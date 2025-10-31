Chàng lính cận vệ 'Biệt động Sài Gòn': Nửa thế kỷ đóng vai phụ, cuối đời cơ cực

Biệt động Sài Gòn là bộ phim của đạo diễn Long Vân, ra mắt năm 1986, kể về những chiến công của đội biệt động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bốn thập kỷ trôi qua, bộ phim vẫn là tượng đài trong lòng nhiều thế hệ yêu điện ảnh, gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

Thành công của phim đưa tên tuổi nhiều nghệ sĩ bước sang trang mới, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Cố diễn viên Aly Dũng - chàng lính cận vệ của Biệt động Sài Gòn chính là một minh chứng khiến nhiều người xót xa.

50 năm đóng phim chỉ toàn vai phụ

Cố diễn viên Aly Dũng (tên thật là Huỳnh Văn Lắm) sinh năm 1950, mang dòng máu Việt lai Ả-rập Xê-út. Ông là anh cả trong gia đình có 15 anh em. Năm 20 tuổi, mẹ ông bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Cha ông vì buồn đau nên sa sút. Gia đình Aly Dũng tứ tán, phá sản từ đó.

Năm 1975, nam diễn viên bắt đầu đi đóng kịch. Ông từng tham gia nhiều đoàn kịch nổi tiếng của thành phố như Cửu Long Giang, Kim Cương, Bạch Lan.

Ở mảng sân khấu, ALy Dũng đảm đương nhiều loại vai khác nhau, trong đó vai Sáu Xì Ke trong Cơn bão cuối cùng (đoàn kịch Kim Cương) để lại nhiều ấn tượng. Ngoài ra, diễn viên từng nhận vai chính của vở Con đường đi qua xóm nhỏ...

Cố diễn viên Aly Dũng.

Khi sân khấu kịch gặp khó khăn, Aly Dũng bắt đầu chuyển sang đóng phim. Ông bén duyên với màn ảnh qua vai diễn là tên lính cận vệ của Đại tá Sông trong phim Biệt động Sài Gòn . Dù chỉ là một vai nhỏ song thành công của phim cũng giúp tên tuổi Aly Dũng được chú ý hơn.

Ngoài Biệt động Sài Gòn , ALy Dũng còn để lại ấn tượng với vai nông dân Mã Đồng trong Án xưa tích cũ. Tuy nhiên, suốt 50 năm làm nghệ thuật, ông chỉ nhận những vai phụ, có tính cách kỳ quặc như pháp sư, thầy bùa.

Vai diễn lính cận vệ của Aly Dũng trong "Biệt động Sài Gòn".

Suốt nhiều năm, ông vẫn thường đi diễn để có tiền trang trải cuộc sống. Nam diễn viên nói, dù chỉ nhận cát-xê 200-300 ngàn đồng nhưng ông cũng thấy vui vì "có đồng ra đồng vô".

Ngoài ra, ông còn viết kịch bản và mở lớp dạy diễn xuất cho các bạn trẻ không đủ điều kiện đi học chính quy. Dù cuộc sống bấp bênh nhưng ông vẫn mong được sống với nghề đến cuối đời.

Sống ở chuồng heo, qua đời trong cô độc

Là diễn viên nhưng Aly Dũng lại có hoàn cảnh túng thiếu, khốn khó tuổi già. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của ông, nhiều đồng nghiệp, học trò hỗ trợ để ông có chi phí trang trải cuộc sống.

Sinh thời, Aly Dũng sống một mình ở căn phòng 9m2 tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Nơi này trước kia là một chuồng heo của nhà hàng xóm, thấy ông không nơi nương tựa nên họ sửa sang thành phòng và bán lại cho ông.

Cố diễn viên sống trong một chuồng heo được sửa lại suốt nhiều năm.

Đời tư của Aly Dũng cũng chẳng khấm khá hơn. Ông từng trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Ở tuổi 68, nam diễn viên kết hôn với một người phụ nữ. Ông từng hy vọng đây là mối tình cuối đời của mình, tuy nhiên, họ chỉ gắn bó với nhau khoảng 2 năm thì đổ vỡ.

Những năm cuối đời, ALy Dũng chủ yếu sống nhờ tiền mạnh thường quân hỗ trợ. Nam diễn viên sống đơn chiếc, chịu cảnh "tứ cố vô thân". Ông được học trò hỗ trợ ở trong căn phòng trọ không tốn chi phí.

Mỗi ngày, ALy Dũng chủ yếu ăn cháo với nước mắm, nước tương. Thỉnh thoảng, ông nhờ hàng xóm đi chợ, mua một ít đồ ăn. Nhiều người thương cảm cho ông ít gạo, bánh.

Nam diễn viên được đồng nghiệp hỗ trợ chi phí điều trị bệnh những ngày cuối đời.

Tháng 7/2023, Aly Dũng phát hiện bị ung thư máu giai đoạn 2. Kể từ khi đổ bệnh, ông mất khả năng lao động nên đời sống lại càng khổ sở. Chi phí chạy chữa bệnh tình của ông chủ yếu nhờ vào tiền quyên góp từ đồng nghiệp, mạnh thường quân. Đến tháng 12 cùng năm, ông qua đời ở tuổi 73.

Vì không còn người thân nên tang lễ của ông tổ chức gấp rút, tro cốt được gửi tại chùa Pháp Hội, TP.HCM. Đây cũng là tâm nguyện cuối đời của nam diễn viên.