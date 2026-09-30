Chàng trai đăng kí làm lơ xe rồi bị lừa vào trại buôn người: “Đã bị bọn chúng nhắm vào là không thoát được”

Những chia sẻ của nạn nhân người Việt sau khi trốn thoát khỏi trại lừa đảo đang viral trên MXH.

“Em nghĩ đa số ai qua cũng sẽ sợ hãi và đòi về nên từ lúc xe chạy vào tới cổng là em tự nhảy lên suy nghĩ phải làm cái gì đó thật khác thật lạ trong mắt họ”, một nạn nhân từng dính vào lừa đảo buôn người kể lại về suy nghĩ của cậu vào khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã bị xe khách lừa đưa đến nơi buôn người. Cậu nói thêm: “Mình phải làm cho họ thấy họ không đáng sợ, các anh cần người làm, tui sẽ làm, tui muốn được làm, đi ngược lại với số đông thì sẽ dễ để lại ấn tượng tốt. Từ đó sẽ dễ có cơ hội nói chuyện và họ cũng sẽ mở lòng ra hơn, có khi nhờ vậy mà mình có thể nói giúp những người đang bị hành hạ để họ đỡ hơn”.

Đó là cách Hồ Hải Hiếu (sinh năm 2003) - diễn viên mang áo số 56 trong phim Trại Buôn Người và cũng là nạn nhân thật ngoài đời - đã trốn thoát và trở lại từ địa ngục.

Biết về chuyện lừa đảo nhưng vẫn bị lừa

Những góc khuất ở nơi được gọi là trại buôn người ngoài đời thật còn được Hiếu hé lộ trong đoạn video vừa được đăng tải của Hoàng Kim Ngọc - nữ diễn viên mang áo số 69 trong phim. Theo đó, Hiếu kể cậu không hề tin lời "việc nhẹ, lương cao" như nhiều người mà chỉ tìm công việc lơ xe thông thường.

"Lúc đó em đăng ký làm lơ xe, 450.000 một ngày là đúng giá chứ đâu phải việc nhẹ lương cao. Nó bảo chủ sở hữu ở Sài Gòn, thì mình cũng tìm hiểu xem nó có thực sự ở Sài Gòn không, địa chỉ đó có phải bán sầu riêng không. Nó lấy địa chỉ thật, cơ sở thật, trang Facebook là giả nhưng nó chạy quảng cáo và nuôi từ rất lâu rồi nên dù có soi nhưng không phát hiện được. Nó mua được cả tick xanh và chạy tương tác. Lúc em làm ở đó rồi em mới biết là nó có muốn nhắm tới mình hay không, chứ nó nhắm rồi là không bao giờ chạy được", Hiếu kể.

Qua những chia sẻ của Hồ Hải Hiếu, khán giả có cái nhìn chân thực nhất về thế giới bên trong những trại buồn người ngoài đời thực.

Theo lời của Hiếu, lúc lên xe cậu cũng chưa biết là đã bị lừa, vì trên đường đi "nó" tạo lòng tin để không ai nhảy xuống xe. Đến cửa khẩu mới nhận ra thì đã bị khống chế. Thậm chí, hành vi lừa người cũng được dàn dựng ngày càng tinh vi. "Sắp tới sẽ có công thức lừa mới là xe khách. Nó sẽ cài tài xế vào một trang xe uy tín nào đó, rồi nó sẽ đẩy một lần qua bên đó cả một xe", cậu nói thêm.

Thế giới thực sự bên trong các trại lừa đảo

Công ty Hiếu qua ban đầu là công ty "dữ" nhất. "Nó" sẽ vẽ màu hồng trước, rồi sau đó nạn nhân không chịu làm việc mà muốn chuộc về thì sẽ bị báo gia đình để tống tiền. "Nó sẽ tẩy não mình. Còn nếu mình không chịu làm nữa nó mới đánh. Nói chung tình cảnh giống trong phim trăm phần trăm", Hiếu nói thêm.

