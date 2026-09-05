Chân dung người mẹ doanh nhân “chống lưng” cho Tôn Thiên

Sự nổi tiếng của Tôn Thiên không phải ngẫu nhiên. Từ nhan sắc đến con đường sự nghiệp của cô đều có sự đồng hành và hỗ trợ từ mẹ.

Nữ chính The Early Spring (Đầu Xuân Tươi Sáng) - Tôn Thiên đang là mỹ nhân ngôn tình hot nhất lúc này. Cô sinh năm 1997, tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) vốn được biết đến với vẻ ngoài thanh tú, vóc dáng cao ráo với chiều cao 1m72 và khí chất sang chảnh. Nhưng khi nhìn hình ảnh của mẹ cô, nhiều người mới hiểu câu “nhà có gen đẹp” cũng có lý do.

Tôn Thiên đang gây chú ý với vai Thượng Chi Đào trong phim Đầu Xuân Tươi Sáng

Mẹ Tôn Thiên - bà Lý Dịch Lâm - không chỉ sở hữu ngoại hình trẻ trung dù đã ở tuổi trung niên, mà còn được biết đến là một nữ doanh nhân tự thân gây dựng sự nghiệp tại quê nhà Cáp Nhĩ Tân. Đồng thời bà cũng luôn ủng hộ con gái hết mình trong mọi lựa chọn sự nghiệp.

Mẹ Tôn Thiên là nữ doanh nhân, diện mạo nhìn như “chị gái” của con

Năm 2021, Tôn Thiên từng chia sẻ loạt ảnh ngày xưa của mẹ, khiến nhiều người chú ý bởi nhan sắc chuẩn hot girl thời đó.

Trong những bức ảnh này, mẹ cô xuất hiện với những phong cách khác nhau nhưng nhan sắc đặc biệt gây ấn tượng. Cách Tôn Thiên nâng niu những bức ảnh cũ cũng cho thấy cô luôn dành một vị trí rất đặc biệt cho mẹ, không chỉ như người đồng hành trong cuộc sống mà còn là người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ.

Mẹ Tôn Thiên hồi trẻ

Ngay cả khi đã có con gái, bà vẫn rất trẻ trung

Ngược lại, những lần xuất hiện cùng con gái, mẹ Tôn Thiên gây chú ý không kém bởi ngoại hình. Bà sở hữu làn da đẹp, vóc dáng và thần thái trẻ trung, được nhận xét nhìn như “chị gái” của Tôn Thiên.

Khi cùng con tham gia một chương trình vào năm 2021, bà Lý Dịch Lâm từng khiến MC phải hỏi bí quyết chăm sóc bản thân. Khi đó, mẹ Tôn Thiên chia sẻ mình thường chú trọng việc dưỡng sinh như làm ngải cứu, xông hơi và tắm dưỡng sinh.

Hai mẹ con mỹ nữ Cáp Nhĩ Tân

Nhưng nhan sắc chỉ là một phần câu chuyện.

Mẹ Tôn Thiên được giới thiệu là người kinh doanh các cơ sở dưỡng sinh bằng ngải cứu. Ban đầu, bà làm ăn tại Cáp Nhĩ Tân, sau đó phát triển hoạt động kinh doanh ra nhiều nơi.

Trên mạng từng lan truyền thông tin bà sở hữu tới 70 cửa hàng trên toàn quốc. Tuy nhiên, trong các chia sẻ sau đó của Tôn Thiên, con số này được cho là đã bị thêm thắt, phóng đại. Dù vậy, hình ảnh một người phụ nữ tự mình gây dựng công việc kinh doanh và có cuộc sống khá ổn định vẫn là một phần đáng chú ý trong câu chuyện gia thế của Tôn Thiên.

Về phía cha, Tôn Thiên tiết lộ mình lớn lên trong một gia đình đơn thân từ nhỏ, sống thiếu thốn tình yêu thương của cha từ khi còn bé. Sau đó mẹ cô có gia đình riêng và cha dượng cũng đối xử rất tốt với cô nhưng trong lòng cô vẫn có những khoảng trống khó bù đắp.

May mắn là mẹ và những người thân khác trong gia đình như bà ngoại, dì đã dành cho cô rất nhiều tình yêu thương, nhờ vậy Tôn Thiên vẫn có một tuổi thơ hạnh phúc. Có lẽ vì thiếu tình yêu của cha nên trong lòng Tôn Thiên luôn khao khát tình yêu đôi lứa. Cô từng thề rằng sau này nếu kết hôn, nhất định sẽ không ly hôn, sẽ cùng nhau vun vén cuộc sống thật tốt.

Người mẹ “chống lưng” cho sự nghiệp của mỹ nữ Cáp Nhĩ Tân

Sau những thay đổi trong cuộc sống cá nhân và một mình nuôi con, bà Lý Dịch Lâm vẫn luôn sát cánh cùng con gái, đặc biệt trong những bước ngoặt quan trọng.

Nhiều người đều biết Tôn Thiên từng có 7 năm học ballet. Khi còn nhỏ, cô yêu thích múa và đến Bắc Kinh để thi vào trường trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Với một gia đình bình thường, việc để một đứa trẻ rời quê nhà từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh - 2 nơi cách nhau hơn 1.200km - để theo đuổi nghệ thuật trong nhiều năm chắc chắn không phải quyết định nhỏ. Nhưng mẹ Tôn Thiên đã ủng hộ con gái.

Tôn Thiên đi học xa nhà và sống tự lập từ khi còn bé

Sau này, khi Tôn Thiên chuyển hướng, thi vào Học viện Hý kịch Trung ương để học diễn xuất, mẹ cô vẫn tiếp tục đứng phía sau lựa chọn ấy. Điều này phần nào giải thích vì sao Tôn Thiên có thể dành nhiều năm cho việc học nghệ thuật trước khi chính thức bước vào ngành giải trí.

Vì vậy sau khi bắt đầu đi làm, một trong những mục tiêu lớn của Tôn Thiên là kiếm tiền và mua cho mẹ một căn nhà ở Bắc Kinh.

Từ chia sẻ này, mối quan hệ của 2 mẹ con khá thú vị. Mẹ cho con gái điều kiện để thử sức với những thứ mình yêu thích, còn Tôn Thiên sau khi trưởng thành lại muốn dùng thành quả của mình để đáp lại người đã luôn ủng hộ cô.

Nhưng điều khiến mẹ Tôn Thiên trở nên đặc biệt không nằm ở việc bà có thể đầu tư cho con bao nhiêu tiền, mà ở cách bà dạy con về chuyện tận hưởng cuộc sống.

Tôn Thiên từng hỏi mẹ nên đeo món trang sức nào thì đẹp. Câu trả lời của bà khá đơn giản: “Cứ đeo hết, đừng phải đắn đo. Niềm vui ở hiện tại khác với niềm vui khi về già, chỉ cần là điều khiến mình vui thì cứ làm”.

Một khoảnh khắc của 2 mẹ con

Một câu nói nghe rất đơn giản nhưng lại cho thấy khá rõ quan điểm của người mẹ này. quá ám ảnh chuyện phải tiết kiệm mọi thứ cho “sau này”, cũng không đặt ra quá nhiều khuôn mẫu về việc một cô gái nên sống thế nào.

Có lẽ chính sự thoải mái đó cũng góp phần tạo nên một Tôn Thiên khá đặc biệt trong dàn mỹ nhân thế hệ 95 - 00: có ngoại hình nổi bật nhưng không phụ thuộc vào ngoại hình, không phải bình hoa di động; từng học ballet, chuyển sang diễn xuất, liên tục thử sức với những vai diễn khác nhau và bước từng bước chậm mà chắc trên con đường sự nghiệp.