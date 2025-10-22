Chán phượt ô tô, 9X Hà Nội đem xe máy điện vượt hơn 220km lên Tà Xùa: 'Đi được nhưng không có lần 2, phải xác định trước vài điều'

Tà Xùa đang ở thời điểm đẹp nhất trong năm. Trời trong, mây dày, ánh nắng phủ nhẹ lên từng triền núi. Khung cảnh ấy khiến Hải Nam (còn được nhớ tới với tên gọi thân mật Nam Dronie), một 9X ở Hà Nội, không thể ngồi yên. Anh quyết định lên đường bằng xe máy điện để tận hưởng trọn vẹn không khí vùng cao.

Nam vốn mê di chuyển, từng nhiều lần tự lái ô tô xuyên Việt cùng gia đình. Nhưng lần này anh muốn tự mình trải nghiệm một hành trình khác. Khác là lần này anh đi một mình, đi xe máy, mà lại còn là xe máy điện. Đây là điều mà có lẽ ít ai dám thử.

Anh Nam chọn đi Hà Nội lên Tà Xùa bằng chiếc xe máy điện và đi một mình.

“Tà Xùa mùa này đẹp quá, không đi thì tiếc. Mình muốn xem chiếc xe máy điện có chịu nổi đường dài và đèo dốc không, cũng như xem bản thân có đủ kiên nhẫn để đi một mình hay không.” - anh Nam cho biết.

Chiếc xe anh chọn là Dat Bike Quantum thế hệ đầu tiên (mà hay được người dùng gọi là S0). Theo công bố của nhà sản xuất, xe có động cơ 7000W, tốc độ tối đa 100 km mỗi giờ, pin Lithium-ion dung lượng 72V 85Ah có thể đi tối đa 270 km trong điều kiện lý tưởng.

Trải nghiệm vận hành

Trước khi khởi hành, anh thay toàn bộ lốp và má phanh mới cho chiếc xe. Anh cho rằng lốp nguyên bản bám đường chưa tốt, đặc biệt khi chạy cua đường đèo dốc, mặt đường trơn trượt khi mưa hoặc có nhiều sương.

Nam chia sẻ rằng Dat Bike Quantum mang lại cảm giác lái chắc chắn và linh hoạt trên đường đèo. Xe tăng tốc nhanh, có lực kéo tốt nên hầu như không ngán bất kỳ con dốc nào. Khi xuống đèo, hệ thống tái sinh năng lượng hoạt động hiệu quả, giúp xe tự hãm và nạp lại điện, tạo cảm giác an toàn hơn vì xe không trôi và người lái ít phải dùng phanh.

Đi trên đường trường, anh đánh giá xe mang lại sự nhàn nhã bất ngờ nhờ chế độ ga tự động (Cruise Control) - tính năng mà anh không dùng bao giờ khi đi phố. Chỉ cần chọn tốc độ mong muốn, xe tự giữ ga ổn định, giúp cổ tay và vai được thả lỏng trong suốt hành trình dài.

Dat Bike Quantum là chiếc xe khỏe để chạy đường đèo núi phía Bắc.

Tuy nhiên, chuyến đi kéo dài hơn 7 giờ khiến anh khá mệt. Xe vận hành rất tốt nhưng hệ thống treo hơi cứng, ngồi lâu đau lưng. Với anh Nam, đi xe máy điện như Dat Bike Quantum trên cung đường dài vẫn là một thử thách, đặc biệt khi chỉ có một mình. Khi tới nơi, anh chọn gửi xe theo ô tô về Hà Nội vì đã cảm thấy ê mỏi. Anh cho biết đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh cầm lái xe máy điện lên Tà Xùa.

Trải nghiệm sạc xe

Theo chia sẻ của anh Nam, quãng đường 130 km đầu tiêu tốn khoảng 45% pin, tức là còn 55% pin, khá sát với quãng đường công bố của nhà sản xuất. Anh chọn dừng lại ở một quán bên đường để nhờ cắm sạc. Sau khi sạc pin lên mức 75%, anh tiếp tục hành trình 90 km tiếp theo nhưng trong trạng thái vừa đi vừa lo vì đường đèo dốc hao pin. Theo ước tính của anh, cứ trung bình 1 km thì hết 1% pin cho cung đường đèo.

“Đi xe điện là phải biết chờ. Muốn đi xa thì phải tính thời gian sạc vào lịch trình và cũng phải căn ke để xem lượng pin còn lại có đủ cho cung đường không, nhất là khi đi đường đèo." - anh Nam chia sẻ.

Đi xe máy điện trên cung đường xa như vậy đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Điều thứ hai là cần chuẩn bị tinh thần cho việc có thể có những nơi không cho sạc nhờ, một phần vì họ sợ cháy nổ. Anh cho biết rằng việc sạc chiếc xe máy điện từng làm cháy một ổ điện của nhà dân.

Anh Nam cho biết: "Có thể là do ổ điện của họ không xịn, cái này phải lường trước. Công suất sạc chỉ 1.800W tức là ngang bếp từ nấu lẩu thôi. Không phải ai cũng vui vẻ cho cắm điện nhờ nên phải khéo léo. Nếu ai định phượt xe điện nên xác định trước tinh thần có thể phải đi vài nơi mới sạc được."

Hành trình lên Tà Xùa của Hải Nam khép lại bằng những đám mây vắt ngang núi và tiếng gió trong trẻo trên triền đèo. Chuyến đi đã chứng minh xe máy điện có thể đi xa, leo đèo, vượt dốc, chỉ là hành trình ấy vẫn cần thêm sự kiên nhẫn và một chút dũng cảm để bắt đầu.

Một số hình ảnh khác trong chuyến đi Tà Xùa của anh Nam:

Ảnh: Nam Dronie