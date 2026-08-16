Từ thái độ e dè ban đầu, Jongrak bỗng chốc trở thành "fan cứng" của ẩm thực Việt Nam chỉ sau một lần trải nghiệm. Thậm chí, cách anh chàng người Hàn Quốc này tìm hiểu từng món, từ cách ăn đến cách kết hợp rau hay bún còn khiến nhiều người Việt cũng phải bất ngờ vì quá sành sỏi.

Jongrak là một vlogger người Hàn Quốc sống tại Việt Nam, vốn quen thuộc với nhiều khán giả trong nước nhờ những đoạn video ghi lại trải nghiệm ẩm thực và văn hóa.

Ngay trong phần mở đầu của một video, anh chàng đã chia sẻ một quan niệm khá thú vị về ẩm thực Việt Nam. Theo anh, đồ ăn Việt luôn có những món mà lần đầu thử người ta rất dễ chê, nhưng đến lần thứ hai thì suy nghĩ lại thay đổi hoàn toàn, thậm chí thành nghiện.

Thay vì những lời rào đón thông thường, anh chàng chọn một tựa đề khá hóm hỉnh để gây tò mò cho video của mình: "Tôi đã ‘coi thường’ món ăn Việt Nam: Ba món khó ăn nhưng ăn được là nghiện luôn!".

Ba đại diện được anh chọn để thử thách bản thân lần này đều xoay quanh mắm, thứ gia vị đậm đà mà ngay cả nhiều người Việt cũng thừa nhận là khá kén người thưởng thức. Đó là lẩu mắm, mực khô chiên nước mắm và thịt kho mắm ruốc. Điều khiến người xem thích thú ở đây không nằm ở chuyện anh chàng ăn được hay không, mà chính là ở cách anh thưởng thức chúng vô cùng tự nhiên và sành sỏi.

Ba đại diện được Jongrak chọn để thử thách bản thân lần này đều xoay quanh mắm

Thử món đầu tiên, Jongrak tiết lộ lý do mê tít lẩu mắm ở Sài Gòn

Địa chỉ đầu tiên mà Jongrak tìm đến là một quán lẩu mắm khá kín tiếng. Đường lên quán tương đối ngoằn ngoèo, cầu thang hẹp, nhưng khi bước lên tầng hai, không gian lại rộng rãi và thoáng hơn nhiều.

Đó là quán lẩu mắm 316, nằm tại số 316 Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh. Jongrak gọi đây là một không gian ẩn mình và nhận xét quán mang đậm chất địa phương, bởi theo anh, đây là nơi chủ yếu chỉ dân Sài Gòn sành ăn mới biết đến.

Jongrak đưa ra một cách phân biệt khá thú vị giữa bún mắm và lẩu mắm.

Vừa chờ món lên, Jongrak vừa đưa ra một cách phân biệt khá thú vị giữa bún mắm và lẩu mắm. Theo anh, bún mắm phù hợp với những người mới bắt đầu làm quen với hương vị này, còn lẩu mắm lại dành cho những người thực sự biết ăn và muốn thưởng thức trọn vẹn mùi vị đặc trưng nhất.

Các nguyên liệu ăn kèm lẩu mắm khá tươi và đầy đặn

Một nồi lẩu mắm tại quán có giá 300.000 đồng, đi kèm khá nhiều nguyên liệu như thịt heo, những miếng cá lớn, bạch tuộc, mực, tôm. Bên trong nồi còn có cà tím, khổ qua cùng phần nước lẩu màu đục sẫm đặc trưng của mắm. Nhìn nồi lẩu đầy ắp đồ ăn sôi sùng sục, hương thơm lan khắp không gian, Jongrak liên tục xuýt xoa vì quá hấp dẫn.

Nhìn nồi lẩu đầy ắp đồ ăn sôi sùng sục, hương thơm lan khắp không gian, Jongrak liên tục xuýt xoa vì quá hấp dẫn

Vốn là món ăn được xem là khá đánh đố với nhiều người nước ngoài, lẩu mắm lại không hề khiến Jongrak e dè. Anh cho rằng nếu thực sự biết ăn lẩu mắm thì trước tiên phải thử nước dùng. Chàng trai nhanh tay múc một muôi nước lẩu để nếm và nhận xét hương vị có đủ vị cay, ngọt, mặn cùng mùi mắm đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.

Nam YouTuber nhúng các loại rau một cách thành thạo

Sau đó, anh tiếp tục nhúng các loại rau ăn kèm như giá, rau ngổ, bông súng vào nồi lẩu. Những động tác thưởng thức của Jongrak thực sự khiến nhiều khán giả thích thú khi anh dùng ngón út chấm thử nước mắm để kiểm tra độ cay, rồi dùng tay lấy bún thay vì gắp bằng đũa vì cho rằng cách này khiến món ăn ngon hơn. Tiếp đến, anh chan nước lẩu lên bún để sợi bún thấm đẫm hương vị.

Jongrak cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm như một người sành sỏi: "Nếu các bạn không biết ăn lẩu mắm thì phải ăn với rau, vì nếu chỉ ăn với thịt thì sẽ đậm mùi mắm, hơi khó ăn, đặc biệt là người nước ngoài". Anh cho biết trước đây từng làm việc tại miền Tây và khi đó chỉ ăn mắm với cơm thôi cũng đã thấy vô cùng ngon miệng.

Jongrak cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm như một người sành sỏi, đó là ăn kèm rau để vị mắm không quá nồng

Chàng trai Hàn Quốc thậm chí còn tỏ ra bất ngờ khi biết có nhiều người Việt Nam cũng không ăn được mắm. "Ai cũng có lần đầu nhưng lẩu mắm này chắc chắn sẽ có lần hai lần ba vì rất ngon và xứng đáng" - anh nhận xét trước khi tiếp tục ăn một cách ngon lành.

Một chi tiết thú vị cuối bữa ăn là khi Jongrak hỏi về thời gian hoạt động, cô chủ cho biết quán mở từ 9 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Thông tin này khiến anh khá ngỡ ngàng, bởi lẩu thường được nhiều người nghĩ đến như một món ăn dành cho buổi trưa hoặc tối, trong khi quán đã bắt đầu bán từ sáng sớm.

Chàng trai khẳng định ai ăn được lẩu mắm lần đầu chắc chắc sẽ có lần 2, lần 3

Mực khô chiên nước mắm và thịt kho mắm ruốc

Sau lẩu mắm, Jongrak tiếp tục tìm đến món thứ hai là mực khô chiên nước mắm. Lần này, anh ghé một hàng ăn vỉa hè bán trên xe đẩy trước cổng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Quán hoạt động từ khoảng 17h đến 0h.

Món mực khô được chế biến qua nhiều công đoạn. Đầu tiên, mực khô được xé thành sợi rồi cho vào chảo dầu nóng, đảo liên tục trên lửa lớn để các sợi mực tơi ra, không bị dính vào nhau. Sau khi chiên xong, mực được đổ ra rổ cho ráo dầu.

Jongrak tiếp tục tìm đến món thứ hai là mực khô chiên nước mắm

Tiếp đó, người bán cho tỏi, dầu, ớt, bơ cùng các loại sốt và nước mắm vào chảo, trộn đều rồi cho phần mực khô đã chiên vào đảo trên lửa lớn. Khi hoàn thành, mực được cho vào hộp và ăn kèm rau răm. Phần mực Jongrak gọi có giá 100.000 đồng. Anh nhận xét đây là mức giá khá hợp lý và cho rằng món ăn này đặc biệt thích hợp để nhâm nhi cùng bia.

Một phần mực chiên mắm giá 100.000 đồng được anh khen hấp dẫn

Món cuối cùng trong thử thách là thịt kho mắm ruốc. Jongrak tìm đến một quán ăn bình dân và gọi một phần cơm ăn kèm đĩa thịt kho mắm ruốc, cùng canh, dưa chuột và rau giá để cân bằng vị giác.

So với lẩu mắm, Jongrak cho rằng mắm ruốc có hương vị “nặng” hơn và khá lạ đối với người nước ngoài. Anh thử một miếng thịt cùng rau, sau đó ăn kèm tới ba thìa cơm để vị mắm bớt đậm.

Món cuối cùng trong thử thách là thịt kho mắm ruốc.

Theo chàng trai Hàn Quốc, món thịt kho mắm ruốc có hương vị nằm đâu đó giữa nước mắm và mắm tôm, nhưng độ nặng mùi không đến mức như mắm tôm. Dù vậy, anh vẫn mạnh dạn thử và tiếp tục khám phá món ăn vốn không dễ chinh phục này.

Người Việt cũng phải nể vì độ “sành mắm”

Video thử 3 món ăn từ mắm Việt của Jongrak nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam. Không ít người bất ngờ khi một chàng trai xứ sở kim chi lại có thể thưởng thức những món ăn vốn được xem là khá khó nhằn, thậm chí còn tỏ ra am hiểu cách ăn và cách kết hợp nguyên liệu.

“Nhiều người Việt Nam cũng không ăn được lẩu mắm, bạn này hòa nhập với ẩm thực Việt luôn”.

“Anh này rành thật chứ, tui người Việt còn không biết món đó nữa đó”.

“Biết ăn mắm rồi là sẽ bị ghiền, cái mặn - cái mùi - cái ngọt - thêm tí rau sống là mỹ vị nhân gian”.

“Nể bạn này thiệt, quán nào cũng biết luôn ha!”.

“Bạn giỏi quá! Tui không ăn mắm, không ăn lẩu mắm được, cá cũng không ăn, chỉ ăn tôm cua nghêu sò, mà đồ ăn Việt Nam món nào bạn cũng ăn được hay quá”.

Thậm chí, có người còn hài hước bình luận: “Anh biết quá nhiều rồi, không thể về nước được nữa”.

Video thử 3 món ăn từ mắm Việt của Jongrak nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam

Qua cách Jongrak thưởng thức từng món, có thể thấy sự yêu thích của anh dành cho ẩm thực Việt không chỉ dừng ở việc thử những món phổ biến. Từ lẩu mắm, mực khô chiên nước mắm đến thịt kho mắm ruốc - những món có mùi vị đặc trưng và không phải ai cũng dễ ăn, chàng trai Hàn Quốc vẫn sẵn sàng trải nghiệm, tìm hiểu cách ăn và chia sẻ cảm nhận một cách hào hứng.