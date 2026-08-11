Chẳng dám tin đây là Angelababy, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh ăn gì mà nhan sắc sau 10 năm lại thế này?

Nhan sắc của Angelababy đang khiến MXH xôn xao bàn tán.

Ngày 10/8, tờ Sohu đưa tin Angelababy vừa bị bắt gặp cùng con trai Tiểu Hải Miên, cha mẹ và em trai đi nghỉ dưỡng ở Maldives. Những hình ảnh đời thường, đặc biệt là diện mạo gần như không có dấu hiệu tuổi tác, "bất bại" trước cam thường của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong chuyến nghỉ dưỡng, Angelababy lựa chọn phong cách khá thoải mái. Cô diện áo thun phối màu xanh - trắng, đội mũ bóng chày Chanel, đeo kính râm gọng trắng và mang theo một chiếc túi tote cỡ lớn. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là 1 set đồ giản dị phổ thông, nhưng thực tế giá trị của những món đồ trên người Angelababy chẳng hề bình dân. Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc mũ Chanel mà Angelababy đội có giá khoảng 8.878 NDT (gần 35 triệu đồng), áo thun 5.088 NDT (gần 20 triệu đồng) và chiếc túi tote họa tiết graffiti có giá khoảng 34.000 NDT (khoảng 125 triệu đồng).

Angelababy đang đi nghỉ dưỡng ở Maldives với gia đình. Ảnh: Sohu.

Nhan sắc xinh đẹp, thanh tú của nữ diễn viên 8X qua ảnh chụp cam thường từ "team qua đường". Ảnh: Sina.

Minh tinh hàng đầu gây trầm trồ khi diện trên người set đồ có giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, không phải các món đồ hiệu, chiếc kính râm gọng trắng của minh tinh xứ Hương Cảng mới là thứ nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Theo hình ảnh cũ được truyền thông Trung Quốc đào lại, Angelababy từng đeo mẫu kính gọng trắng này từ năm 2010. Như vậy, nữ diễn viên đã cất giữ cẩn thận chiếc kính trong tủ đồ suốt 16 năm.

Đáng nói, năm 2010 cũng là thời điểm Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh công khai chuyện tình cảm. Khi ấy, Angelababy vẫn là gương mặt người mẫu trẻ có ngoại hình nổi bật, độ nhận diện cao đang nỗ lực chuyển hướng sang diễn xuất. 16 năm sau, chiếc kính ấy xuất hiện trở lại cùng Angelababy, nhưng vào thời điểm cô đã ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Điều khiến dân mạng ngỡ ngàng hơn cả là diện mạo của nữ diễn viên gần như không thay đổi so với 10 năm trước. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét Angelababy hiện tại trông còn xinh đẹp, trẻ trung hơn thời mới nổi. Nữ diễn viên được khen "trẻ như yêu quái".

Angelababy đeo lại chiếc kính râm cách đây 10 năm. Cô gây trầm trồ với nhan sắc bất biến với thời gian. Ảnh: Sina.

10 năm trước là thời điểm mỹ nhân Trung Quốc công khai hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh. 10 năm sau, cô và tài tử hàng đầu đã đường ai nấy đi. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, thời gian gần đây, Huỳnh Hiểu Minh đã có bạn gái mới. Nam diễn viên hẹn hò người đẹp Hồ Nhiễm Nhi, kém anh 22 tuổi. Hồ Nhiễm Nhi có ngoại hình nổi bật, học vấn tốt, từng ra mắt giới giải trí với vai trò ca sĩ nhưng sớm rút lui. Hồ Nhiễm Nhi và Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau nhưng chưa chính thức xác nhận mối quan hệ.

Dù vậy, khi những hình ảnh mới nhất của Angelababy được chia sẻ, không ít cư dân mạng vẫn phải thừa nhận rằng bà mẹ một con 37 tuổi không hề lép vế trước cô bạn gái sinh năm 1999 của chồng cũ. Đặt lên bàn cân so sánh, Angelababy được nhận xét trông còn trẻ đẹp và thời thượng hơn Hồ Nhiễm Nhi.

Angelababy được đánh giá có nhan sắc "ăn đứt" bạn gái mới của chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sohu.

Angelababy được xem là mỹ nhân hàng đầu ở giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều khán giả Trung Quốc còn ưu ái gọi nữ diễn viên là "mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian", "báu vật nhan sắc Cbiz" - một danh xưng đủ nói lên sức ảnh hưởng và đẳng cấp nhan sắc của cô suốt hơn một thập kỷ qua. Những ngày đầu chập chững bước vào showbiz, cô đã tỏa sáng theo cách không thể nhầm lẫn. Nữ diễn viên sở hữu những đường nét lai Tây cực ấn tượng: sống mũi cao thanh thoát, mắt to tròn, môi gợi cảm, làn da trắng mịn không tỳ vết. Vẻ đẹp của Angelababy vừa ngọt ngào, vừa hiện đại, vừa sành điệu kiêu kỳ đầy mê hoặc. Với visual hoàn hảo và khí chất khác biệt, từ một mẫu nữ vô danh, cô vươn mình trở thành tiểu hoa đán đình đám chỉ trong thời gian ngắn.

Nhan sắc thời kỳ mới vào nghề của Angelababy là đỉnh cao của đỉnh cao. Ở tuổi đôi mươi, cô được ví như "báu vật" Cbiz với visual đẹp như tạc tượng, thần thái cuốn hút. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu