảng 1,4 gram vàng, với tổng chi phí khoảng 72 USD. Tính theo ounce, chi phí chỉ vào khoảng 1.455 USD, thấp hơn đáng kể so với giá vàng thế giới hiện nay. Đáng chú ý, toàn bộ quy trình tách kim chỉ mất khoảng 20 phút, mở ra tiềm năng lớn cho ngành tái chế rác thải điện tử trong tương lai.