Những ai không chịu làm thì sẽ bị đánh. Còn Hiếu, cậu từ đầu đã giả vờ thuận theo "nó" nên được bỏ qua, song thỉnh thoảng vẫn tác động vật lý để thị uy.

Còn về việc các nạn nhân có đoàn kết hay đồng hành với nhau hay không, Hiếu tự thấy là sẽ có người này người kia. Có người thương, có người phản bội, nhưng cậu cho rằng phải có lý do gì đó họ mới trở nên như vậy vì "đâu ai muốn bản thân mình là kẻ ác đâu".

Và có lần các nạn nhân muốn hợp lực với nhau thành một nhóm tầm 40 người để trốn thoát bằng cách nhảy qua sông nhưng thất bại. Ngoài ra, cũng có những nạn nhân không thể chịu đựng được nữa thì sẽ chọn cách nhảy lầu, tương tự như một nhân vật trong phim.

Không chỉ những cái chết diễn ra như cơm bữa, Hiếu còn bị ám ảnh bởi sự tàn nhẫn của thực trạng bên trong "trại". "Những lúc con người mà nói mổ là mổ, bán là bán, cộng thêm tận mắt chứng kiến một người nhảy trên lầu xuống mãi mãi nằm lại mà không nhắm mắt được", cậu nói thêm.

Những câu chuyện của Hồ Hải Hiếu cũng là tư liệu quý giá giúp ekip sản xuất Trại Buôn Người làm phim một cách tốt hơn.

Dùng mưu kế để thoát nạn một cách ly kỳ

Hiếu mất hơn 6 tháng để tự chuộc mình ra ngoài, bằng cách tạo dựng mối quan hệ với những người bắt giữ cậu và lừa lại chúng: "Em mượn tiền mấy tổ trưởng. Trong 6 tháng em tạo lòng tin với tụi nó, cứ tỏ ra trung thành 6 tháng trời nên nó rất là tin rồi. Tới lúc đó em nói về để dẫn người qua mà không có tiền để về, mượn tiền thì nó lấy giá rẻ hơn những người khác. Nhưng người khác tầm 6000, 10.000 hay 15.000 đô thì nó chỉ lấy em 4000 đô thôi".

Mượn mỗi người một ít, thậm chí Hiếu còn được bọn buôn người khuyến khích về nhà và hứa hẹn sẽ trả lại tiền đã bỏ ra để về cho Hiếu. "Thật sự là nó sẽ trả lại luôn ấy, tại vì nhiều người về rồi quay lại, nó trả lại nguyên hoàn toàn tiền đó, còn nó còn cho thêm 600 đô nữa. Nếu mà mình dẫn qua được một người làm cho nó thì mình được 2000 đô", Hiếu kể thêm.

Cũng vì thế mà sẽ có người quay lại quê hương của mình để lừa bán người thân quen, người yêu mình cho bọn buôn người.

Trại Buôn Người làm phim từ chính chất liệu và tìm hiểu thực tế

Trại Buôn Người đang là phim Việt hot nhất phòng vé hiện tại. Về nội dung, phim kể về hành trình sinh tồn nghẹt thở nhằm bóc trần những thủ đoạn lừa đảo việc nhẹ lương cao xuyên biên giới. Câu chuyện bắt đầu khi Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên), một cô gái miền Tây nhẹ dạ cả tin để rồi bị bọn buôn người lừa. Steven Nguyễn trong vai anh trai tên Ny đuổi theo để cứu em gái nhưng cũng bị bọn chúng bắt theo luôn vào trại. Tại đây, họ phải đối mặt với sự áp bức từ kẻ quản lý tên Tài (Quách Ngọc Ngoan), chịu hành hạ để nghe theo lệnh của chún mà làm việc kiếm tiền. Từ nỗ lực cứu em gái, Ny bí mật liên kết các nạn nhân trong trại để cùng lên kế hoạch giành lại tự do.