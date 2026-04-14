Theo tờ Tin tức Sao đỏ, những ngày qua, cộng đồng mạng không ngừng truyền tay nhau một đoạn video viral ghi lại cảnh một chàng trai giao hàng ôm đàn hát giữa phố đông. Giữa dòng xe cộ hối hả, nơi những chiếc xe máy điện ngược xuôi mang theo bao lo toan mưu sinh, chàng trai trẻ khoác trên mình bộ đồng phục shipper quen thuộc đã tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để gảy những nốt nhạc mộc mạc. Anh nhắm mắt, thả hồn bập bùng theo giai điệu của ca khúc "Có ai từng nói với bạn chưa" vang bóng một thời. Không ánh đèn lộng lẫy, không âm thanh chuyên nghiệp, tiếng hát chân chất và đầy tự sự của anh cứ thế vang lên, khiến nhiều người qua đường phải nán lại lắng nghe và rút điện thoại ra ghi hình. Chàng trai ấy có lẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, sự lan truyền của đoạn video ngắn ngủi đó sắp sửa tạo nên một bước ngoặt mang đậm màu sắc cổ tích trong cuộc đời mình.

Hình ảnh nam shipper đứng giữa dòng người hát ngẫu hứng trở thành clip viral trên MXH

Đoạn video nhanh chóng lọt vào mắt xanh của chính chủ nhân ca khúc - nam ca sĩ Trần Sở Sinh (Chen Chusheng). Ngay khi xem được hình ảnh người thanh niên khoác áo shipper ngân nga bài hát của mình, Trần Sở Sinh đã không ngần ngại chia sẻ lại đoạn clip, kèm theo đó là một lời mời vô cùng ấm áp đến dự khán chuyến lưu diễn của mình.

Ít ai biết rằng, trước khi vươn tới đỉnh cao danh vọng, bản thân nam ca sĩ cũng từng có những tháng ngày đạp xe len lỏi khắp các con hẻm ở Thâm Quyến để giao đồ ăn. Sự đồng cảm sâu sắc từ chung một xuất phát điểm, chung một nỗi nhọc nhằn mưu sinh nhưng chưa bao giờ từ bỏ đam mê âm nhạc, đã thôi thúc Trần Sở Sinh chủ động tạo ra sự kết nối đặc biệt này. Khán giả nhìn thấy ở lời mời ấy không chỉ là sự trân trọng một bản cover, mà còn là cái ôm vỗ về của Trần Sở Sinh dành cho chính tuổi trẻ chông chênh của mình năm xưa.

Vẫn mặc bộ đồ shipper, anh chàng vẫn tự tin hát với đam mê

Và rồi, phép màu đã thực sự hiện diện trong hai đêm diễn ngày 11 và 12 tháng 4 vừa qua tại sân vận động Hồng Khẩu, Thượng Hải. Chàng shipper, với trọn vẹn sự bỡ ngỡ và niềm vui sướng tột độ, đã bước vào không gian của âm nhạc đỉnh cao với tư cách là khách mời đặc biệt. Dưới ánh đèn rực rỡ, nhìn thần tượng say sưa hát trên sân khấu, anh đã có những phút giây vỡ òa cảm xúc. Chia sẻ trên trang cá nhân sau đêm diễn, dòng trạng thái ngắn ngủi của anh đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim hàng triệu người: "Liveshow đầu tiên trong đời tôi là do Trần Sở Sinh trao tặng".

Nam ca sĩ Trần Sở Sinh từng có thời gian làm shipper giao đồ ăn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) trước khi nổi tiếng

Câu chuyện này nhanh chóng tạo nên một cơn sốt lớn, thu hút hàng triệu lượt tương tác và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm tại Trung Quốc. Khắp các diễn đàn, cư dân mạng không giấu nổi sự xúc động trước cách hành xử vô cùng tinh tế của nam ca sĩ, đồng thời chia sẻ niềm hạnh phúc với chàng trai giao đồ ăn. Nhiều người để lại bình luận khẳng định rằng, đây mới chính là sức mạnh đích thực của một thần tượng: không hề cao ngạo hay xa cách, mà dùng chính âm nhạc và sự chân thành để sưởi ấm một tâm hồn đang miệt mài theo đuổi ước mơ, lan tỏa một nguồn năng lượng chữa lành và những điều tử tế giữa đời thường.