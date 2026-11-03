Chỉ sau một tuần ra mắt, ngôi chùa trực tuyến Sansa tại Hàn Quốc đã thu hút 1 triệu người dùng, dù được xây dựng với đồ họa đơn giản và gần như không có tính năng tương tác. Đáng chú ý, đứng sau dự án là một chàng trai 26 tuổi không có kinh nghiệm lập trình, nhưng đã tận dụng AI để tạo ra toàn bộ không gian ảo chỉ trong thời gian ngắn.

Nhà phát triển Park Jin-won, 26 tuổi, ra mắt Sansa trên Threads và Instagram vào ngày 26 tháng trước. Dù đồ họa còn đơn giản và cách điều khiển không phức tạp, nền tảng đã thu hút 1 triệu người dùng chỉ sau một tuần.

Trong cuộc phỏng vấn với JoongAng Ilbo, Park nhận định Sansa có thể đã trở thành điểm đến của những người hiện đại mang nhiều nỗi lo nhưng không muốn cảm thấy cô đơn. Tại không gian này, người dùng không cần trò chuyện hay cạnh tranh với bất kỳ ai. Họ chỉ cần ngồi yên, cúi lạy và lắng nghe tiếng tụng kinh, tiếng chim hót.

Park hiện đang chuẩn bị tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Anh cho biết ý tưởng xây dựng Sansa xuất phát từ nhu cầu cá nhân: muốn giải tỏa căng thẳng nhưng không có đủ thời gian và năng lượng để đến chùa ngoài đời thực. Vì vậy, anh quyết định tạo ra một “ngôi chùa trên điện thoại”.

Khi Sansa bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, lượng người truy cập tăng nhanh đến mức có thời điểm xuất hiện danh sách chờ vào chính điện. Do nền tảng không yêu cầu đăng nhập, nhà phát triển chưa thể thống kê chính xác cơ cấu người dùng theo độ tuổi và giới tính. Tuy nhiên, khoảng 20% lượt truy cập được cho là đến từ nước ngoài, trong đó có Việt Nam và Thái Lan.

AI trở thành kiến trúc sư của ngôi chùa trực tuyến

Điểm đáng chú ý là Sansa được xây dựng với sự hỗ trợ của AI. Park sử dụng Codex của ChatGPT để lập trình theo phương pháp vibe coding , tức nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự động tạo mã.

Theo nhà phát triển này, anh chỉ mất chưa đầy 30 phút để hoàn thành phiên bản khả thi tối thiểu (MVP) đầu tiên. Những tính năng như cúi lạy hay lần tràng hạt cũng có thể được AI tạo ra trong khoảng 10 phút.

Không chỉ hỗ trợ lập trình, AI còn được sử dụng để tự động hóa các công việc như tổng hợp báo cáo phân tích bình luận của người dùng và đánh giá video.

Park vốn học chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, không có kinh nghiệm lập trình trước đó. Tuy nhiên, anh đang tận dụng AI như một nhân viên hỗ trợ phát triển tính năng và duy trì hoạt động của nền tảng.

“AI đảm nhiệm việc lập trình, còn con người phụ trách lên kế hoạch và giao tiếp”, Park nhấn mạnh. Theo anh, trong thời đại hiện nay, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sản phẩm nếu sở hữu ý tưởng và đủ đam mê để theo đuổi chúng.

Park cho biết trong một năm qua, anh đã phát triển hơn 30 ứng dụng và dịch vụ bằng cách trò chuyện với AI mỗi ngày. Khi công nghệ này giúp hạ thấp rào cản gia nhập lĩnh vực lập trình, nhiều không gian trực tuyến mô phỏng các địa điểm ngoài đời thực cũng lần lượt xuất hiện, từ nhà thờ, phòng tưởng niệm đến phòng tập yoga.

Ưu tiên ổn định hệ thống trước khi mở rộng tính năng

Trước mắt, Park cho biết sẽ tập trung cải thiện độ ổn định của máy chủ Sansa. Khi lượng người dùng hoạt động hàng ngày vượt 100.000, hệ thống từng gặp sự cố do không đáp ứng được lưu lượng truy cập.

Tính năng “cúng dường cơm”, được bổ sung nhằm hỗ trợ chi phí vận hành máy chủ, cũng phải tạm ngừng chỉ sau khoảng một giờ do số lượng kết nối vượt giới hạn.

Park cho biết ưu tiên hiện tại là nâng cao chất lượng các chức năng cốt lõi, như nghe tụng kinh và thực hiện 108 lần cúi lạy. Sau đó, anh dự định phát triển thêm bản đồ Sansa, tính năng thắp đèn lồng và những tuyến đường đi bộ, tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của máy chủ.

Theo The JoongAng