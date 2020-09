Chán nhất khi làm việc với nhiều bạn trẻ Việt là THIẾU LỬA: Kêu gì làm nấy, năng lượng lều phều, thái độ lình xình, lười tư duy nhưng thích hỏi bí quyết thành công

Nếu làm việc trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, chắc hẳn dân công sở sẽ không cảm thấy quá lạ lẫm khi nghe đến cái tên Nguyễn Phi Vân - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhượng quyền tại Việt Nam.

Bà hiện là thành viên sáng lập và phát triển Công ty World Franchise Associates tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, đại diện cho gần 1000 thương hiệu quốc tế tại châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, bà cũng là Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia.

Nguyễn Phi Vân từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestlé, Abbott, San Miguel, Mastercard, Johnson & Johnson, Gloria Jean’s… và cũng là tác giả của hàng loạt đầu sách bán chạy như: "Quảy gánh băng đồng ra thế giới", "Nhượng quyền khởi nghiệp", "Con đường ngắn để bước ra thế giới" và mới đây là "NYM - Tôi của tương lai".

Trên trang cá nhân của mình, nữ chuyên gia thường có những bài viết, chia sẻ vô cùng bổ ích, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế nhằm giúp những bạn trẻ nhận ra những sai sót, yếu kém của mình trong công việc, từ đó điều chỉnh tư duy, thái độ và kỹ năng làm việc.

Tiếp xúc với chuyên gia Phi Vân, điều nhận thấy rõ nhất ở bà là tinh thần làm việc ngùn ngụt, sảng khoái, tận lực, tận hiến như một chiến binh.

Và cũng chính ngọn lửa rừng rực luôn cháy trong người này, Nguyễn Phi Vân không khỏi cảm thấy lo âu về một bộ phận người trẻ làm việc như những "xác sống" vô hồn, uể oải, thiếu tư duy, sáng tạo.

Bà có chia sẻ:

Nếu hỏi điều gì làm tôi chán nhất khi làm việc với nhiều bạn trẻ Việt Nam thì chắc trả lời liền là thiếu lửa.

Có lẽ do bị giáo dục kiểu ngóc cổ ngồi nghe cộng với môi trường không cố gắng cũng đủ đầy nên rất rất nhiều bạn kêu gì làm nấy, làm thì làm cho có, kệ chẳng quan tâm thành công hay không, không thèm tự suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo sao cho việc mình làm tốt hơn, hay ho hơn, bùng nổ hơn.

Năng lượng lều phều. Thái độ lình xình. Mơ mộng viển vông. Vãn than không ngừng sao nhiều việc quá nhiều việc quá. Rồi suốt ngày nhắn tin tán loạn hỏi đủ thứ người bí quyết để thành công.

Giờ kể bí quyết của tui nha, là nằm bò lết ra làm chưa một ngày than vãn. Là khi đã nhận việc gì thì ngủ cũng suy nghĩ cách làm cho nó xịn hơn, hay hơn, đã đời nhất có thể, không mảy may tính toán thiệt hơn.

Việc nào cũng vậy, lớn nhỏ cũng vậy, có tiền hay không cũng vậy.

Làm riết thành bản năng, không cho phép bản thân bị giới hạn bởi bất kỳ ai, bất cứ tình huống nào, bất cứ điều kiện gì. Sẽ luôn bày mưu tính kế, tìm đủ thứ cách, không có đường thì mở đường. Tận nhân lực tri thiên mệnh.

Vậy có phải là chuyện gì tui cũng thành công? Dạ thưa dĩ nhiên là không. Trên đời này làm gì có chuyện cổ tích làm gì cũng thành công.

Có những lúc làm muốn gục ngã vẫn không chạm tới kỳ vọng. Nhưng mà nó đã đời, vì bản thân tận lực, vì lượm lặt được thêm mớ bí kíp mới trên đường.

Nhưng đã đời nhất là gì biết không? Có một mặt trận mà ta cỡ nào cũng thắng với tinh thần rực lửa này, dù kết quả cuối cùng có ra sao, đó là mặt trận nhân tâm.

Người giỏi hơn ta, cao hơn ta, thông tuệ hơn ta họ đánh giá cao và quý trọng những chiến binh tận tâm tận lực không một lời phàn nàn.

"You may lose one fight, yet win their hearts" - Ta có thể tạm thua một trận, nhưng lại được lòng người.

Người có tầm nhìn, họ đầu tư vào con người, không đầu tư vào sự việc. Và đây cũng là lý do vì sao tôi có được ngày hôm nay, chả giỏi giang gì, nhưng chưa một ngày mất lửa, chưa một lần phàn nàn, than vãn.

Trẻ đã thế. Già vẫn thế. Và chọn người tiếp nối cũng thế. Tôi chỉ chọn những chiến binh.

Rồi, ai đang lơ mơ, lình xình, lều phều gì xích qua một bên. Đừng đi tìm thầy, tìm đam mê, bí quyết thành công chi tốn sức khi thái độ ra trận của một chiến binh còn chưa có.

Thế giới ngày một phẳng hơn và cơ hội để tất cả chúng ta có thể “quảy gánh băng đồng vươn ra thế giới” ngày một rộng mở.

Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, việc đầu tiên mà bạn trẻ chúng ta cần làm đó chính là nhen ngọn lửa nhiệt huyết trong chính mỗi người, rèn thêm nhiều kỹ năng làm việc cơ bản để có thể đủ điều kiện đứng vào đường đua.

Không thay đổi, không nhen lửa, bạn sẽ sớm lụi tàn và tắt rụi.