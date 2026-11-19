Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vừa vinh danh Futa, 23 tuổi tại Nhật Bản, là cá thể gấu trúc đỏ nuôi nhốt sống thọ nhất.

Ở tuổi 23 và 135 ngày, Futa giữ kỷ lục Guinness là con gấu trúc đỏ nuôi nhốt sống thọ nhất.

Ngày 17/11, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao danh hiệu cá thể gấu trúc đỏ nuôi nhốt còn sống cao tuổi nhất cho chú gấu Futa 23 tuổi, trong khi hàng trăm người dân đã đổ về Sở thú thành phố Chiba để tận mắt chiêm ngưỡng con vật lão thành này.

Một đại diện của tổ chức lưu giữ kỷ lục quốc tế đã trao giấy chứng nhận giải thưởng cho sở thú trong khi các nhân viên cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm về Futa.

Tuổi thọ trung bình của loài gấu trúc đỏ là từ 12 đến 17 năm. Cá thể nắm giữ kỷ lục trước đó là Taylor đến từ sở thú ZooMontana ở Mỹ, đã sống đến 21 tuổi 265 ngày.

Chào đời ngày 5/7/2003 tại Sở thú thành phố Nihondaira thuộc tỉnh Shizuoka, Futa được đặt tên theo cha mình là Fufu. Chú chuyển đến Sở thú Chiba năm 2004 và sinh sống tại đây đến nay.

Con vật lông xù này từng làm say lòng người dân khắp Nhật Bản nhờ khả năng đứng thẳng bằng 2 chân sau. Tư thế độc đáo của Futa nổi tiếng đến mức chú thậm chí còn được xuất hiện trong một đoạn quảng cáo đồ uống đóng lon.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết trong một tuyên bố: "Năm 2005, Futa, một trong những cá thể gấu trúc đỏ sinh sống tại Công viên Động vật học Chiba ở Nhật Bản, đã làm say lòng người dân trên khắp đất nước khi đứng thẳng bằng 2 chân sau. 21 năm sau, Futa một lần nữa khiến người hâm mộ kinh ngạc khi chính thức được công nhận là cá thể gấu trúc đỏ nuôi nhốt còn sống cao tuổi nhất".

Tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter) chính thức của Sở thú thành phố Chiba đã đăng tải một bức ảnh dễ thương chụp Futa tạo dáng trước tấm bằng chứng nhận, đồng thời nói thêm rằng thời tiết xấu đồng nghĩa với việc công chúng đã không thể trực tiếp nhìn thấy chú.

Phía Sở thú chia sẻ: "Một buổi lễ trao chứng nhận đã được tổ chức tại Bảo tàng Khoa học Động vật, và hôm nay, ngày 17, Futa đã chính thức được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "cá thể gấu trúc đỏ nuôi nhốt còn sống cao tuổi nhất" ở độ tuổi 23 năm và 135 ngày! Thật không may, thời tiết xấu khiến các bạn không thể nhìn thấy chú, nhưng chú ăn uống rất ngon miệng và vẫn khỏe mạnh! Xin cảm ơn!"

Cựu nhân viên chăm sóc thú Masahira Hamada, người từng chăm sóc Futa từ năm 2007 đến năm 2019, cho biết ông rất kinh ngạc trước sự nổi tiếng của con vật này, đồng thời nói thêm rằng chú gấu trúc đỏ luôn nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ tất cả mọi người.

Tờ The Japan Times dẫn lời ông Hamada chia sẻ: "Phần lớn tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc trước việc chú ấy trở nên nổi tiếng đến nhường nào. Trong suốt thời gian tôi làm việc, chúng tôi hoàn toàn không phải lo lắng chút nào về sức khỏe của chú. Chú luôn được mọi người hết mực yêu quý".

Mặc dù thỉnh thoảng gặp một vài vấn đề về sức khỏe và nhìn chung thích ở trong nhà vào những ngày thời tiết không lý tưởng, Futa hiện vẫn rất dẻo dai và khỏe mạnh.