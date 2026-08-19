Chàng trai cao 2m nghi hẹn hò Á hậu nổi tiếng lớn hơn 12 tuổi, là ai?

Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, cặp đôi vẫn nhận được nhiều bình luận đẩy thuyền từ cư dân mạng.

Mới đây, Mai Ngô (Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995, tại TP. Hồ Chí Minh) đăng tải loạt ảnh sinh nhật muộn sau hành trình tại Miss Supranational 2026 ở Ba Lan.

Trong loạt ảnh, Mai Ngô xuất hiện thân thiết bên Luay Latif - nam vương đến từ Zambia, người vừa tham gia Mister Supranational 2026 cũng tại Ba Lan. Cả hai có những khoảnh khắc khá gần gũi, từ tạo dáng chung đến những tương tác tự nhiên trước ống kính.

Mai Ngô và Luay Latif

Đáng chú ý, Mai Ngô tiết lộ Luay chính là người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nữ người mẫu dùng cách gọi "hồng hài nhi" để nhắc đến chàng trai trẻ tuổi bên cạnh.

"Giờ mới có thời gian chúc mừng sinh nhật chính mình. Hồng hài nhi kế bên là người 'xí' chúc mừng tuổi mới đầu tiên đó" - người đẹp sinh năm 1995 viết.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng Mai Ngô và "đẩy thuyền" cho cả hai. Riêng Luay Latif, anh chàng bình luận dưới bài đăng của Mai Ngô trên Instagram: "You're the sweetest" (tạm dịch: "Bạn thật ngọt ngào").

Sự tương tác giữa người đẹp Việt Nam và đại diện Zambia càng khiến dân tình ủng hộ cho cặp đôi nhiều hơn. Song cả 2 chưa có chia sẻ nào xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Thông tin về Luay Latif cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm kiếm. Theo thông tin trên Missosology, Luay Latif sinh ngày 7/7/2007 tại Zambia. Chàng trai 19 tuổi sở hữu chiều cao 2,02m, theo đuổi hình ảnh người mẫu, yêu thích thể hình và thể thao.

Luay Latif

Luay có mẹ là người Zambia và cha là người Ai Cập. Anh chàng lớn lên chủ yếu cùng mẹ đơn thân và chị gái. Cha rời đi khi mẹ anh mới mang thai 1 tháng, vì vậy ông bà đóng vai trò quan trọng trong những năm tháng trưởng thành của Luay.

Tuổi thơ bên ông bà giúp Luay hình thành tính kỷ luật, sự kiên trì và những giá trị gia đình. Năm 2023, anh lần đầu gặp cha mình nhưng cuộc gặp không diễn ra như kỳ vọng. Luay phải đối diện với sự từ chối và những lời nói gây tổn thương của cha, từ đó trải qua một khoảng thời gian cô đơn, hoài nghi về bản thân.

Thể thao sau đó trở thành một phần quan trọng trong quá trình Luay xây dựng lại sự tự tin. Anh chàng tập gym, chơi bóng rổ, đạp xe và duy trì việc rèn luyện thể chất. Với Luay, đây không chỉ là sở thích mà còn là cách để cải thiện sức khỏe tinh thần và vượt qua những trải nghiệm khó khăn. Từ câu chuyện của bản thân, Luay theo đuổi hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần thông qua thể thao.

Luay Latif yêu thích thể thao

Vóc dáng cân đối, không chút mỡ thừa của Luay Latif

Ngoài thể thao, Luay yêu thích đọc sách, thời trang, xem phim và đi nhà thờ. Anh vừa hoàn thành chương trình THPT, đồng thời đặt mục tiêu trở thành huấn luyện viên thể hình, doanh nhân, mentor và hình mẫu quốc tế dành cho giới trẻ.

Luay cũng là người đầu tiên đại diện chính thức cho Zambia tại Mister Supranational. Vì vậy, dù mới 19 tuổi, anh đang mang theo một dấu mốc riêng trong lịch sử quốc gia này tại sân chơi nam vương quốc tế.

Trong khi đó, Mai Ngô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp và chương trình thực tế tại Việt Nam. Cô cũng được xem là một nghệ sĩ đa năng, người mẫu, Á hậu, diễn viên,... Tại Miss Supranational, Mai Ngô ghi tên mình vào top 12 chung cuộc.

Cả hai quen nhau khi cùng tham gia cuộc thi tại Ba Lan

Một số hình ảnh khác của Luay Latif

(Ảnh: FBNV)